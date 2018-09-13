【異動股】頁岩氣板塊再度拉升 海默科技(300084-CN)等多股漲停

繼昨日頁岩氣板塊強力護盤，在弱勢格局之下，可燃冰、採掘服務等板塊逆勢走強;今早，頁岩氣板塊再度拉升走強，截止發稿，寶莫股份(002476-CN)漲停報4.68元，寶德股份(300023-CN)漲停報6.66元，海默科技(300084-CN)漲停報5.68元，道森股份(603800-CN)漲停報14.44元，石化機械(000852-CN)漲4.52%報11.57元，厚普股份(300471-CN)漲5.0%報7.57元，山東墨龍(002490-CN)、潛能恒信(300191-CN)等股均紛紛上漲超4%。

消息面上，據河北發佈消息，河北4市擬上調天然氣價格。廊坊週邊城市滄州市、保定市、張家口市8月底前已召開了聽證會，調價方案分别是：滄州市上調0.23元/立方米、保定市上調0.28元/立方米、張家口市上調0.35元/立方米、廊坊市上調方案為0.23元/立方米。目前，滄州、保定、廊坊天然氣價格及調價方案已報政府審批;唐山天然氣調整價格還在測算中。

另外，此前國務院印發《關於促進天然氣協調穩定發展的若幹意見》(以下簡稱《意見》)。提出加大國内勘探開發力度。深化油氣勘查開採管理體製改革，儘快出台相關細則，抓緊出台油氣管網體製改革方案，力爭到2020年底前國内天然氣產量達到2000億立方米以上。

中信建投表示，環保需求+能源結構升級，中國天然氣行業步入黃金發展期，建議從“主題+業績”兩個角度關註天然氣產業鏈投資機會。國内頁岩氣開採潛力大，壓裂設備空間廣闊，力推傑瑞股份、海油工程、中海油服、石化機械等精選具全球競爭力的優質龍頭。

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