[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/12 107/09/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.55980 10.55930 0.00050 0.00474 大華銀多元特別收益平衡基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.74690 9.77000 -0.02310 -0.23644 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.74880 9.77180 -0.02300 -0.23537 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.74580 9.76150 -0.01570 -0.16084 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.74610 9.76170 -0.01560 -0.15981 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.09550 9.11200 -0.01650 -0.18108 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.37110 9.38410 -0.01300 -0.13853 中國信託台灣活力基金 14.03000 14.08000 -0.05000 -0.35511 中國信託台灣優勢基金 16.38000 16.42000 -0.04000 -0.24361 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90170 9.90490 -0.00320 -0.03231 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26560 9.26850 -0.00290 -0.03129 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27370 10.27190 0.00180 0.01752 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57560 9.57390 0.00170 0.01776 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.12640 11.06460 0.06180 0.55854 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.68910 9.63530 0.05380 0.55836 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.93980 10.97130 -0.03150 -0.28711 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.84570 9.87420 -0.02850 -0.28863 中國信託智能運動基金-台幣 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 中國信託智能運動基金-美元 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98850 10.98840 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.39300 9.40930 -0.01630 -0.17323 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.04410 9.05990 -0.01580 -0.17439 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.52880 9.54100 -0.01220 -0.12787 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.16970 9.18140 -0.01170 -0.12743 中國信託精穩基金 18.44490 18.44670 -0.00180 -0.00976 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 60.69000 61.42000 -0.73000 -1.18854 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.08550 39.20660 -0.12110 -0.30888 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.49000 17.55000 -0.06000 -0.34188 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42130 11.42030 0.00100 0.00876 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52960 10.54310 -0.01350 -0.12805 元大上證50基金 27.09000 27.29000 -0.20000 -0.73287 元大大中華TMT基金-人民幣 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 元大大中華TMT基金-新台幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.08000 13.11000 -0.03000 -0.22883 元大大中華價值指數基金-美元 12.26200 12.30000 -0.03800 -0.30894 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.53900 16.59900 -0.06000 -0.36147 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.98900 10.02700 -0.03800 -0.37898 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.60600 9.65500 -0.04900 -0.50751 元大中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.87000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.35180 45.43660 -0.08480 -0.18663 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47840 10.47820 0.00020 0.00191 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68320 9.70310 -0.01990 -0.20509 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63860 9.65160 -0.01300 -0.13469 元大巴西指數基金 5.03600 5.23400 -0.19800 -3.78296 元大巴菲特基金 27.03000 27.36000 -0.33000 -1.20614 元大日經225基金 28.36000 28.43000 -0.07000 -0.24622 元大台商收成基金 23.29000 23.49000 -0.20000 -0.85143 元大台灣50單日反向1倍基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 元大台灣50單日正向2倍基金 39.26000 39.36000 -0.10000 -0.25407 元大台灣中型100基金 32.20000 32.46000 -0.26000 -0.80099 元大台灣加權股價指數基金 25.38400 25.45300 -0.06900 -0.27109 元大台灣卓越50基金 85.52000 85.70000 -0.18000 -0.21004 元大台灣金融基金 18.12000 18.13000 -0.01000 -0.05516 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.63000 31.78000 -0.15000 -0.47199 元大台灣高股息基金 26.62000 26.75000 -0.13000 -0.48598 元大台灣電子科技基金 36.36000 36.59000 -0.23000 -0.62859 元大全球ETF成長組合基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 元大全球ETF穩健組合基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.42000 13.49000 -0.07000 -0.51890 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764 元大全球不動產證券化基金-美元 12.38700 12.44600 -0.05900 -0.47405 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.46000 8.56000 -0.10000 -1.16822 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.43000 6.52000 -0.09000 -1.38037 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.65000 -0.02000 -0.30075 元大全球股票入息基金-美元配息 9.58400 9.57500 0.00900 0.09399 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 12.93000 13.05000 -0.12000 -0.91954 元大全球農業商機基金 17.76000 17.67000 0.09000 0.50934 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 元大印度指數基金 9.85800 9.98000 -0.12200 -1.22244 元大印度基金 