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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/12  107/09/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.55980   10.55930   0.00050    0.00474
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.74690    9.77000  -0.02310   -0.23644
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.74880    9.77180  -0.02300   -0.23537
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.74580    9.76150  -0.01570   -0.16084
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.74610    9.76170  -0.01560   -0.15981
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.09550    9.11200  -0.01650   -0.18108
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.37110    9.38410  -0.01300   -0.13853
中國信託台灣活力基金                                               14.03000   14.08000  -0.05000   -0.35511
中國信託台灣優勢基金                                               16.38000   16.42000  -0.04000   -0.24361
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.76000    9.68000   0.08000    0.82645
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90170    9.90490  -0.00320   -0.03231
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.26560    9.26850  -0.00290   -0.03129
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.27370   10.27190   0.00180    0.01752
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.57560    9.57390   0.00170    0.01776
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.12640   11.06460   0.06180    0.55854
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.68910    9.63530   0.05380    0.55836
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.93980   10.97130  -0.03150   -0.28711
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.84570    9.87420  -0.02850   -0.28863
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
中國信託智能運動基金-美元                                          10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98850   10.98840   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.39300    9.40930  -0.01630   -0.17323
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.04410    9.05990  -0.01580   -0.17439
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.52880    9.54100  -0.01220   -0.12787
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.16970    9.18140  -0.01170   -0.12743
中國信託精穩基金                                                   18.44490   18.44670  -0.00180   -0.00976
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.76000   11.73000   0.03000    0.25575
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.93000   11.89000   0.04000    0.33642
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.60000   11.56000   0.04000    0.34602
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元大2001基金                                                       60.69000   61.42000  -0.73000   -1.18854
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.08550   39.20660  -0.12110   -0.30888
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.49000   17.55000  -0.06000   -0.34188
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.42130   11.42030   0.00100    0.00876
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52960   10.54310  -0.01350   -0.12805
元大上證50基金                                                     27.09000   27.29000  -0.20000   -0.73287
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.08000   13.11000  -0.03000   -0.22883
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.26200   12.30000  -0.03800   -0.30894
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.53900   16.59900  -0.06000   -0.36147
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.98900   10.02700  -0.03800   -0.37898
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.60600    9.65500  -0.04900   -0.50751
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.87000    2.87000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.83000   12.84000  -0.01000   -0.07788
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.35180   45.43660  -0.08480   -0.18663
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.47840   10.47820   0.00020    0.00191
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.68320    9.70310  -0.01990   -0.20509
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.63860    9.65160  -0.01300   -0.13469
元大巴西指數基金                                                    5.03600    5.23400  -0.19800   -3.78296
元大巴菲特基金                                                     27.03000   27.36000  -0.33000   -1.20614
元大日經225基金                                                    28.36000   28.43000  -0.07000   -0.24622
元大台商收成基金                                                   23.29000   23.49000  -0.20000   -0.85143
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.27000   12.25000   0.02000    0.16327
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.26000   39.36000  -0.10000   -0.25407
元大台灣中型100基金                                                32.20000   32.46000  -0.26000   -0.80099
元大台灣加權股價指數基金                                           25.38400   25.45300  -0.06900   -0.27109
元大台灣卓越50基金                                                 85.52000   85.70000  -0.18000   -0.21004
元大台灣金融基金                                                   18.12000   18.13000  -0.01000   -0.05516
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.63000   31.78000  -0.15000   -0.47199
元大台灣高股息基金                                                 26.62000   26.75000  -0.13000   -0.48598
元大台灣電子科技基金                                               36.36000   36.59000  -0.23000   -0.62859
元大全球ETF成長組合基金                                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.42000   13.49000  -0.07000   -0.51890
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.19000   13.24000  -0.05000   -0.37764
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.38700   12.44600  -0.05900   -0.47405
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.46000    8.56000  -0.10000   -1.16822
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.43000    6.52000  -0.09000   -1.38037
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.63000    6.65000  -0.02000   -0.30075
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.58400    9.57500   0.00900    0.09399
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.93000   13.05000  -0.12000   -0.91954
元大全球農業商機基金                                               17.76000   17.67000   0.09000    0.50934
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
元大印度指數基金                                                    9.85800    9.98000  -0.12200   -1.22244
元大印度基金                                                       12.36000   12.48000  -0.12000   -0.96154
元大多多基金                                                       17.57000   17.95000  -0.38000   -2.11699
元大多福基金                                                       52.82000   53.04000  -0.22000   -0.41478
元大亞太成長基金                                                    9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.49940    8.50410  -0.00470   -0.05527
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.97900    7.00290  -0.02390   -0.34129
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.24800    9.22300   0.02500    0.27106
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.97500    9.95700   0.01800    0.18078
元大卓越基金                                                       46.03000   46.70000  -0.67000   -1.43469
元大店頭基金                                                        8.15000    8.28000  -0.13000   -1.57005
元大泛歐成長基金                                                    9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.27660   10.27600   0.00060    0.00584
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.60870    9.60480   0.00390    0.04060
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.71880   31.74750  -0.02870   -0.09040
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.62760   37.88540  -0.25780   -0.68047
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.28070   19.16420   0.11650    0.60790
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.67890   18.91590  -0.23700   -1.25291
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.86780   39.00570  -0.13790   -0.35354
元大高科技基金                                                     18.59000   18.94000  -0.35000   -1.84794
元大得利貨幣市場基金                                               16.25720   16.25700   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98460   11.98440   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     11.93000   12.25000  -0.32000   -2.61224
元大華夏中小基金                                                    6.81000    6.87000  -0.06000   -0.87336
元大新中國基金-人民幣                                               9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
元大新中國基金-美元                                                 8.56600    8.57800  -0.01200   -0.13989
元大新中國基金-新台幣                                               8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
元大新主流基金                                                     24.40000   24.98000  -0.58000   -2.32186
元大新東協平衡基金-美元                                             9.19000    9.19900  -0.00900   -0.09784
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.78270    9.79070  -0.00800   -0.08171
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.38630    9.39400  -0.00770   -0.08197
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92480    9.93810  -0.01330   -0.13383
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.52660    9.53940  -0.01280   -0.13418
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.52170    9.53240  -0.01070   -0.11225
元大新興亞洲基金                                                   11.07000   11.14000  -0.07000   -0.62837
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10460   15.10440   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.92000   37.17000  -0.25000   -0.67259
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
元大實質多重資產基金-美元                                           8.34600    8.38000  -0.03400   -0.40573
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.42000   16.48000  -0.06000   -0.36408
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.34000   12.22000   0.12000    0.98200
元大摩臺基金                                                       39.38000   39.52000  -0.14000   -0.35425
元大標普500基金                                                    26.79000   26.70000   0.09000    0.33708
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.82000   12.86000  -0.04000   -0.31104
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.74000   35.51000   0.23000    0.64770
元大標智滬深300基金                                                15.17000   15.30000  -0.13000   -0.84967
元大歐洲50基金                                                     23.79000   23.77000   0.02000    0.08414
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.32960    9.33720  -0.00760   -0.08139
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18850   10.18820   0.00030    0.00294
元大績效基金                                                       50.70000   51.89000  -1.19000   -2.29331
元大韓國KOSPI200基金                                               21.92000   22.00000  -0.08000   -0.36364
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.77000   14.89000  -0.12000   -0.80591
日盛上選基金                                                       31.51000   31.73000  -0.22000   -0.69335
日盛小而美基金                                                     17.98000   18.14000  -0.16000   -0.88203
日盛中國內需動力基金                                                9.01000    9.10000  -0.09000   -0.98901
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.64370   11.64600  -0.00230   -0.01975
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.75430    9.75620  -0.00190   -0.01947
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.65100   11.65840  -0.00740   -0.06347
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.75480    9.76100  -0.00620   -0.06352
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58520   10.59610  -0.01090   -0.10287
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84700    8.85610  -0.00910   -0.10275
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.84000    9.93000  -0.09000   -0.90634
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.38000    9.47000  -0.09000   -0.95037
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.68000    9.78000  -0.10000   -1.02249
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
日盛日盛基金                                                       13.10000   13.24000  -0.14000   -1.05740
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
日盛全球抗暖化基金                                                 10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.14620   10.14600   0.00020    0.00197
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.51770    9.51750   0.00020    0.00210
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.97460    9.97830  -0.00370   -0.03708
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.35870    9.36230  -0.00360   -0.03845
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.40100    2.41090  -0.00990   -0.41064
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66600    1.67290  -0.00690   -0.41246
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36230    0.36400  -0.00170   -0.46703
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25220    0.25340  -0.00120   -0.47356
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.04920   12.10990  -0.06070   -0.50124
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.25110    8.29270  -0.04160   -0.50165
日盛亞洲機會基金                                                    6.56000    6.62000  -0.06000   -0.90634
日盛首選基金                                                       16.60000   16.86000  -0.26000   -1.54211
日盛高科技基金                                                     17.15000   17.33000  -0.18000   -1.03866
日盛貨幣市場基金                                                   14.77270   14.77250   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.04000   38.51000  -0.47000   -1.22046
日盛精選五虎基金                                                   36.46000   36.73000  -0.27000   -0.73509
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48740   13.48720   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.01000   29.74000  -0.73000   -2.45461
台新MSCI中國基金                                                   19.08000   19.25000  -0.17000   -0.88312
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.85000   17.83000   0.02000    0.11217
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.31000   22.37000  -0.06000   -0.26822
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16430   14.16410   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.45680   10.44970   0.00710    0.06794
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52630   10.52800  -0.00170   -0.01615
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10000   10.10690  -0.00690   -0.06827
台新中國通基金                                                     41.07000   41.76000  -0.69000   -1.65230
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.46040    0.46010   0.00030    0.06520
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.16500   14.16200   0.00300    0.02118
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31540    0.31810  -0.00270   -0.84879
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
台新主流基金                                                       22.39000   22.79000  -0.40000   -1.75516
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.46000   20.47000  -0.01000   -0.04885
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66850    0.66830   0.00020    0.02993
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.24000   15.25000  -0.01000   -0.06557
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49660    0.49650   0.00010    0.02014
台新台灣中小基金                                                   32.44000   32.98000  -0.54000   -1.63736
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.98780    9.93010   0.05770    0.58106
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.26540    9.23420   0.03120    0.33787
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.37430   10.33930   0.03500    0.33851
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.35010   10.34710   0.00300    0.02899
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.17060   11.16720   0.00340    0.03045
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       15.10000   15.32000  -0.22000   -1.43603
台新亞美短期債券基金                                               10.89720   10.91750  -0.02030   -0.18594
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.52300    8.52610  -0.00310   -0.03636
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28240    0.28240   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.84390   11.84820  -0.00430   -0.03629
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38690    0.38690   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09270   11.09250   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 29.13690   29.24400  -0.10710   -0.36623
台新智慧生活基金-美元                                              10.67250   10.62790   0.04460    0.41965
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.23000    8.23700  -0.00700   -0.08498
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.40640    8.41790  -0.01150   -0.13661
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.84800    8.85560  -0.00760   -0.08582
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04510    9.05750  -0.01240   -0.13690
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.16610   10.17220  -0.00610   -0.05997
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32520    0.32520   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.58100    7.58560  -0.00460   -0.06064
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25550    0.25550   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.28000    5.29000  -0.01000   -0.18904
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.92000   20.94000  -0.02000   -0.09551
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.65600   10.62500   0.03100    0.29176
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.60000   15.47000   0.13000    0.84034
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.78640   11.79050  -0.00410   -0.03477
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.51850    9.52180  -0.00330   -0.03466
未來資產亞洲新富基金                                               19.15000   19.38000  -0.23000   -1.18679
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56860   12.56840   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 11.29000   11.48000  -0.19000   -1.65505
