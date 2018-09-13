[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/09/12 107/09/11 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.06000 13.86000 0.20000 1.44300 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.48000 35.98000 0.50000 1.38966 統一全球新科技基金(美元) 16.00000 15.84000 0.16000 1.01010 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.53000 23.30000 0.23000 0.98712 元大滬深300單日正向2倍基金 12.34000 12.22000 0.12000 0.98200 華頓全球時尚精品基金 17.86000 17.69000 0.17000 0.96099 統一全球新科技基金(人民幣) 16.97000 16.81000 0.16000 0.95181 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.57000 32.27000 0.30000 0.92966 統一全球新科技基金(新台幣) 15.32000 15.18000 0.14000 0.92227 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.58490 22.38020 0.20470 0.91465 國泰全球資源基金美元級別 0.18570 0.18410 0.00160 0.86909 國泰全球資源基金台幣級別 5.81000 5.76000 0.05000 0.86806 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.31000 23.11000 0.20000 0.86543 未來資產全球大消費基金 15.60000 15.47000 0.13000 0.84034 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 富邦NASDAQ-100基金 31.58000 31.34000 0.24000 0.76579 中國信託智能運動基金-美元 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 中國信託智能運動基金-台幣 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 復華美國新星基金-美元 13.23000 13.14000 0.09000 0.68493 復華美國新星基金-新臺幣 13.35000 13.26000 0.09000 0.67873 群益美國新創亮點基金N-美元 10.28770 10.21980 0.06790 0.66440 群益美國新創亮點基金-美元 15.56260 15.46000 0.10260 0.66365 元大標普500單日正向2倍基金 35.74000 35.51000 0.23000 0.64770 復華全球物聯網科技基金-美元 17.12000 17.01000 0.11000 0.64668 復華全球原物料基金 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.74210 19.62130 0.12080 0.61566 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.44000 16.34000 0.10000 0.61200 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.62000 14.53120 0.08880 0.61110 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.82000 14.73000 0.09000 0.61100 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------