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154 元大多多基金 17.57000 17.95000 -0.38000 -2.11699 元大多福基金 52.82000 53.04000 -0.22000 -0.41478 元大亞太成長基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.49940 8.50410 -0.00470 -0.05527 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.97900 7.00290 -0.02390 -0.34129 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.24800 9.22300 0.02500 0.27106 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.97500 9.95700 0.01800 0.18078 元大卓越基金 46.03000 46.70000 -0.67000 -1.43469 元大店頭基金 8.15000 8.28000 -0.13000 -1.57005 元大泛歐成長基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27660 10.27600 0.00060 0.00584 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60870 9.60480 0.00390 0.04060 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.71880 31.74750 -0.02870 -0.09040 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.62760 37.88540 -0.25780 -0.68047 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.28070 19.16420 0.11650 0.60790 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.67890 18.91590 -0.23700 -1.25291 元大美國政府7至10年期債券基金 38.86780 39.00570 -0.13790 -0.35354 元大高科技基金 18.59000 18.94000 -0.35000 -1.84794 元大得利貨幣市場基金 16.25720 16.25700 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98460 11.98440 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.93000 12.25000 -0.32000 -2.61224 元大華夏中小基金 6.81000 6.87000 -0.06000 -0.87336 元大新中國基金-人民幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 元大新中國基金-美元 8.56600 8.57800 -0.01200 -0.13989 元大新中國基金-新台幣 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 元大新主流基金 24.40000 24.98000 -0.58000 -2.32186 元大新東協平衡基金-美元 9.19000 9.19900 -0.00900 -0.09784 元大新東協平衡基金-新台幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78270 9.79070 -0.00800 -0.08171 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.38630 9.39400 -0.00770 -0.08197 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92480 9.93810 -0.01330 -0.13383 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.52660 9.53940 -0.01280 -0.13418 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52170 9.53240 -0.01070 -0.11225 元大新興亞洲基金 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837 元大萬泰貨幣市場基金 15.10460 15.10440 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.92000 37.17000 -0.25000 -0.67259 元大實質多重資產基金-人民幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 元大實質多重資產基金-美元 8.34600 8.38000 -0.03400 -0.40573 元大實質多重資產基金-新台幣 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 元大滬深300單日反向1倍基金 16.42000 16.48000 -0.06000 -0.36408 元大滬深300單日正向2倍基金 12.34000 12.22000 0.12000 0.98200 元大摩臺基金 39.38000 39.52000 -0.14000 -0.35425 元大標普500基金 26.79000 26.70000 0.09000 0.33708 元大標普500單日反向1倍基金 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104 元大標普500單日正向2倍基金 35.74000 35.51000 0.23000 0.64770 元大標智滬深300基金 15.17000 15.30000 -0.13000 -0.84967 元大歐洲50基金 23.79000 23.77000 0.02000 0.08414 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.32960 9.33720 -0.00760 -0.08139 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18850 10.18820 0.00030 0.00294 元大績效基金 50.70000 51.89000 -1.19000 -2.29331 元大韓國KOSPI200基金 21.92000 22.00000 -0.08000 -0.36364 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.77000 14.89000 -0.12000 -0.80591 日盛上選基金 31.51000 31.73000 -0.22000 -0.69335 日盛小而美基金 17.98000 18.14000 -0.16000 -0.88203 日盛中國內需動力基金 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64370 11.64600 -0.00230 -0.01975 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75430 9.75620 -0.00190 -0.01947 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65100 11.65840 -0.00740 -0.06347 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75480 9.76100 -0.00620 -0.06352 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58520 10.59610 -0.01090 -0.10287 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84700 8.85610 -0.00910 -0.10275 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.38000 9.47000 -0.09000 -0.95037 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 日盛日盛基金 13.10000 13.24000 -0.14000 -1.05740 日盛目標收益組合基金(美元) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 日盛全球抗暖化基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.14620 10.14600 0.00020 0.00197 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51770 9.51750 0.00020 0.00210 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.97460 9.97830 -0.00370 -0.03708 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.35870 9.36230 -0.00360 -0.03845 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40100 2.41090 -0.00990 -0.41064 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66600 1.67290 -0.00690 -0.41246 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36230 0.36400 -0.00170 -0.46703 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25220 0.25340 -0.00120 -0.47356 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.04920 12.10990 -0.06070 -0.50124 