未來資產新興市場債券基金A                                           8.64810    8.67130  -0.02320   -0.26755
未來資產新興市場債券基金B                                           6.57500    6.59250  -0.01750   -0.26545
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.11390   11.11320   0.00070    0.00630
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89300    9.89770  -0.00470   -0.04749
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.19530    9.28320  -0.08790   -0.94687
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.45190   10.55170  -0.09980   -0.94582
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.78310    7.85990  -0.07680   -0.97711
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.90800    8.99610  -0.08810   -0.97931
永豐中小基金                                                       50.48000   50.59000  -0.11000   -0.21743
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76930    1.77010  -0.00080   -0.04520
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34070    2.34170  -0.00100   -0.04270
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.04490    8.05270  -0.00780   -0.09686
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.32740   10.33730  -0.00990   -0.09577
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.47000    4.49000  -0.02000   -0.44543
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.06000   20.17000  -0.11000   -0.54536
永豐主流品牌基金                                                   17.96000   17.96000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                       35.58000   35.94000  -0.36000   -1.00167
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.81480    9.80950   0.00530    0.05403
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.88310    9.87770   0.00540    0.05467
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.76090    9.75750   0.00340    0.03484
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.82990    9.82650   0.00340    0.03460
永豐亞洲民生消費基金                                               10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
永豐南非幣2021保本基金                                             12.90960   12.90110   0.00850    0.06589
永豐高科技基金                                                     23.39000   23.74000  -0.35000   -1.47430
永豐貨幣市場基金                                                   13.88520   13.88500   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10660    2.10730  -0.00070   -0.03322
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49110    2.49200  -0.00090   -0.03612
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.71480    7.72170  -0.00690   -0.08936
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.35630   10.36560  -0.00930   -0.08972
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.98490    6.99800  -0.01310   -0.18720
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.75800   10.77820  -0.02020   -0.18742
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.17000    7.20000  -0.03000   -0.41667
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.50000   16.57000  -0.07000   -0.42245
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.49000   55.61000  -0.12000   -0.21579
永豐領航科技基金                                                   38.31000   38.92000  -0.61000   -1.56732
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
永豐趨勢平衡基金                                                   41.61000   42.20000  -0.59000   -1.39810
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.58990   11.58890   0.00100    0.00863
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.46880    9.47350  -0.00470   -0.04961
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.72180    9.72660  -0.00480   -0.04935
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.49970    9.50270  -0.00300   -0.03157
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.67260    9.67570  -0.00310   -0.03204
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48860    9.49200  -0.00340   -0.03582
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87100    9.87450  -0.00350   -0.03544
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.47660    9.47940  -0.00280   -0.02954
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.72940    9.73220  -0.00280   -0.02877
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.22000    9.28000  -0.06000   -0.64655
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
兆豐國際中小基金                                                   15.16000   15.31000  -0.15000   -0.97975
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.12000   13.34000  -0.22000   -1.64918
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.36000   17.68000  -0.32000   -1.80995
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.23000   17.55000  -0.32000   -1.82336
兆豐國際生命科學基金                                               16.71000   16.72000  -0.01000   -0.05981
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.30530   10.31490  -0.00960   -0.09307
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.52950   10.53560  -0.00610   -0.05790
兆豐國際全球基金                                                   32.16000   32.00000   0.16000    0.50000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.28200   10.28140   0.00060    0.00584
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.06510   10.06100   0.00410    0.04075
兆豐國際國民基金                                                   21.42000   21.63000  -0.21000   -0.97087
兆豐國際第一基金                                                   12.71000   12.82000  -0.11000   -0.85803
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.91090    9.93050  -0.01960   -0.19737
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.86220    7.87770  -0.01550   -0.19676
兆豐國際萬全基金                                                   20.01000   20.14000  -0.13000   -0.64548
兆豐國際電子基金                                                   24.30000   24.60000  -0.30000   -1.21951
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.43000   22.56000  -0.13000   -0.57624
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.46000   16.44000   0.02000    0.12165
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.54000   32.62000  -0.08000   -0.24525
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50480   12.50470   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.16000   11.30000  -0.14000   -1.23894
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15360   11.15600  -0.00240   -0.02151
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.98660   11.98210   0.00450    0.03756
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.75200   10.74990   0.00210    0.01954
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.51560   11.51300   0.00260    0.02258
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.11900    8.12080  -0.00180   -0.02217
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.43500    9.43090   0.00410    0.04347
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.99900    8.99720   0.00180    0.02001
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.90820    8.90660   0.00160    0.01796
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.26100    9.25920   0.00180    0.01944
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
合庫全球新興市場基金                                                8.66000    8.72000  -0.06000   -0.68807
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
合庫貨幣市場基金                                                   10.13160   10.13150   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.31440    9.32330  -0.00890   -0.09546
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.56200    9.57300  -0.01100   -0.11491
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.86740    9.88220  -0.01480   -0.14976
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.26370   11.27320  -0.00950   -0.08427
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.41000   13.42930  -0.01930   -0.14372
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60460    8.61360  -0.00900   -0.10449
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.26860    9.27940  -0.01080   -0.11639
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.72630    7.73800  -0.01170   -0.15120
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.57560    8.58260  -0.00700   -0.08156
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.94160    9.95600  -0.01440   -0.14464
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.99180   10.99090   0.00090    0.00819
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.92040    9.92240  -0.00200   -0.02016
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76690    9.77390  -0.00700   -0.07162
安聯中國東協基金                                                   14.81000   14.90000  -0.09000   -0.60403
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.82000   12.87000  -0.05000   -0.38850
安聯中華新思路基金-美元                                            11.94000   11.99000  -0.05000   -0.41701
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
安聯台灣大壩基金                                                   27.42000   27.79000  -0.37000   -1.33141
安聯台灣科技基金                                                   44.74000   45.68000  -0.94000   -2.05779
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49390   12.49380   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   30.09000   30.57000  -0.48000   -1.57017
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.11970   10.12280  -0.00310   -0.03062
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.03710   15.04350  -0.00640   -0.04254
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60570    9.60980  -0.00410   -0.04266
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.31640   12.31800  -0.00160   -0.01299
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.12940   10.13210  -0.00270   -0.02665
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.22010   12.22400  -0.00390   -0.03190
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.44230    9.44330  -0.00100   -0.01059
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.30660    9.30910  -0.00250   -0.02686
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.97680    8.97980  -0.00300   -0.03341
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.04150   12.03520   0.00630    0.05235
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.96000   10.95670   0.00330    0.03012
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.62690   10.62420   0.00270    0.02541
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.87260    8.86870   0.00390    0.04397
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.66990    8.66730   0.00260    0.03000
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.38120    8.37910   0.00210    0.02506
安聯全球人口趨勢基金                                               11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.15000   37.39000  -0.24000   -0.64188
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.60000    8.55000   0.05000    0.58480
安聯全球計量平衡基金                                               12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.94340   12.00460  -0.06120   -0.50980
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.33460   10.38760  -0.05300   -0.51022
安聯全球新興市場基金                                               16.81000   16.90000  -0.09000   -0.53254
安聯全球農金趨勢基金                                                9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
安聯亞洲動態策略基金                                               21.83000   21.92000  -0.09000   -0.41058
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.04400   10.04930  -0.00530   -0.05274
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79990    9.80510  -0.00520   -0.05303
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.79310   83.22610  -0.43300   -0.52027
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.30040   12.37180  -0.07140   -0.57712
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.71000   65.04810  -0.33810   -0.51977
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53270    9.58800  -0.05530   -0.57676
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57680    2.57740  -0.00060   -0.02328
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.47190   10.48640  -0.01450   -0.13827
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20030    2.19900   0.00130    0.05912
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.69340    8.70550  -0.01210   -0.13899
宏利台灣動力基金                                                   30.44000   30.59000  -0.15000   -0.49036
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.10060   10.10560  -0.00500   -0.04948
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.89480    9.90260  -0.00780   -0.07877
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.92060    7.92460  -0.00400   -0.05048
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.89780    7.90360  -0.00580   -0.07338
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
宏利全球債券組合基金                                               13.00460   13.01070  -0.00610   -0.04688
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76540    2.76200   0.00340    0.12310
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66530   11.65420   0.01110    0.09524
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62840    8.62020   0.00820    0.09513
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42620    2.41930   0.00690    0.28521
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86450   10.85570   0.00880    0.08106
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.55040    3.58120  -0.03080   -0.86005
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.57390    0.57880  -0.00490   -0.84658
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.63000   16.77000  -0.14000   -0.83482
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.80800   11.80860  -0.00060   -0.00508
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.51130   10.51320  -0.00190   -0.01807
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.19670   10.20020  -0.00350   -0.03431
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.92210    8.92150   0.00060    0.00673
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.52720    8.52870  -0.00150   -0.01759
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.44560    8.44860  -0.00300   -0.03551
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39700    8.39830  -0.00130   -0.01548
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.70300    2.70740  -0.00440   -0.16252
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39230    0.39300  -0.00070   -0.17812
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.92130   11.94530  -0.02400   -0.20092
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89470    0.89630  -0.00160   -0.17851
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.20980    7.22430  -0.01450   -0.20071
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.99060    1.99370  -0.00310   -0.15549
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28670    0.28730  -0.00060   -0.20884
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.83030    8.84830  -0.01800   -0.20343
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32220    0.32280  -0.00060   -0.18587
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64350   13.64340   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.47000    2.49000  -0.02000   -0.80321
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.25000   11.32000  -0.07000   -0.61837
宏利臺灣股息收益基金                                               26.70000   26.84000  -0.14000   -0.52161
宏利澳幣保本基金                                                   12.18710   12.18770  -0.00060   -0.00492
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.22610   10.22540   0.00070    0.00685
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.48160    9.48930  -0.00770   -0.08114
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.90830    8.92020  -0.01190   -0.13341
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.64930   10.66350  -0.01420   -0.13316
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.93520   12.93510   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.86000   25.96000  -0.10000   -0.38521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22930   11.23130  -0.00200   -0.01781
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86560    9.88960  -0.02400   -0.24268
保德信大中華基金-人民幣                                             9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
保德信大中華基金-美元                                               9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
保德信大中華基金-新台幣                                            27.06000   27.22000  -0.16000   -0.58780
保德信中小型股基金                                                 42.13000   42.88000  -0.75000   -1.74907
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
保德信中國中小基金-美元                                             8.44000    8.45000  -0.01000   -0.11834
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.14000    8.15000  -0.01000   -0.12270
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.01890    9.05910  -0.04020   -0.44375
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.08710    9.12570  -0.03860   -0.42298
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.14720    9.18520  -0.03800   -0.41371
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.87520    9.91610  -0.04090   -0.41246
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.36000    8.42000  -0.06000   -0.71259
保德信中國品牌基金-美元                                             8.36000    8.40000  -0.04000   -0.47619
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
保德信台商全方位基金                                               33.85000   34.15000  -0.30000   -0.87848
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.32000   30.33000  -0.01000   -0.03297
保德信全球消費商機基金                                             18.44000   18.44000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                             12.41000   12.39000   0.02000    0.16142
保德信全球資源基金                                                  7.96000    7.93000   0.03000    0.37831
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.20000   34.17000   0.03000    0.08780
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.73120    9.73310  -0.00190   -0.01952
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.54160   10.54380  -0.00220   -0.02087
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.23080    9.23740  -0.00660   -0.07145
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.98430    9.99150  -0.00720   -0.07206
