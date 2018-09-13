利潤率攤薄又得融資 安踏收購Amer憂喜參半

安踏 (2020-HK) 確認向芬蘭體育用品商 Amer 發出收購初步意向。投資界普遍認為收購可與安踏現有產品組合產生協同效應，惟指安踏利潤率將受攤薄，並擔心因此產生的資金壓力。

據安踏聲明，公司已發出無約束力的初步意向，按每股 40 歐元的價格以現金方式收購 Amer Sports 的全部股份，該或有收購受限於若干條件，包括進行盡職調查、獲得安踏董事會及方源資本投資委員會的最終批准、從已確定的融資來源獲得融資及收到 Amer Sports 董事會的推薦。

安踏並表示，該或有收購的完成亦將受限於進一步條件，包括該或有收購被設計為現金要約收購，並需待持有 Amer Sports 至少 90% 已發行股份的股東 (在完全攤薄基礎之上) 接受該要約，以及取得一切必要的監管審批。

Amer Sports 週二 (11 日) 已確認接獲安踏和方源資本的收購意向，消息帶動該股股價漲近 2 成至 34.2 歐元，按已發行股本約 1.165 億股計，市值約 39.8 億歐元。

Amer Sports 最大股東芬蘭退休基金 KEVA 對有關收購建議拒絕置評，第二大股東則表示對收購建議持開放態度但需要更多時間進行正確評估。

1950 年成立的 Amer Sports 旗下有全球知名品牌包括 Salomon 行山鞋、Wilson 網球拍、Peak Performance 以及登山用具品牌始祖鳥 (Arc'teryx) 等，2017 年度錄得淨銷售額 26.85 億歐元，EBIT (稅前息前利潤) 2.15 億歐元，已發行股份約 1.17 億股。

安踏股價昨 (12) 日跌至港幣 33.25 元，或 - 9.2%，成交額達 9.9 億元，顯示投資者對收購的擔憂。今 (13) 日開盤，安踏漲 4.962%，報港幣 34.9 元。

圖：新浪財經

瑞信發表報告指出，其投資者對收購的回饋觀點不一，大多數認為 Amer 品牌知名度高，相信其大中華業務增長潛力可配合安踏現有品牌組合發展，但擔心安踏並無海外業務管理經驗，令後續營運產生不確定性。包括德銀及匯證等在內的券商也提及，收購將拖低安踏利潤率，並料安踏因此產生融資需求。

不過，券商普遍維持安踏「買入」評級及目標價。富瑞發表報告稱，儘管存在利潤率下跌及融資壓力等利空因素，認為收購可增加安踏於中國市場的品牌組合並令其業務全球化，對公司策略層面影響正面。

該行並引述安踏管理層指，冀持有逾 5 成 Amer 股權，所需資金主要通過銀行貸款解決，不傾向進行股權融資。

瑞信以收購 50% 股權計算，料安踏需額外融資人民幣 115 億元人民幣。

德銀認為，每股 40 歐元的收購價是「不錯的價錢」，相當於 Amer 明年預測本益比 25 倍，雖高於 Amer 預測本益比，但遠低於運動同業、尤其是戶外裝備同業估值。

據該行統計，Nike 及 Adidas 同期預測本益比為 31.3 倍及 25.2 倍。預期收購不會顯著影響安踏經營溢利增速，並將為公司帶來額外 30% 的經營利潤。