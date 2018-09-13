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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/09/12  107/09/11 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.06000   13.86000   0.20000    1.44300
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       36.48000   35.98000   0.50000    1.38966
統一全球新科技基金(美元)                                         16.00000   15.84000   0.16000    1.01010
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      23.53000   23.30000   0.23000    0.98712
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.34000   12.22000   0.12000    0.98200
華頓全球時尚精品基金                                             17.86000   17.69000   0.17000    0.96099
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.97000   16.81000   0.16000    0.95181
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 32.57000   32.27000   0.30000    0.92966
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.32000   15.18000   0.14000    0.92227
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.58490   22.38020   0.20470    0.91465
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18570    0.18410   0.00160    0.86909
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.81000    5.76000   0.05000    0.86806
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       23.31000   23.11000   0.20000    0.86543
未來資產全球大消費基金                                           15.60000   15.47000   0.13000    0.84034
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.76000    9.68000   0.08000    0.82645
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
富邦NASDAQ-100基金                                               31.58000   31.34000   0.24000    0.76579
中國信託智能運動基金-美元                                        10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
復華美國新星基金-美元                                            13.23000   13.14000   0.09000    0.68493
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.35000   13.26000   0.09000    0.67873
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.28770   10.21980   0.06790    0.66440
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.56260   15.46000   0.10260    0.66365
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.74000   35.51000   0.23000    0.64770
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.12000   17.01000   0.11000    0.64668
復華全球原物料基金                                                9.41000    9.35000   0.06000    0.64171
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.74210   19.62130   0.12080    0.61566
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.44000   16.34000   0.10000    0.61200
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.62000   14.53120   0.08880    0.61110
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.82000   14.73000   0.09000    0.61100
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