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.17010    8.17660  -0.00650   -0.07950
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.77450   10.78300  -0.00850   -0.07883
保德信亞太基金                                                     20.64000   20.78000  -0.14000   -0.67372
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.45520    8.46680  -0.01160   -0.13701
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20290   11.21820  -0.01530   -0.13639
保德信店頭市場基金                                                 30.42000   30.95000  -0.53000   -1.71244
保德信拉丁美洲基金                                                  6.27000    6.39000  -0.12000   -1.87793
保德信金平衡基金                                                   29.84000   29.94000  -0.10000   -0.33400
保德信金滿意基金                                                   41.77000   42.24000  -0.47000   -1.11269
保德信科技島基金                                                   25.35000   25.72000  -0.37000   -1.43857
保德信高成長基金                                                   91.78000   92.08000  -0.30000   -0.32580
保德信第一基金                                                     25.19000   25.42000  -0.23000   -0.90480
保德信貨幣市場基金                                                 15.77170   15.77150   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.59150   10.57970   0.01180    0.11153
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.75890   10.75250   0.00640    0.05952
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.82820   10.82170   0.00650    0.06006
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.29890   10.29810   0.00080    0.00777
保德信新世紀基金                                                   10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.97400    7.98510  -0.01110   -0.13901
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.78080   10.79580  -0.01500   -0.13894
保德信新興趨勢組合基金                                             10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
保德信瑞騰基金                                                     15.54720   15.54730  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.63440    9.64360  -0.00920   -0.09540
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.86160    9.87060  -0.00900   -0.09118
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.57840    9.58650  -0.00810   -0.08449
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.68620    9.69600  -0.00980   -0.10107
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.73460    9.74450  -0.00990   -0.10160
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.71840    9.72870  -0.01030   -0.10587
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.60380    9.61410  -0.01030   -0.10713
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.60640    9.61690  -0.01050   -0.10918
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.90450    9.91560  -0.01110   -0.11194
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.83860    9.84750  -0.00890   -0.09038
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.89640    9.90440  -0.00800   -0.08077
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74940    9.75770  -0.00830   -0.08506
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.74930    9.75760  -0.00830   -0.08506
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.41720    9.43320  -0.01600   -0.16961
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.28820    9.30400  -0.01580   -0.16982
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90180    9.92200  -0.02020   -0.20359
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.90170    9.92180  -0.02010   -0.20258
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.03350   10.05950  -0.02600   -0.25846
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.06410   10.09020  -0.02610   -0.25867
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.95290    9.97320  -0.02030   -0.20355
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.95290    9.97320  -0.02030   -0.20355
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94120    1.94210  -0.00090   -0.04634
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65580    2.65700  -0.00120   -0.04516
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29170    0.29220  -0.00050   -0.17112
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43310    0.43380  -0.00070   -0.16136
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.35250    8.36520  -0.01270   -0.15182
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.64100   11.65990  -0.01890   -0.16209
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39590    9.40300  -0.00710   -0.07551
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.54230   11.55110  -0.00880   -0.07618
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.49820    8.51390  -0.01570   -0.18440
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.46460   10.48400  -0.01940   -0.18504
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.98270    9.99080  -0.00810   -0.08107
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91040    9.91650  -0.00610   -0.06151
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                             9.97740    9.98190  -0.00450   -0.04508
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.53180   10.53650  -0.00470   -0.04461
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.88670    9.88910  -0.00240   -0.02427
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.66290    9.66810  -0.00520   -0.05379
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.96570    9.97110  -0.00540   -0.05416
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.64620    9.65070  -0.00450   -0.04663
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.83280    9.83740  -0.00460   -0.04676
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.30730   10.29330   0.01400    0.13601
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.03960    6.04500  -0.00540   -0.08933
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.42960   10.43900  -0.00940   -0.09005
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65050   11.65040   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.34000   18.64000  -0.30000   -1.60944
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4187.12000 4255.90000 -68.78000   -1.61611
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.99810   10.03900  -0.04090   -0.40741
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.95180   10.99030  -0.03850   -0.35031
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.22550   10.26300  -0.03750   -0.36539
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.86850    8.90480  -0.03630   -0.40765
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.24000    9.27250  -0.03250   -0.35050
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.07480    9.10810  -0.03330   -0.36561
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.16600   10.20760  -0.04160   -0.40754
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.65630   10.69380  -0.03750   -0.35067
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.61780   10.65670  -0.03890   -0.36503
柏瑞五國金勢力建設基金                                              5.98000    6.03000  -0.05000   -0.82919
柏瑞巨人基金                                                       12.74000   12.77000  -0.03000   -0.23493
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65610   13.65600   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.85000   15.89000  -0.04000   -0.25173
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.40990   13.41640  -0.00650   -0.04845
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76760   11.76720   0.00040    0.00340
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.37860   12.38050  -0.00190   -0.01535
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.77890    8.78320  -0.00430   -0.04896
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.72170    6.72490  -0.00320   -0.04758
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66230    8.66200   0.00030    0.00346
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43330    8.43650  -0.00320   -0.03793
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.64280   10.64440  -0.00160   -0.01503
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.26850    8.27050  -0.00200   -0.02418
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.94210   11.94170   0.00040    0.00335
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.61740   11.62300  -0.00560   -0.04818
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.85320   11.85780  -0.00460   -0.03879
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.26840   11.27010  -0.00170   -0.01508
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.90780    8.91210  -0.00430   -0.04825
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67900    9.67860   0.00040    0.00413
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.63890    9.64260  -0.00370   -0.03837
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.46530    9.46680  -0.00150   -0.01584
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.34080    9.34300  -0.00220   -0.02355
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.28060   10.28360  -0.00300   -0.02917
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.12700   10.12310   0.00390    0.03853
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01520   10.01330   0.00190    0.01897
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.10240   10.10070   0.00170    0.01683
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.98450    9.98750  -0.00300   -0.03004
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.75490    9.75120   0.00370    0.03794
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.72200    9.72010   0.00190    0.01955
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.81010    9.80840   0.00170    0.01733
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.26130   10.26440  -0.00310   -0.03020
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.12690   10.12310   0.00380    0.03754
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01530   10.01330   0.00200    0.01997
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.10250   10.10070   0.00180    0.01782
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.98450    9.98750  -0.00300   -0.03004
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.75500    9.75130   0.00370    0.03794
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.72210    9.72020   0.00190    0.01955
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.81020    9.80850   0.00170    0.01733
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.63920   10.65470  -0.01550   -0.14548
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.80700   11.81900  -0.01200   -0.10153
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.21980   11.23250  -0.01270   -0.11306
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.97880    8.99190  -0.01310   -0.14569
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.64750    9.65720  -0.00970   -0.10044
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.52460    9.53530  -0.01070   -0.11221
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.35260   10.36770  -0.01510   -0.14564
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.99380   11.00490  -0.01110   -0.10086
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.83960   10.85180  -0.01220   -0.11242
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.97900    8.99210  -0.01310   -0.14568
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.64780    9.65760  -0.00980   -0.10147
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.52500    9.53580  -0.01080   -0.11326
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.57000   12.59000  -0.02000   -0.15886
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.37000   13.39000  -0.02000   -0.14937
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.27000    8.28000  -0.01000   -0.12077
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.43000   12.54000  -0.11000   -0.87719
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.61000   12.72000  -0.11000   -0.86478
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.65000    8.83000  -0.18000   -2.03851
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.38130   11.40220  -0.02090   -0.18330
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.43470    7.44840  -0.01370   -0.18393
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.29800   11.30470  -0.00670   -0.05927
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.94700   10.94860  -0.00160   -0.01461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.08690   10.09020  -0.00330   -0.03271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.24400    8.24890  -0.00490   -0.05940
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.24940    9.25080  -0.00140   -0.01513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.29090    9.29390  -0.00300   -0.03228
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.53040   10.53190  -0.00150   -0.01424
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.92160    9.92750  -0.00590   -0.05943
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.07040   10.07370  -0.00330   -0.03276
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.58240    9.58380  -0.00140   -0.01461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.90760    8.91290  -0.00530   -0.05946
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84480    8.85380  -0.00900   -0.10165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.31480    9.31790  -0.00310   -0.03327
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.46330   11.47490  -0.01160   -0.10109
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           10.92340   10.92900  -0.00560   -0.05124
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.38080   10.38800  -0.00720   -0.06931
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.79680    6.80360  -0.00680   -0.09995
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.48080    8.48520  -0.00440   -0.05185
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.07480    9.08110  -0.00630   -0.06937
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.85410    9.86410  -0.01000   -0.10138
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.39730   10.40450  -0.00720   -0.06920
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.17900    9.18370  -0.00470   -0.05118
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.66780    8.67660  -0.00880   -0.10142
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.26820    9.27460  -0.00640   -0.06901
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.19970   11.20990  -0.01020   -0.09099
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.75650   11.76170  -0.00520   -0.04421
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.78850   10.79460  -0.00610   -0.05651
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.11780    9.12620  -0.00840   -0.09204
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.62820    9.63240  -0.00420   -0.04360
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.63370    9.63920  -0.00550   -0.05706
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08120   11.08600  -0.00480   -0.04330
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.99260   10.00170  -0.00910   -0.09098
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.27990   10.28560  -0.00570   -0.05542
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.50100    9.50960  -0.00860   -0.09043
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.27170    9.28020  -0.00850   -0.09159
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.84840    9.85270  -0.00430   -0.04364
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.39530    9.40060  -0.00530   -0.05638
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.93000   17.98000  -0.05000   -0.27809
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.78000   16.85000  -0.07000   -0.41543
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.79510   12.80400  -0.00890   -0.06951
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.67280   10.67710  -0.00430   -0.04027
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.59060   11.59110  -0.00050   -0.00431
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.24950   12.26130  -0.01180   -0.09624
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.11690   11.11930  -0.00240   -0.02158
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.67050    9.67440  -0.00390   -0.04031
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.19130   10.19180  -0.00050   -0.00491
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.12710   10.13690  -0.00980   -0.09668
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.09810   10.10020  -0.00210   -0.02079
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.80920    9.81320  -0.00400   -0.04076
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.98940    9.98990  -0.00050   -0.00501
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.74540   11.75670  -0.01130   -0.09612
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.03970   10.04190  -0.00220   -0.02191
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.04000   15.11000  -0.07000   -0.46327
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.53000   23.30000   0.23000    0.98712
國泰大中華基金                                                     19.40000   19.70000  -0.30000   -1.52284
國泰小龍基金                                                       15.00000   15.16000  -0.16000   -1.05541
國泰中小成長基金                                                   41.15000   41.86000  -0.71000   -1.69613
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.93400    3.95320  -0.01920   -0.48568
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.63000   17.75000  -0.12000   -0.67606
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.66280    0.66650  -0.00370   -0.55514
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.62510    0.62870  -0.00360   -0.57261
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18590    2.18560   0.00030    0.01373
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.60030    9.61110  -0.01080   -0.11237
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.10780    8.11680  -0.00900   -0.11088
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31350    0.31380  -0.00030   -0.09560
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.52280   11.52170   0.00110    0.00955
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67210    1.67330  -0.00120   -0.07171
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.96170    9.98770  -0.02600   -0.26032
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32840    0.32910  -0.00070   -0.21270
