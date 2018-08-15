安踏逆市漲逾6% 上半年多賺34% 投行喊進叫價48元

安踏體育 (2020-HK) 上半年純利年增 34% 至人民幣 19.4 億元，每股盈餘人民幣 0.7244 元，派中期息港幣 0.5 元，年增 22%。期內毛利率升 3.7 個百分點至 54.3% 創新高。投行上調目標價，最高港幣 48 元。

安踏股價昨 (14) 日大洗三溫暖，中午公佈業績後抽升近 5%，高見港幣 42.5 元；隨後由升轉跌，低見港幣 36.1 元，跌 11%，收盤報港幣 36.5 元，跌幅逾 1 成。今 (15) 日則逆市上漲，截至發稿，漲 6.301%，來到港幣 38.8 元。

圖：新浪財經

安踏上半年收入達人民幣 105.5 億元，年增 44.1%，主要受惠於服裝銷售收入按年大增 65%。門店數目亦較去年底有所增加，截至 6 月底，大陸安踏店的數目共有 9650 家，較去年底增加 183 家；在中港澳和新加坡的 FILA 店數目共有 1248 家，較去年底增加 162 家。

集團亦公布今年第二季的營運情況，安踏品牌產品的零售金額按年錄得低雙位數升幅。

今年 6 月，做空機構 GMT 發表報告指控多間大陸體育用品公司涉及財務造假，當中更點名提及安踏。安踏執行董事兼首席財務官賴世賢直斥「完全是一個不專業的報告」，指該機構僅憑個人猜測作判斷，亦提到公司股價在報告發表後翌日已企穩，但坦言報告確實影響部分投資者。

投行富瑞集團上調安踏體育目標價，由 47 元升至 48 元，重申「買入」。

富瑞表示，安踏體半年收入升 44.1%，盈餘上升 34%，勝預期，FILA 品牌更是增長動力，令公司品牌更多元化，雖然可令影響存貨期，隨更多 FILA Fusion 及 FILA Kids 新店，對 FILA 前景感樂觀，安踏投入在研發開支是眾多體育最多，將令該品牌長遠更具競爭性。

富瑞上調對安踏 2018 及 2019 年盈利預測各 5.6% 及 6.8%，至人民幣 40.15 億元及 50.787 億元，年增 30.0% 及 26.5%，主要計入對 FILA 更樂觀前景。

信達國際則給予安踏體育短線目標價港幣 40.3 元，主要基於以下幾個原因：

1、安踏收入、純利、毛利率均高於市場預期；受零售折扣略降，店效提升，加上安踏主品牌電商管道、安踏童裝及 FILA 等非核心品牌業務仍維持較高增長（平均 > 30%），為 2018 年業績打好基礎。

2、由於集團上半年毛利率略高於市場預期，料市場將上調今、明兩年毛利率預測；隨著集團推出更多高毛利功能性產品，加上營運效益續提升的 FILA，Kolon 合營（於內地銷售戶外運動品牌 Descente 牌）於今年營運狀況逐步爬升，料成為集團新增長動力；集團去年下半年本地中高端兒童品牌 KingKow，信達國際認為集團這次收購，深化於童裝市場的覆蓋，中長期有利集團發展。

3、剔除 2018 年預期手頭淨現金後，現價相當於 2018 年預測本益比 18.4 倍，較國際同業平均 27.1 倍估值折讓 32%，隨著集團推出更多高毛利功能性產品，連同營運持續改善的 FILA，料成為集團新增長動力，其估值可向上收窄與國際同業差距。

4、安踏體育股價近日由高位回落至今年 2 月底低位約港幣 34.50 元附近，同時 MACD 信號線現「牛差」，並與股價形成「底背馳」，有利股價反彈。