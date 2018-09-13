〈蘋果新機發表〉中國蘋概股開紅盤 基金早進場布局這八支個股

蘋果秋季新品發表會今 (13) 日凌晨舉行，推出三款新機一隻手錶。儘管外界抱怨最新發表的產品一點都不讓人驚喜，不過今天中國蘋概股依舊賞臉開出紅盤，先前很多中國主題基金已經提早布局，認為接下來將受益新品帶來銷售回升和手機產業鏈回暖。

蘋果新品發布會後，今天 A 股蘋概股小幅走高，歐菲科技、信維通信、浪潮信息、精測電子、當昇科技、工業富聯等早盤通通開出紅盤。

中國蘋概股今天開紅盤 (圖自新浪財經)

雖然先前蘋果和及 A 股蘋概股股價回調，但機構認為，蘋果概念未來市場空間大，未來將受益於 iPhone 新品帶動銷量回升及手機產業鏈回暖。

陸媒報導，中國公募基金早已布局相關蘋果概念股，東方財富 choice 數據顯示，浪潮信息、精測電子、當昇科技等 8 家上市公司的基金持有比例超過 10%。其中，歐菲科技和信維通信的基金持有比例最高，超過 20%，分別達到 20.58% 和 20.04%。

機構人士對蘋果產業鍊及蘋果概念股後市看好，國金證券表示，從中長期來看，蘋果產業鏈遷回美國並非易事。2019 年蘋果新機已經在研發中，供應商選擇還是側重中國廠商，目前看來蘋果並沒有供應鏈轉移的動作。

尤其蘋果記取去年 iPhoneX 高訂價抑制市場需求的教訓，今年特別推出平價版的 iPhone XR，就是要藉此拉高用戶數量，藉此實現生態鏈系統的營收成長。此時若應川普威脅把供應鏈遷回美國，勢必造成生產製造成本大幅提升。

華南一家公募基金經理更表示，iPhone 依舊是是智慧型手機中的明星，有穩定的用戶，從中長期來看，蘋概股將受益於 iPhone 新產品的推出及銷售。他更表示，蘋果產業鏈中公司大多是細分領域中的龍頭公司，目前手機產業鏈也處在回暖趨勢中，蘋果產業鏈公司憑藉技術等方面的優勢，也將受益於手機產業鏈回暖。