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.04340    4.07630  -0.03290   -0.80710
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.12000   18.29000  -0.17000   -0.92947
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.58310    0.58830  -0.00520   -0.88390
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.00010    3.01450  -0.01440   -0.47769
國泰中港台基金台幣級別                                             13.45000   13.53000  -0.08000   -0.59128
國泰中港台基金美元級別                                              0.43800    0.44050  -0.00250   -0.56754
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.73000   27.81000  -0.08000   -0.28767
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.49000   12.47000   0.02000    0.16038
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.37000   36.50000  -0.13000   -0.35616
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.40410   10.40480  -0.00070   -0.00673
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.25890   10.25970  -0.00080   -0.00780
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.28180   10.28250  -0.00070   -0.00681
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33730    0.33720   0.00010    0.02966
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33240    0.33230   0.00010    0.03009
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33310    0.33290   0.00020    0.06008
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41380   12.41370   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       26.41000   26.64000  -0.23000   -0.86336
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.48870    2.48640   0.00230    0.09250
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36230    0.36230   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51120    0.51180  -0.00060   -0.11723
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.10000   13.05000   0.05000    0.38314
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45210    0.44990   0.00220    0.48900
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.81000    5.76000   0.05000    0.86806
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18570    0.18410   0.00160    0.86909
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41410    0.41320   0.00090    0.21781
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37370    0.37280   0.00090    0.24142
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43930    0.43830   0.00100    0.22815
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52570    0.52520   0.00050    0.09520
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.02000   21.06000  -0.04000   -0.18993
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.30000   22.32000  -0.02000   -0.08961
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.46460    2.46700  -0.00240   -0.09728
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.08760   11.11250  -0.02490   -0.22407
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.92910    9.95140  -0.02230   -0.22409
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.35970    0.36040  -0.00070   -0.19423
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32220    0.32270  -0.00050   -0.15494
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50430    0.50590  -0.00160   -0.31627
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37900    0.38090  -0.00190   -0.49882
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.68000   18.69000  -0.01000   -0.05350
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60620    0.60630  -0.00010   -0.01649
國泰科技生化基金                                                   32.89000   33.52000  -0.63000   -1.87947
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.80000   27.69000   0.11000    0.39726
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.11000   13.16000  -0.05000   -0.37994
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.13390   39.39450  -0.26060   -0.66151
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.74210   19.62130   0.12080    0.61566
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.93660   19.17680  -0.24020   -1.25256
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.91610   40.03290  -0.11680   -0.29176
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.06160   41.14840  -0.08680   -0.21094
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.45280   43.45960  -0.00680   -0.01565
國泰紐幣2021保本基金                                               12.21380   12.21230   0.00150    0.01228
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.50630   12.50720  -0.00090   -0.00720
國泰紐幣保本基金                                                   12.45590   12.45410   0.00180    0.01445
國泰高科技基金                                                     12.20000   12.36000  -0.16000   -1.29450
國泰國泰基金台幣I級別                                              22.27000   22.66000  -0.39000   -1.72109
國泰國泰基金台幣級別                                               22.27000   22.66000  -0.39000   -1.72109
國泰富時中國A50基金                                                17.36000   17.52000  -0.16000   -0.91324
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33600    0.33610  -0.00010   -0.02975
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48120    0.48200  -0.00080   -0.16598
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37360    0.37240   0.00120    0.32223
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53510    0.53400   0.00110    0.20599
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34770    0.34730   0.00040    0.11517
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49800    0.49810  -0.00010   -0.02008
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.43770   10.44370  -0.00600   -0.05745
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.45380    7.45810  -0.00430   -0.05766
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35290    0.35300  -0.00010   -0.02833
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25000    0.25010  -0.00010   -0.03998
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20090    2.20320  -0.00230   -0.10439
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.82670    9.85020  -0.02350   -0.23857
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31800    0.31860  -0.00060   -0.18832
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.86470   39.92560  -0.06090   -0.15253
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.27000   18.37000  -0.10000   -0.54437
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.39000   11.43000  -0.04000   -0.34996
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36970    0.37080  -0.00110   -0.29666
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.22020    2.22060  -0.00040   -0.01801
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.45390    1.45410  -0.00020   -0.01375
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33310    0.33350  -0.00040   -0.11994
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33160    0.33180  -0.00020   -0.06028
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22030    0.22050  -0.00020   -0.09070
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.21730   10.22970  -0.01240   -0.12122
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.56500    6.57290  -0.00790   -0.12019
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.90000   13.88000   0.02000    0.14409
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.76000   35.88000  -0.12000   -0.33445
國泰價值卓越基金                                                   14.47000   14.64000  -0.17000   -1.16120
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.05000   11.00000   0.05000    0.45455
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37710    0.37520   0.00190    0.50640
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.79230   38.80710  -0.01480   -0.03814
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.81000   21.69000   0.12000    0.55325
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.46000   18.58000  -0.12000   -0.64586
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.33000   19.47000  -0.14000   -0.71905
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.07400   12.07750  -0.00350   -0.02898
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39600    0.39600   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.62460    9.62960  -0.00500   -0.05192
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.28040    8.29410  -0.01370   -0.16518
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.73800   10.74370  -0.00570   -0.05305
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.34920    9.36470  -0.01550   -0.16552
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19860   11.19790   0.00070    0.00625
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82320    9.83050  -0.00730   -0.07426
第一金大中華基金                                                   26.50000   26.67000  -0.17000   -0.63742
第一金小型精選基金                                                 35.09000   35.39000  -0.30000   -0.84770
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
第一金中國世紀基金-美元                                             7.65340    7.66680  -0.01340   -0.17478
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.65410    7.66750  -0.01340   -0.17476
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
第一金中概平衡基金                                                 24.71000   24.82000  -0.11000   -0.44319
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25480   15.25460   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.89100  177.88900   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.26890   10.22030   0.04860    0.47552
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.26890   10.22080   0.04810    0.47061
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.62000   14.53120   0.08880    0.61110
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.62070   14.53210   0.08860    0.60968
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.03000   13.95000   0.08000    0.57348
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.03000   13.95000   0.08000    0.57348
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.77390    9.78290  -0.00900   -0.09200
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.77710    9.78610  -0.00900   -0.09197
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.43620    9.44900  -0.01280   -0.13546
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.46110    9.47400  -0.01290   -0.13616
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.28170   10.29120  -0.00950   -0.09231
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.93850    9.95200  -0.01350   -0.13565
第一金全球大趨勢基金                                               24.00000   23.87000   0.13000    0.54462
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.23800    8.21170   0.02630    0.32027
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.85830    5.83950   0.01880    0.32195
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.30040    9.29850   0.00190    0.02043
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.30150    9.29960   0.00190    0.02043
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.69520    9.69320   0.00200    0.02063
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.69650    9.69460   0.00190    0.01960
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54080    8.53840   0.00240    0.02811
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.12800   10.12520   0.00280    0.02765
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.64650    9.64390   0.00260    0.02696
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.64560    9.64310   0.00250    0.02593
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.94870    7.94750   0.00120    0.01510
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.82450    8.82670  -0.00220   -0.02492
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.82490    8.82710  -0.00220   -0.02492
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.21430   11.21140   0.00290    0.02587
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.21520   11.21230   0.00290    0.02586
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.02380   10.02230   0.00150    0.01497
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.83540   14.83910  -0.00370   -0.02493
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.14360   14.13110   0.01250    0.08846
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.16120   14.14870   0.01250    0.08835
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.33000   13.33000   0.00000    0.00000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                                 18.57000   18.60000  -0.03000   -0.16129
第一金亞洲新興市場基金                                             12.80000   12.87000  -0.07000   -0.54390
第一金店頭市場基金                                                  8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
第一金創新趨勢基金                                                 22.54000   22.78000  -0.24000   -1.05356
第一金電子基金                                                     32.09000   32.31000  -0.22000   -0.68090
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.31000   20.48000  -0.17000   -0.83008
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.22000   19.19000   0.03000    0.15633
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
統一大中華中小基金(美元)                                            7.54000    7.53000   0.01000    0.13280
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
統一大滿貫基金-A類型                                               32.86000   33.35000  -0.49000   -1.46927
統一大滿貫基金-I類型                                               32.86000   33.35000  -0.49000   -1.46927
統一大龍印基金                                                     14.17000   14.19000  -0.02000   -0.14094
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.68000    8.74000  -0.06000   -0.68650
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.96000    8.01000  -0.05000   -0.62422
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
統一中小基金                                                       24.48000   24.90000  -0.42000   -1.68675
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.80500    9.81270  -0.00770   -0.07847
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.14630    9.15290  -0.00660   -0.07211
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.87140    8.88060  -0.00920   -0.10360
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.70440   11.71360  -0.00920   -0.07854
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.85040   10.85820  -0.00780   -0.07184
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.51500   10.52590  -0.01090   -0.10355
統一台灣動力基金                                                   16.30000   16.74000  -0.44000   -2.62843
統一全天候基金-A類型                                              105.34000  106.52000  -1.18000   -1.10777
統一全天候基金-I類型                                              105.39000  106.56000  -1.17000   -1.09797
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.83190    8.84810  -0.01620   -0.18309
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.53150    8.54670  -0.01520   -0.17785
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.50990    8.52740  -0.01750   -0.20522
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.17020    9.18700  -0.01680   -0.18287
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.86600    8.88180  -0.01580   -0.17789
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.83610    8.85430  -0.01820   -0.20555
統一全球債券組合基金                                               11.92340   11.92960  -0.00620   -0.05197
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.97000   16.81000   0.16000    0.95181
統一全球新科技基金(美元)                                           16.00000   15.84000   0.16000    1.01010
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.32000   15.18000   0.14000    0.92227
統一亞太基金                                                       24.58000   24.78000  -0.20000   -0.80710
統一亞洲大金磚基金                                                 12.00000   12.09000  -0.09000   -0.74442
統一奔騰基金                                                       56.77000   57.44000  -0.67000   -1.16643
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66310   16.66290   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.76000    9.92000  -0.16000   -1.61290
統一強漢基金(美元)                                                  8.81000    8.94000  -0.13000   -1.45414
統一強漢基金(新台幣)                                               23.15000   23.51000  -0.36000   -1.53126
統一統信基金                                                       29.43000   30.00000  -0.57000   -1.90000
統一黑馬基金                                                       56.81000   57.51000  -0.70000   -1.21718
統一新亞洲科技能源基金                                             18.06000   18.09000  -0.03000   -0.16584
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.90050    7.91090  -0.01040   -0.13146
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.07920   10.09260  -0.01340   -0.13277
統一經建基金                                                       44.47000   44.95000  -0.48000   -1.06785
統一龍馬基金                                                       64.90000   66.06000  -1.16000   -1.75598
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.73000   20.41000  -0.68000   -3.33170
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.17000   46.65000  -0.48000   -1.02894
野村中國機會基金                                                   12.34000   12.50000  -0.16000   -1.28000
野村巴西基金                                                        4.89000    5.04000  -0.15000   -2.97619
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
野村台灣高股息基金                                                 24.01000   23.98000   0.03000    0.12510
野村台灣運籌基金                                                   34.53000   35.25000  -0.72000   -2.04255
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48130    9.47910   0.00220    0.02321
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.40500    9.40630  -0.00130   -0.01382
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.44930    9.45560  -0.00630   -0.06663
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.68680    9.68460   0.00220    0.02272
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.56160    9.56230  -0.00070   -0.00732
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52010    9.52630  -0.00620   -0.06508
野村平衡基金                                                       18.65000   18.85000  -0.20000   -1.06101
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.44000   13.41000   0.03000    0.22371
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
