美提議新一輪貿易談判 陸外交部：歡迎

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 證實，美國政府已向北京當局提議，展開新一輪貿易談判；對此，中國外交部今 (13) 日回應，稱已收到邀請，並對此表達歡迎之意。

庫德洛強調，雙方重啟貿易談判是好事，美中兩國正持續溝通中，溝通層次「已經升級」。

庫德洛稱，對中方發出邀請者，是美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，但他並未提供更多細節。

根據路透社報導，中國外交部發言人耿爽週四表示，中方已收到美方邀請，並對此表達歡迎，目前正在討論相關細節。

耿爽指出，中國始終認為，貿易衝突升級，不符合任何一方的利益；事實上，自上一輪談判以來，兩國的貿易談判成員，一直都有聯繫，並針對外界所關切的議題，進行溝通。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，並揚言再對 2000 億美元中國進口商品加稅。

美國總統川普宣稱，他準備另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，「我不想這麼做 (加徵關稅)，若要來真的，接下來還有 2670 億美元的關稅措施，隨時可上路。」

上述情形，使貿易戰緊張情勢加劇，也引發了美國產業界的強烈不滿，超過 60 個工商團體，以聯盟形式，公開對川普表達反對意見。

此外，中國美國商會 (AmCham China) 和上海美國商會 (AmCham Shanghai) 週四公布的最新調查顯示，近 7 成在陸美企認為，若美中貿易戰進一步升級，恐對其營運造成衝擊，帶來更多痛苦。