野村全球生技醫療基金                                               17.89000   17.89000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99120    9.98870   0.00250    0.02503
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.96870    9.97300  -0.00430   -0.04312
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.97730    9.98660  -0.00930   -0.09312
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99120    9.98870   0.00250    0.02503
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.96860    9.97300  -0.00440   -0.04412
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.97730    9.98660  -0.00930   -0.09312
野村全球品牌基金                                                   27.84000   27.81000   0.03000    0.10787
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.88000   19.87000   0.01000    0.05033
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.46000   12.43000   0.03000    0.24135
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.99940    9.99870   0.00070    0.00700
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.44530   10.44730  -0.00200   -0.01914
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.35590   10.36260  -0.00670   -0.06466
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.47790    9.48010  -0.00220   -0.02321
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.24770    9.25120  -0.00350   -0.03783
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.84620    8.85240  -0.00620   -0.07004
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.23310   11.23590  -0.00280   -0.02492
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.73090   10.73500  -0.00410   -0.03819
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.32980   10.33700  -0.00720   -0.06965
野村成長基金                                                       28.61000   28.82000  -0.21000   -0.72866
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.61150    8.63820  -0.02670   -0.30909
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.62720    8.65570  -0.02850   -0.32926
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.80070    8.83430  -0.03360   -0.38034
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.15630    9.18460  -0.02830   -0.30812
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.07130    9.10130  -0.03000   -0.32962
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.25410    9.28940  -0.03530   -0.38000
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.34000    8.42000  -0.08000   -0.95012
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.94000   12.06000  -0.12000   -0.99502
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.25570    9.26560  -0.00990   -0.10685
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.32010    9.33350  -0.01340   -0.14357
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.44630    9.46440  -0.01810   -0.19124
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.84060    9.85210  -0.01150   -0.11673
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.81480    9.82880  -0.01400   -0.14244
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.95320    9.97220  -0.01900   -0.19053
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.45080    8.46450  -0.01370   -0.16185
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.99480    9.00380  -0.00900   -0.09996
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.87470    8.88530  -0.01060   -0.11930
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.94480   12.96570  -0.02090   -0.16119
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.96110   11.97320  -0.01210   -0.10106
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.74640    9.75810  -0.01170   -0.11990
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00130   10.00640  -0.00510   -0.05097
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.14910   10.14830   0.00080    0.00788
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.82820    9.82870  -0.00050   -0.00509
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.38660    9.39150  -0.00490   -0.05217
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.26790   11.27380  -0.00590   -0.05233
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.15280   10.14740   0.00540    0.05322
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.18540   11.17240   0.01300    0.11636
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.68480   10.67500   0.00980    0.09180
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.48540   10.47950   0.00590    0.05630
野村泰國基金                                                       41.34000   41.83000  -0.49000   -1.17141
野村高科技基金                                                     10.24000   10.57000  -0.33000   -3.12204
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.21640   10.18700   0.02940    0.28860
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.28890   10.25080   0.03810    0.37168
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.85040   10.82710   0.02330    0.21520
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.65480    9.62260   0.03220    0.33463
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.59680    9.56960   0.02720    0.28423
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.48940    9.45360   0.03580    0.37869
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.88200   11.83760   0.04440    0.37508
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.62410   13.59930   0.02480    0.18236
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.82030   10.78430   0.03600    0.33382
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.76220   10.73170   0.03050    0.28420
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.90210   10.86150   0.04060    0.37380
野村貨幣市場基金                                                   16.27060   16.27040   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.54000   15.56000  -0.02000   -0.12853
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.96320    9.97410  -0.01090   -0.10928
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.85610    9.87810  -0.02200   -0.22271
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.88850    9.91410  -0.02560   -0.25822
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.77050    9.77860  -0.00810   -0.08283
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.76290    9.77210  -0.00920   -0.09415
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.75830    9.77200  -0.01370   -0.14020
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.77050    9.77860  -0.00810   -0.08283
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76290    9.77210  -0.00920   -0.09415
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.75830    9.77200  -0.01370   -0.14020
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.64530    9.66940  -0.02410   -0.24924
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.62400    9.64990  -0.02590   -0.26840
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.62360    9.65410  -0.03050   -0.31593
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.64530    9.66940  -0.02410   -0.24924
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.62400    9.64990  -0.02590   -0.26840
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.62360    9.65420  -0.03060   -0.31696
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.04840   10.05630  -0.00790   -0.07856
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.87970    7.88460  -0.00490   -0.06215
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.72470   11.73200  -0.00730   -0.06222
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.11000    7.09000   0.02000    0.28209
野村精選貨幣市場基金                                               12.08080   12.08070   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.23000   12.20000   0.03000    0.24590
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.80000    7.80000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   12.07000   12.16000  -0.09000   -0.74013
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.91000    9.04000  -0.13000   -1.43805
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.48000   32.94000  -0.46000   -1.39648
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.34970   10.34970   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.58390    8.57910   0.00480    0.05595
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.93320    7.93010   0.00310    0.03909
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.86640    7.86710  -0.00070   -0.00890
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.71260   11.70660   0.00600    0.05125
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.56410   10.56000   0.00410    0.03883
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.50810   10.50890  -0.00080   -0.00761
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
野村環球基金-人民幣計價                                            16.35000   16.26000   0.09000    0.55351
野村環球基金-美元計價                                              12.76000   12.70000   0.06000    0.47244
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.86000   17.77000   0.09000    0.50647
野村鴻利基金                                                       21.65000   21.87000  -0.22000   -1.00594
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86110   16.86100   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.63000   19.03000  -0.40000   -2.10194
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.17000   13.39000  -0.22000   -1.64302
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.56000   14.62000  -0.06000   -0.41040
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.11420   10.11890  -0.00470   -0.04645
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.26940   13.27590  -0.00650   -0.04896
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.94970    9.95500  -0.00530   -0.05324
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.89210    9.90570  -0.01360   -0.13729
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.43150    9.43760  -0.00610   -0.06464
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.42360    9.42740  -0.00380   -0.04031
凱基台商天下基金                                                   12.69000   12.74000  -0.05000   -0.39246
凱基台灣精五門基金                                                 19.68000   19.86000  -0.18000   -0.90634
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.99700   39.99740  -0.00040   -0.00100
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.99520   39.99580  -0.00060   -0.00150
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.00210   39.99810   0.00400    0.01000
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.78260   10.79330  -0.01070   -0.09914
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.11000   13.25000  -0.14000   -1.05660
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.83850   11.97320  -0.13470   -1.12501
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.67000   11.80000  -0.13000   -1.10169
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54580   11.54570   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       25.90000   26.08000  -0.18000   -0.69018
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.31000   23.11000   0.20000    0.86543
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.58490   22.38020   0.20470    0.91465
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.84000   16.94000  -0.10000   -0.59032
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.08700   16.17170  -0.08470   -0.52375
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.37000    7.40000  -0.03000   -0.40541
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.36000   12.32000   0.04000    0.32468
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.03510   12.00740   0.02770    0.23069
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.10760   12.05280   0.05480    0.45467
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.41000   12.36000   0.05000    0.40453
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.47000   13.43000   0.04000    0.29784
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.19570   13.15140   0.04430    0.33685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.40000   13.49000  -0.09000   -0.66716
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.48000   35.98000   0.50000    1.38966
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.58000   31.34000   0.24000    0.76579
富邦上証180基金                                                    26.55000   26.71000  -0.16000   -0.59903
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18150    0.18280  -0.00130   -0.71116
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.60000    5.64000  -0.04000   -0.70922
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.15000    8.17000  -0.02000   -0.24480
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.57000   32.27000   0.30000    0.92966
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.04370   11.05510  -0.01140   -0.10312
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.20110   10.21260  -0.01150   -0.11261
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.80560    9.82850  -0.02290   -0.23300
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.62070    9.65960  -0.03890   -0.40271
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.81490    8.85180  -0.03690   -0.41686
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.48020    8.52590  -0.04570   -0.53601
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.11170   20.12820  -0.01650   -0.08197
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.36030   11.35930   0.00100    0.00880
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.38540   10.39910  -0.01370   -0.13174
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.81860   12.83380  -0.01520   -0.11844
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88800    1.88980  -0.00180   -0.09525
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.29040    9.35450  -0.06410   -0.68523
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41640    1.42540  -0.00900   -0.63140
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76660   11.76610   0.00050    0.00425
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71380    1.71410  -0.00030   -0.01750
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.13120   10.15870  -0.02750   -0.27070
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49450    1.49880  -0.00430   -0.28690
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.93000   14.90000   0.03000    0.20134
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.14000   22.26000  -0.12000   -0.53908
富邦日本東証基金                                                   21.76000   21.82000  -0.06000   -0.27498
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.48000   44.48000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.50000   47.77000  -0.27000   -0.56521
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.47000   52.66000  -0.19000   -0.36081
富邦台灣心基金                                                     21.68000   21.91000  -0.23000   -1.04975
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.33000   49.43000  -0.10000   -0.20231
富邦台灣科技指數基金                                               55.83000   55.93000  -0.10000   -0.17879
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.19420   41.33490  -0.14070   -0.34039
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.54480   41.53830   0.00650    0.01565
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29360    0.29280   0.00080    0.27322
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52010    2.51960   0.00050    0.01984
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33830    0.33860  -0.00030   -0.08860
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50200   10.51220  -0.01020   -0.09703
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18330    2.18520  -0.00190   -0.08695
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32360    0.32430  -0.00070   -0.21585
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.03940    9.06050  -0.02110   -0.23288
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.30000   23.68000  -0.38000   -1.60473
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.06000   13.86000   0.20000    1.44300
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.12000   33.09000  -0.97000   -2.93140
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64360   15.64340   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.86520   39.91090  -0.04570   -0.11451
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.74860   39.86790  -0.11930   -0.29924
富邦長紅基金                                                       61.76000   62.53000  -0.77000   -1.23141
富邦科技基金                                                       23.23000   23.67000  -0.44000   -1.85889
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.58800   40.62750  -0.03950   -0.09722
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.75890   40.03270  -0.27380   -0.68394
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.26000   39.39740  -0.13740   -0.34875
富邦恒生國企ETF基金                                                19.33000   19.49000  -0.16000   -0.82093
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.82000   14.73000   0.09000    0.61100
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.15000   25.44000  -0.29000   -1.13994
富邦高成長基金                                                     23.68000   23.83000  -0.15000   -0.62946
富邦基金                                                           13.16000   13.24000  -0.08000   -0.60423
富邦基金I類型                                                      13.16000   13.24000  -0.08000   -0.60423
富邦深証100基金                                                     8.51000    8.60000  -0.09000   -1.04651
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.19000   20.12000   0.07000    0.34791
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41390    0.41370   0.00020    0.04834
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.34060   12.33700   0.00360    0.02918
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.50840    9.53910  -0.03070   -0.32183
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30560    0.30680  -0.00120   -0.39113
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.83300    8.87540  -0.04240   -0.47772
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.19000   20.31000  -0.12000   -0.59084
富邦精準基金                                                       44.15000   44.61000  -0.46000   -1.03116
富邦精銳中小基金                                                   10.87000   11.01000  -0.14000   -1.27157
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.02000   18.08000  -0.06000   -0.33186
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.30000   22.31000  -0.01000   -0.04482
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.54000    7.53000   0.01000    0.13280
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.46000   15.50000  -0.04000   -0.25806
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.93000   19.94000  -0.01000   -0.05015
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.04970   10.08750  -0.03780   -0.37472
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.89920    9.94570  -0.04650   -0.46754
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.03820   10.09370  -0.05550   -0.54985
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.75610    9.81300  -0.05690   -0.57984
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.56770    9.63160  -0.06390   -0.66344
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.68420    9.75730  -0.07310   -0.74918
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.52000   30.63000  -0.11000   -0.35913
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.60160    8.60640  -0.00480   -0.05577
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.13620    9.14230  -0.00610   -0.06672
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84600    8.85420  -0.00820   -0.09261
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.64020    9.64550  -0.00530   -0.05495
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.65370    9.66020  -0.00650   -0.06729
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.35120    9.35990  -0.00870   -0.09295
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.42780    9.43630  -0.00850   -0.09008
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.35490    8.37660  -0.02170   -0.25905
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.37950    9.40500  -0.02550   -0.27113
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.84850    8.87480  -0.02630   -0.29634
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.43080   10.45790  -0.02710   -0.25913
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.20870   10.23640  -0.02770   -0.27060
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.70720    9.73620  -0.02900   -0.29786
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.97640    9.00300  -0.02660   -0.29546
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.54340    9.57170  -0.02830   -0.29566
富達卓越領航全球組合基金                                           15.23000   15.25000  -0.02000   -0.13115
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.52610    8.55010  -0.02400   -0.28070
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.22970    9.25670  -0.02700   -0.29168
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.90140    8.92970  -0.02830   -0.31692
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.75230    9.77970  -0.02740   -0.28017
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.72240    9.75090  -0.02850   -0.29228
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.41330    9.44320  -0.02990   -0.31663
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.99580    9.02430  -0.02850   -0.31581
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.48800    9.51810  -0.03010   -0.31624
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.53000    7.56000  -0.03000   -0.39683
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.43000    8.47000  -0.04000   -0.47226
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.64110    9.64440  -0.00330   -0.03422
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.13510    9.14090  -0.00580   -0.06345
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.75100    8.76030  -0.00930   -0.10616
富蘭克林華美中華基金                                               11.64000   11.75000  -0.11000   -0.93617
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.07000   20.26000  -0.19000   -0.93781
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.65000   19.73000  -0.08000   -0.40547
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.85220    7.85670  -0.00450   -0.05728
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.95520    8.95680  -0.00160   -0.01786
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.66690    9.66840  -0.00150   -0.01551
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.21850    9.22380  -0.00530   -0.05746
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.12300   11.11940   0.00360    0.03238
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.74460    8.74170   0.00290    0.03317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.14460    9.14160   0.00300    0.03282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.35260   13.34860   0.00400    0.02997
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.29920   10.29620   0.00300    0.02914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.17650   10.17340   0.00310    0.03047
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68070    7.67840   0.00230    0.02995
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.13980    9.13700   0.00280    0.03064
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.76910   10.77040  -0.00130   -0.01207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58940    7.59030  -0.00090   -0.01186
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.05030    9.05130  -0.00100   -0.01105
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.47760   10.46760   0.01000    0.09553
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.72950    7.72210   0.00740    0.09583
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.11380    8.12040  -0.00660   -0.08128
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.09980    9.10330  -0.00350   -0.03845
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.90200    9.90590  -0.00390   -0.03937
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.52330   12.53350  -0.01020   -0.08138
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.78000    8.80000  -0.02000   -0.22727
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.50000    9.59000  -0.09000   -0.93848
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.34000   12.45000  -0.11000   -0.88353
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.22670   13.21560   0.01110    0.08399
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
富蘭克林華美第一富基金                                             37.95000   38.42000  -0.47000   -1.22332
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30600   10.30590   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.96000   14.87000   0.09000    0.60525
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.91000   13.84000   0.07000    0.50578
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.13000   16.05000   0.08000    0.49844
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.62560    7.61520   0.01040    0.13657
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.32430   10.42470  -0.10040   -0.96310
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.35190    9.36260  -0.01070   -0.11428
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.77370   10.78610  -0.01240   -0.11496
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.70680    6.71850  -0.01170   -0.17415
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83070    8.84220  -0.01150   -0.13006
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.93520    9.94820  -0.01300   -0.13068
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.32230   10.34030  -0.01800   -0.17408
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.56000   20.56000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.64110   11.64040   0.00070    0.00601
復華人生目標基金                                                   36.54010   36.89330  -0.35320   -0.95736
復華大中華中小策略基金                                              8.28000    8.41000  -0.13000   -1.54578
復華中小精選基金                                                   68.77000   70.07000  -1.30000   -1.85529
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.67820   49.73060  -0.05240   -0.10537
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.57000    8.61000  -0.04000   -0.46458
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.63000    7.67000  -0.04000   -0.52151
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
復華全方位基金                                                     28.77000   28.98000  -0.21000   -0.72464
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.79000   13.71000   0.08000    0.58352
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.63000   21.51000   0.12000    0.55788
復華全球平衡基金-美元                                               9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.44000   20.41000   0.03000    0.14699
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.12000   17.01000   0.11000    0.64668
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.44000   16.34000   0.10000    0.61200
復華全球原物料基金                                                  9.41000    9.35000   0.06000    0.64171
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.42000   13.38000   0.04000    0.29895
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47240   11.48030  -0.00790   -0.06881
復華全球債券基金                                                   13.37230   13.41160  -0.03930   -0.29303
復華全球債券組合基金                                               14.59000   14.60000  -0.01000   -0.06849
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.93000   14.92000   0.01000    0.06702
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
復華有利貨幣市場基金                                               13.43910   13.43890   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
復華亞太成長基金                                                   15.04000   15.03000   0.01000    0.06653
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
復華東協世紀基金                                                   12.01000   12.06000  -0.05000   -0.41459
復華南非幣長期收益基金A                                            12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
復華南非幣長期收益基金B                                             7.85000    7.83000   0.02000    0.25543
復華南非幣短期收益基金A                                            13.49000   13.49000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              13.23000   13.14000   0.09000    0.68493
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.35000   13.26000   0.09000    0.67873
復華恒生基金                                                       19.82000   19.86000  -0.04000   -0.20141
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.97000   27.89000   0.08000    0.28684
復華神盾基金                                                       24.30880   24.61960  -0.31080   -1.26241
復華高成長基金                                                     64.31000   64.97000  -0.66000   -1.01585
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40010   14.40000   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           19.99000   20.04000  -0.05000   -0.24950
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.60000   52.75000  -0.15000   -0.28436
復華復華基金                                                       20.14000   20.34000  -0.20000   -0.98328
復華華人世紀基金                                                   15.81000   15.83000  -0.02000   -0.12634
復華傳家二號基金                                                   29.47930   29.77400  -0.29470   -0.98979
復華傳家基金                                                       22.39010   22.78860  -0.39850   -1.74868
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.79000   14.81000  -0.02000   -0.13504
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.22000   14.18000   0.04000    0.28209
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
復華新興人民幣債券基金A                                            11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.29000   19.35000  -0.06000   -0.31008
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.39000    5.41000  -0.02000   -0.36969
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.07000   12.00000   0.07000    0.58333
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
復華滬深300 A股基金                                                19.64000   19.79000  -0.15000   -0.75796
復華數位經濟基金                                                   52.15000   53.54000  -1.39000   -2.59619
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.40000   10.47000  -0.07000   -0.66858
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.68080    9.69280  -0.01200   -0.12380
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.51900    9.52770  -0.00870   -0.09131
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.83400    9.84620  -0.01220   -0.12391
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.63480    9.64920  -0.01440   -0.14924
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.50440    9.51380  -0.00940   -0.09880
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.99500   10.01020  -0.01520   -0.15185
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.52250    9.52870  -0.00620   -0.06507
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.01580   10.02760  -0.01180   -0.11768
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.52170    9.52790  -0.00620   -0.06507
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.01750   10.02920  -0.01170   -0.11666
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.75930    9.76660  -0.00730   -0.07474
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.71920   10.77860  -0.05940   -0.55109
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.78160    9.78780  -0.00620   -0.06334
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.75940    9.76670  -0.00730   -0.07474
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.71740   10.77670  -0.05930   -0.55026
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.78180    9.78790  -0.00610   -0.06232
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.81760    9.82890  -0.01130   -0.11497
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.12350    9.24610  -0.12260   -1.32596
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.21670    8.34110  -0.12440   -1.49141
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.18300    8.31120  -0.12820   -1.54250
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.39670   11.54950  -0.15280   -1.32300
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.28940   10.44510  -0.15570   -1.49065
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.36450   10.52680  -0.16230   -1.54178
景順主流基金                                                       16.66000   17.08000  -0.42000   -2.45902
景順台灣科技基金                                                   29.06000   29.81000  -0.75000   -2.51593
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
景順全球科技基金                                                   22.71000   22.60000   0.11000    0.48673
景順全球康健基金                                                   19.42000   19.40000   0.02000    0.10309
景順貨幣市場基金                                                   15.94010   15.94000   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       30.68000   31.44000  -0.76000   -2.41730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.50000   14.44000   0.06000    0.41551
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.54000   13.49000   0.05000    0.37064
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.64470    8.67070  -0.02600   -0.29986
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.92880    7.96920  -0.04040   -0.50695
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10710   11.10300   0.00410    0.03693
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.16630   10.18340  -0.01710   -0.16792
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.32000    7.36000  -0.04000   -0.54348
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.02000    7.08000  -0.06000   -0.84746
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.29000   10.38000  -0.09000   -0.86705
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.30080    9.30350  -0.00270   -0.02902
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48160    9.48930  -0.00770   -0.08114
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.58360    9.58640  -0.00280   -0.02921
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.77240    9.78030  -0.00790   -0.08077
華南永昌永昌基金                                                   18.51000   18.72000  -0.21000   -1.12179
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.23420   14.24740  -0.01320   -0.09265
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
華南永昌全球精品基金                                               16.00000   16.05000  -0.05000   -0.31153
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.42000   11.37000   0.05000    0.43975
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.68000   13.63000   0.05000    0.36684
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.56000   13.50000   0.06000    0.44444
華南永昌物聯網精選基金                                             10.93000   11.15000  -0.22000   -1.97309
華南永昌策略報酬基金                                                9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20840   16.20810   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.46520   23.64940  -0.18420   -0.77888
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93980   11.93960   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19560   10.19570  -0.00010   -0.00098
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.09030   10.10410  -0.01380   -0.13658
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84850    9.84860  -0.00010   -0.00102
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.71750    9.73090  -0.01340   -0.13771
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00410   10.00560  -0.00150   -0.01499
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.84510    9.85990  -0.01480   -0.15010
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.76070    9.76210  -0.00140   -0.01434
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.59880    9.61330  -0.01450   -0.15083
華頓中小型基金                                                     25.75000   25.93000  -0.18000   -0.69418
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.58090   11.56410   0.01680    0.14528
華頓台灣基金                                                       27.03000   27.30000  -0.27000   -0.98901
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52210   11.52200   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.86000   17.69000   0.17000    0.96099
華頓全球高收益債券基金A                                            13.36790   13.37410  -0.00620   -0.04636
華頓全球高收益債券基金B                                             8.24060    8.24430  -0.00370   -0.04488
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.73000    5.70000   0.03000    0.52632
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.48520    2.49610  -0.01090   -0.43668
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.13320   11.20620  -0.07300   -0.65143
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36130    0.36350  -0.00220   -0.60523
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.18640   11.20630  -0.01990   -0.17758
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.16040   10.17430  -0.01390   -0.13662
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.96280   10.00220  -0.03940   -0.39391
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.97170    9.00710  -0.03540   -0.39302
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.17590   10.21080  -0.03490   -0.34179
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.19610    9.22670  -0.03060   -0.33165
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49350    2.49360  -0.00010   -0.00401
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04370    2.04110   0.00260    0.12738
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.69400   11.71430  -0.02030   -0.17329
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.45360    9.47010  -0.01650   -0.17423
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36190    0.36250  -0.00060   -0.16552
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29810    0.29850  -0.00040   -0.13400
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.22000    3.23000  -0.01000   -0.30960
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.42000   14.50000  -0.08000   -0.55172
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.97000   24.12000  -0.15000   -0.62189
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.55000   12.51000   0.04000    0.31974
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.29000    8.26000   0.03000    0.36320
匯豐安富基金                                                       25.47000   25.56000  -0.09000   -0.35211
匯豐成功基金                                                       41.59000   41.41000   0.18000    0.43468
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56740    2.56410   0.00330    0.12870
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32900    2.32560   0.00340    0.14620
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.44990   11.45690  -0.00700   -0.06110
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.79410    7.80100  -0.00690   -0.08845
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37400    0.37410  -0.00010   -0.02673
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33130    0.33150  -0.00020   -0.06033
匯豐金磚動力基金                                                   13.05000   13.27000  -0.22000   -1.65787
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98200   14.98200   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.36000    4.39000  -0.03000   -0.68337
匯豐新鑽動力基金                                                   10.41000   10.51000  -0.10000   -0.95147
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.15820    5.17100  -0.01280   -0.24753
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.78060    8.79360  -0.01300   -0.14783
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.54000   51.87000  -0.33000   -0.63621
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.54000   51.87000  -0.33000   -0.63621
匯豐龍騰電子基金                                                   35.10000   35.57000  -0.47000   -1.32134
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.12270   12.13810  -0.01540   -0.12687
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.36000   18.54000  -0.18000   -0.97087
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
新光中國成長基金(美元)                                              9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.25100   10.25540  -0.00440   -0.04290
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.51910    9.52570  -0.00660   -0.06929
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.81180    9.81990  -0.00810   -0.08249
新光台灣富貴基金                                                   22.76000   22.96000  -0.20000   -0.87108
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.36000   12.33000   0.03000    0.24331
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.04000   12.01000   0.03000    0.24979
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.01960   10.03320  -0.01360   -0.13555
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.78890    9.80340  -0.01450   -0.14791
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.63430    9.64730  -0.01300   -0.13475
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.40120    9.41520  -0.01400   -0.14870
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.12000    9.07000   0.05000    0.55127
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44690   15.44680   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
新光亞洲精選基金-美金                                              21.52000   21.56000  -0.04000   -0.18553
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.80000   21.84000  -0.04000   -0.18315
新光兩岸優勢基金                                                   10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
新光店頭基金                                                       24.22000   24.46000  -0.24000   -0.98119
新光南非幣保本基金                                                 11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
新光特選內需收益ETF基金                                            20.72000   20.64000   0.08000    0.38760
新光創新科技基金                                                   14.82000   14.90000  -0.08000   -0.53691
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.73570    9.74480  -0.00910   -0.09338
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.01070   10.02200  -0.01130   -0.11275
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.65450    9.66500  -0.01050   -0.10864
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.18390    9.19250  -0.00860   -0.09355
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.44980    9.46040  -0.01060   -0.11205
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.11080    9.12060  -0.00980   -0.10745
新光澳幣八年期保本基金                                             10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
新光澳幣十年期保本基金                                             10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.06290   10.06870  -0.00580   -0.05760
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.66210    9.66780  -0.00570   -0.05896
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.64830    9.65940  -0.01110   -0.11491
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.98030    9.99180  -0.01150   -0.11509
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.92340    9.93150  -0.00810   -0.08156
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.59050    9.59840  -0.00790   -0.08231
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.59020    9.59460  -0.00440   -0.04586
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92340    9.92790  -0.00450   -0.04533
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.53000    7.53000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.72070    9.72760  -0.00690   -0.07093
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.23500    9.24120  -0.00620   -0.06709
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.63860    9.64810  -0.00950   -0.09846
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.21990    9.22900  -0.00910   -0.09860
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.30880    9.31560  -0.00680   -0.07300
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.79240    9.79980  -0.00740   -0.07551
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.68960   13.70840  -0.01880   -0.13714
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.36680    8.37830  -0.01150   -0.13726
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.45740   37.59490  -0.13750   -0.36574
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.43850   38.55930  -0.12080   -0.31328
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.72430   39.75240  -0.02810   -0.07069
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21030   11.20950   0.00080    0.00714
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97940    9.98740  -0.00800   -0.08010
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.91210   11.89330   0.01880    0.15807
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.91440    8.90310   0.01130    0.12692
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
群益大印度基金-人民幣                                              13.55010   13.74650  -0.19640   -1.42873
群益大印度基金-美元                                                12.75920   12.94810  -0.18890   -1.45890
群益大印度基金-新臺幣                                              12.09000   12.27000  -0.18000   -1.46699
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.67240   12.65030   0.02210    0.17470
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.23570   12.21810   0.01760    0.14405
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.67460   11.65420   0.02040    0.17504
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.28630   10.27150   0.01480    0.14409
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.16960   10.15180   0.01780    0.17534
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.99600    8.98300   0.01300    0.14472
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.75000    9.73300   0.01700    0.17466
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.91380    8.90090   0.01290    0.14493
群益中小型股基金                                                   41.67000   42.40000  -0.73000   -1.72170
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.62180    9.63410  -0.01230   -0.12767
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.94380    8.95800  -0.01420   -0.15852
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.38110    8.39880  -0.01770   -0.21074
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.44830    8.45920  -0.01090   -0.12885
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.85250    7.86490  -0.01240   -0.15766
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.35920    7.37480  -0.01560   -0.21153
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.90550   10.91390  -0.00840   -0.07697
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.57060   10.57970  -0.00910   -0.08601
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.76710    9.78070  -0.01360   -0.13905
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.11330    8.08420   0.02910    0.35996
群益中國新機會基金N-美元                                            7.45900    7.43450   0.02450    0.32954
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.96000    7.94000   0.02000    0.25189
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.19530    7.16950   0.02580    0.35986
群益中國新機會基金-美元                                             7.97550    7.94930   0.02620    0.32959
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.60000    7.58000   0.02000    0.26385
群益平衡王基金                                                     18.66620   18.79170  -0.12550   -0.66785
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.00000    5.99000   0.01000    0.16694
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.16480   11.12420   0.04060    0.36497
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.67000   10.63440   0.03560    0.33476
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.97060    9.93440   0.03620    0.36439
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.52840    9.49660   0.03180    0.33486
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.07270   10.06990   0.00280    0.02781
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.87050    9.86870   0.00180    0.01824
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.37280    9.37030   0.00250    0.02668
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.29590    9.29420   0.00170    0.01829
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.13100   10.12830   0.00270    0.02666
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.18010   10.17820   0.00190    0.01867
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.53790    9.53540   0.00250    0.02622
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.94600    9.94420   0.00180    0.01810
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.04900   10.06950  -0.02050   -0.20359
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.24530    7.26000  -0.01470   -0.20248
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.17510   10.16890   0.00620    0.06097
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.07910   10.07380   0.00530    0.05261
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.23040   10.22780   0.00260    0.02542
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.99780    9.99170   0.00610    0.06105
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.92850    9.92330   0.00520    0.05240
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.07760   10.07500   0.00260    0.02581
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.17520   10.16900   0.00620    0.06097
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.07920   10.07380   0.00540    0.05360
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.23040   10.22770   0.00270    0.02640
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.99790    9.99180   0.00610    0.06105
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.92850    9.92330   0.00520    0.05240
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.07760   10.07500   0.00260    0.02581
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.13330   16.13240   0.00090    0.00558
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.90000   15.91000  -0.01000   -0.06285
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.12000   10.32000  -0.20000   -1.93798
群益印度中小基金N-美元                                              9.34920    9.49400  -0.14480   -1.52517
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.83000    8.97000  -0.14000   -1.56076
群益印度中小基金-人民幣                                            15.05870   15.28730  -0.22860   -1.49536
群益印度中小基金-美元                                              13.37190   13.57900  -0.20710   -1.52515
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.45000   15.69000  -0.24000   -1.52964
群益多利策略組合基金                                               11.42000   11.43000  -0.01000   -0.08749
群益多重收益組合基金                                               13.55000   13.56000  -0.01000   -0.07375
群益多重資產組合基金                                               15.38000   15.39000  -0.01000   -0.06498
群益安家基金                                                       24.75630   24.92760  -0.17130   -0.68719
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08810   16.08790   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.14000   24.24000  -0.10000   -0.41254
群益亞太中小基金                                                   11.27000   11.36000  -0.09000   -0.79225
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.87000   15.93000  -0.06000   -0.37665
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.67390    9.68590  -0.01200   -0.12389
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.40260    7.41180  -0.00920   -0.12413
群益店頭市場基金                                                   94.80000   95.60000  -0.80000   -0.83682
群益東方盛世基金                                                    8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
群益東協成長基金-人民幣                                            12.58110   12.59300  -0.01190   -0.09450
群益東協成長基金-美元                                              11.05660   11.07040  -0.01380   -0.12466
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.25110   11.22490   0.02620    0.23341
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.68230   10.65860   0.02370    0.22236
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.15070   10.13140   0.01930    0.19050
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.79060    9.76780   0.02280    0.23342
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.29880    9.27810   0.02070    0.22311
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.83390    8.81710   0.01680    0.19054
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.58120    9.55890   0.02230    0.23329
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.46430    9.44320   0.02110    0.22344
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.86880    9.85000   0.01880    0.19086
群益長安基金                                                       26.95000   27.05000  -0.10000   -0.36969
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.28770   10.21980   0.06790    0.66440
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.56260   15.46000   0.10260    0.66365
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.01000   14.92000   0.09000    0.60322
群益真善美基金                                                     16.21240   16.31200  -0.09960   -0.61059
群益馬拉松基金                                                    117.93000  118.62000  -0.69000   -0.58169
群益深証中小板基金                                                 11.39000   11.52000  -0.13000   -1.12847
群益創新科技基金                                                   31.42000   31.72000  -0.30000   -0.94578
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.95490    8.94090   0.01400    0.15658
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.25150    8.24110   0.01040    0.12620
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.75180    9.73660   0.01520    0.15611
群益華夏盛世基金-美元                                               9.09850    9.08710   0.01140    0.12545
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.99000   14.98000   0.01000    0.06676
群益奧斯卡基金                                                     26.14000   26.39000  -0.25000   -0.94733
群益新興金鑽基金-美元                                              10.86860   10.95140  -0.08280   -0.75607
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.29000    8.36000  -0.07000   -0.83732
群益葛萊美基金                                                     22.64000   23.06000  -0.42000   -1.82134
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.56000   20.58000  -0.02000   -0.09718
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.59000   13.63000  -0.04000   -0.29347
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.95030   11.96700  -0.01670   -0.13955
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.22320   11.22030   0.00290    0.02585
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.18320   11.18090   0.00230    0.02057
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.64620    8.65830  -0.01210   -0.13975
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.01500    9.01270   0.00230    0.02552
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.64660    8.64480   0.00180    0.02082
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.06610   10.06360   0.00250    0.02484
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       27.65000   27.93000  -0.28000   -1.00251
德信中國精選成長基金                                               10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
德信台灣主流中小基金                                               17.86000   18.13000  -0.27000   -1.48924
德信新興股票組合基金                                               10.49000   10.59000  -0.10000   -0.94429
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93550   11.93530   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.77880   10.79580  -0.01700   -0.15747
德信數位時代基金                                                   26.81000   26.95000  -0.14000   -0.51948
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66410   11.66390   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.94000   15.15000  -0.21000   -1.38614
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.84000   18.75000   0.09000    0.48000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.33520   10.33750  -0.00230   -0.02225
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.85240   14.85570  -0.00330   -0.02221
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.05460    8.06740  -0.01280   -0.15866
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.87170   10.88320  -0.01150   -0.10567
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.23290   11.24460  -0.01170   -0.10405
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                12.97850   12.99910  -0.02060   -0.15847
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摩根大歐洲基金                                                     18.00000   18.00000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                       21.52000   22.06000  -0.54000   -2.44787
摩根中國A股基金                                                    12.39000   12.42000  -0.03000   -0.24155
摩根中國A股基金(美元)                                               9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
摩根中國亮點基金                                                   12.13000   12.18000  -0.05000   -0.41051
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.67860   10.73720  -0.05860   -0.54577
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.84100   11.88310  -0.04210   -0.35428
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.05160    9.09830  -0.04670   -0.51328
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.02560   12.09120  -0.06560   -0.54254
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.81490   13.86390  -0.04900   -0.35344
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.23000   19.57000  -0.34000   -1.73735
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.23000   19.57000  -0.34000   -1.73735
摩根台灣增長基金                                                   49.96000   50.42000  -0.46000   -0.91234
摩根平衡基金                                                       28.05000   28.19000  -0.14000   -0.49663
摩根全球α基金                                                     19.46000   19.39000   0.07000    0.36101
摩根全球平衡基金                                                   14.72750   14.80480  -0.07730   -0.52213
摩根全球發現基金                                                   12.60000   12.59000   0.01000    0.07943
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.61520    9.63380  -0.01860   -0.19307
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.59200   10.60460  -0.01260   -0.11882
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.99690   10.01560  -0.01870   -0.18671
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.32670   11.34870  -0.02200   -0.19385
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.94550    9.96410  -0.01860   -0.18667
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.40990   10.44320  -0.03330   -0.31887
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.31460   13.35720  -0.04260   -0.31893
摩根亞洲基金                                                       53.97000   54.55000  -0.58000   -1.06324
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.34560    8.35790  -0.01230   -0.14717
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.70580    9.71560  -0.00980   -0.10087
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.59920    8.61080  -0.01160   -0.13471
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.15210   12.17000  -0.01790   -0.14708
摩根東方內需機會基金                                               17.10000   17.28000  -0.18000   -1.04167
摩根東方科技基金                                                   32.88000   33.00000  -0.12000   -0.36364
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.22000   11.27000  -0.05000   -0.44366
摩根金龍收成基金                                                   20.06000   20.18000  -0.12000   -0.59465
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08130   15.08120   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.52000   14.49000   0.03000    0.20704
摩根新金磚五國基金                                                 10.36000   10.51000  -0.15000   -1.42721
摩根新絲路基金                                                      9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
摩根新興35基金                                                     12.45000   12.57000  -0.12000   -0.95465
摩根新興日本基金                                                   24.23000   24.18000   0.05000    0.20678
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.09440    7.11810  -0.02370   -0.33295
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.28200    9.30800  -0.02600   -0.27933
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.05120    9.08010  -0.02890   -0.31828
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.29750   10.32940  -0.03190   -0.30883
摩根新興科技基金                                                   52.25000   53.60000  -1.35000   -2.51866
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.29390    8.30310  -0.00920   -0.11080
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.54210   10.55370  -0.01160   -0.10991
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.25990    8.30010  -0.04020   -0.48433
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.95270    8.99140  -0.03870   -0.43041
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.43600    8.47390  -0.03790   -0.44726
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.50630    9.55250  -0.04620   -0.48364
摩根龍揚基金                                                       29.93000   30.10000  -0.17000   -0.56478
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28400    9.28160   0.00240    0.02586
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.23050   11.22760   0.00290    0.02583
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聯邦中國龍基金                                                     23.28000   23.64000  -0.36000   -1.52284
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.70000   11.70210  -0.00210   -0.01795
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.96580   10.97000  -0.00420   -0.03829
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.96910    9.97690  -0.00780   -0.07818
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.16290   10.16470  -0.00180   -0.01771
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.58310    9.58680  -0.00370   -0.03859
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.70640    8.71310  -0.00670   -0.07690
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.26070   10.24130   0.01940    0.18943
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.31310   10.29890   0.01420    0.13788
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.62880    9.63060  -0.00180   -0.01869
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.76930    9.77620  -0.00690   -0.07058
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.39090    9.39270  -0.00180   -0.01916
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.52760    9.53430  -0.00670   -0.07027
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.19080   11.19600  -0.00520   -0.04645
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.98460   10.99090  -0.00630   -0.05732
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.16680   10.17750  -0.01070   -0.10513
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.61490   10.61990  -0.00500   -0.04708
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.40320   10.40920  -0.00600   -0.05764
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.63150    9.64160  -0.01010   -0.10475
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.01180   22.22330  -0.21150   -0.95170
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.57620    9.53140   0.04480    0.47003
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.88070    9.83960   0.04110    0.41770
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.57620    9.53140   0.04480    0.47003
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.88070    9.83960   0.04110    0.41770
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16590   13.16580   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.80000   11.97000  -0.17000   -1.42022
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.06890   16.07560  -0.00670   -0.04168
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.37850   12.38290  -0.00440   -0.03553
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.96260   11.98560  -0.02300   -0.19190
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.48040   11.50250  -0.02210   -0.19213
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.75570   11.76180  -0.00610   -0.05186
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.04430   11.05560  -0.01130   -0.10221
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49020   10.49560  -0.00540   -0.05145
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.60980    8.61860  -0.00880   -0.10210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.72000   36.21000  -0.49000   -1.35322
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.45000   15.44000   0.01000    0.06477
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.88000    7.88000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.93000   11.87000   0.06000    0.50548
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.17000   15.09000   0.08000    0.53015
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.17000   15.09000   0.08000    0.53015
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.50000   20.48000   0.02000    0.09766
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.66000   18.65000   0.01000    0.05362
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.42000   15.40000   0.02000    0.12987
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.21000   16.20000   0.01000    0.06173
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.26000   15.24000   0.02000    0.13123
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.43000   15.41000   0.02000    0.12979
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.47000   14.46000   0.01000    0.06916
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.32000   18.32000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.20000   17.21000  -0.01000   -0.05811
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.10000   14.11000  -0.01000   -0.07087
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.48000   14.47000   0.01000    0.06911
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99830   14.99820   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.33090   10.34980  -0.01890   -0.18261
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.52180   13.54190  -0.02010   -0.14843
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.43170    7.44530  -0.01360   -0.18267
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.88000   13.90000  -0.02000   -0.14388
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   21.46000   21.81000  -0.35000   -1.60477
瀚亞中國基金-人民幣                                                10.79000   10.84000  -0.05000   -0.46125
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
瀚亞巴西基金                                                        4.11000    4.25000  -0.14000   -3.29412
瀚亞外銷基金                                                       41.53000   41.91000  -0.38000   -0.90670
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.68000   11.67000   0.01000    0.08569
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.61100   10.61600  -0.00500   -0.04710
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.30290   10.30810  -0.00520   -0.05045
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.21100   12.22100  -0.01000   -0.08183
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.22060   10.23520  -0.01460   -0.14264
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.43150    7.43450  -0.00300   -0.04035
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.95660    7.96060  -0.00400   -0.05025
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.06770    8.07430  -0.00660   -0.08174
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.16470    7.17490  -0.01020   -0.14216
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.80400    8.81120  -0.00720   -0.08171
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.14320    9.14700  -0.00380   -0.04154
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30120    9.30590  -0.00470   -0.05051
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.17670    9.18430  -0.00760   -0.08275
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.67000   11.63000   0.04000    0.34394
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.78370    9.81060  -0.02690   -0.27419
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.81160    9.82080  -0.00920   -0.09368
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.72090    9.74250  -0.02160   -0.22171
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.78370    9.81060  -0.02690   -0.27419
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.97000   14.19000  -0.22000   -1.55039
瀚亞印度基金-美元                                                  13.18000   13.40000  -0.22000   -1.64179
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.21000   29.72000  -0.51000   -1.71602
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.55000   11.57000  -0.02000   -0.17286
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.59000   14.65000  -0.06000   -0.40956
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.63640   11.65300  -0.01660   -0.14245
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.73130   13.76940  -0.03810   -0.27670
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.64340   10.66650  -0.02310   -0.21657
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.43970   10.46670  -0.02700   -0.25796
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.77010   11.79070  -0.02060   -0.17471
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.95280    8.96600  -0.01320   -0.14722
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.96710    9.99260  -0.02550   -0.25519
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.83180    8.85100  -0.01920   -0.21692
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.65290    8.67530  -0.02240   -0.25820
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.16590    9.18160  -0.01570   -0.17099
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.54720   14.54140   0.00580    0.03989
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.87610   10.85210   0.02400    0.22116
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.69640   10.68700   0.00940    0.08796
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63750   12.63250   0.00500    0.03958
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.52000   11.61000  -0.09000   -0.77519
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.43000   19.53000  -0.10000   -0.51203
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56560   13.56540   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.85000   27.73000   0.12000    0.43274
瀚亞高科技基金                                                     56.99000   57.40000  -0.41000   -0.71429
瀚亞理財通基金                                                     27.40000   27.38000   0.02000    0.07305
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.46000    8.51000  -0.05000   -0.58754
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.50000    8.55000  -0.05000   -0.58480
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.65000    8.70000  -0.05000   -0.57471
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.38000    8.41000  -0.03000   -0.35672
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.49000    8.52000  -0.03000   -0.35211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
瀚亞菁華基金                                                       23.03000   23.12000  -0.09000   -0.38927
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.79390   12.77220   0.02170    0.16990
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.96950    8.95430   0.01520    0.16975
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.34110   10.34090   0.00020    0.00193
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.48450   11.53220  -0.04770   -0.41362
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.17480   10.18480  -0.01000   -0.09819
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.60660    9.62100  -0.01440   -0.14967
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.04800   10.04620   0.00180    0.01792
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.19490    8.19500  -0.00010   -0.00122
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.61320    8.64890  -0.03570   -0.41277
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.69130    8.69980  -0.00850   -0.09770
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.09490    8.10710  -0.01220   -0.15049
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.90560    7.90420   0.00140    0.01771
瀚亞電通網基金                                                     14.68000   14.79000  -0.11000   -0.74375
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.61970   13.62930  -0.00960   -0.07044
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.41230   10.40170   0.01060    0.10191
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.84430    9.84690  -0.00260   -0.02640
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.41520   11.42330  -0.00810   -0.07091
瀚亞歐洲基金                                                       11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
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