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.25110 8.29270 -0.04160 -0.50165 日盛亞洲機會基金 6.56000 6.62000 -0.06000 -0.90634 日盛首選基金 16.60000 16.86000 -0.26000 -1.54211 日盛高科技基金 17.15000 17.33000 -0.18000 -1.03866 日盛貨幣市場基金 14.77270 14.77250 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.04000 38.51000 -0.47000 -1.22046 日盛精選五虎基金 36.46000 36.73000 -0.27000 -0.73509 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48740 13.48720 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.01000 29.74000 -0.73000 -2.45461 台新MSCI中國基金 19.08000 19.25000 -0.17000 -0.88312 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.85000 17.83000 0.02000 0.11217 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.31000 22.37000 -0.06000 -0.26822 台新大眾貨幣市場基金 14.16430 14.16410 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.45680 10.44970 0.00710 0.06794 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52630 10.52800 -0.00170 -0.01615 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10000 10.10690 -0.00690 -0.06827 台新中國通基金 41.07000 41.76000 -0.69000 -1.65230 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.46040 0.46010 0.00030 0.06520 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.16500 14.16200 0.00300 0.02118 台新中國精選中小基金-美元 0.31540 0.31810 -0.00270 -0.84879 台新中國精選中小基金-新台幣 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 台新主流基金 22.39000 22.79000 -0.40000 -1.75516 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.46000 20.47000 -0.01000 -0.04885 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66850 0.66830 0.00020 0.02993 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.24000 15.25000 -0.01000 -0.06557 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49660 0.49650 0.00010 0.02014 台新台灣中小基金 32.44000 32.98000 -0.54000 -1.63736 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.98780 9.93010 0.05770 0.58106 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.26540 9.23420 0.03120 0.33787 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.37430 10.33930 0.03500 0.33851 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.35010 10.34710 0.00300 0.02899 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.17060 11.16720 0.00340 0.03045 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.10000 15.32000 -0.22000 -1.43603 台新亞美短期債券基金 10.89720 10.91750 -0.02030 -0.18594 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52300 8.52610 -0.00310 -0.03636 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28240 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.84390 11.84820 -0.00430 -0.03629 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38690 0.38690 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.09270 11.09250 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 29.13690 29.24400 -0.10710 -0.36623 台新智慧生活基金-美元 10.67250 10.62790 0.04460 0.41965 台新智慧生活基金-新台幣 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.23000 8.23700 -0.00700 -0.08498 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.40640 8.41790 -0.01150 -0.13661 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.84800 8.85560 -0.00760 -0.08582 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04510 9.05750 -0.01240 -0.13690 台新新興市場債券基金(A類型) 10.16610 10.17220 -0.00610 -0.05997 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 7.58100 7.58560 -0.00460 -0.06064 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25550 0.25550 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.28000 5.29000 -0.01000 -0.18904 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.92000 20.94000 -0.02000 -0.09551 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.65600 10.62500 0.03100 0.29176 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.60000 15.47000 0.13000 0.84034 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.78640 11.79050 -0.00410 -0.03477 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.51850 9.52180 -0.00330 -0.03466 未來資產亞洲新富基金 19.15000 19.38000 -0.23000 -1.18679 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56860 12.56840 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 11.29000 11.48000 -0.19000 -1.65505 未來資產新興市場債券基金A 8.64810 8.67130 -0.02320 -0.26755 未來資產新興市場債券基金B 6.57500 6.59250 -0.01750 -0.26545 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.11390 11.11320 0.00070 0.00630 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89300 9.89770 -0.00470 -0.04749 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.19530 9.28320 -0.08790 -0.94687 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.45190 10.55170 -0.09980 -0.94582 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.78310 7.85990 -0.07680 -0.97711 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.90800 8.99610 -0.08810 -0.97931 永豐中小基金 50.48000 50.59000 -0.11000 -0.21743 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76930 1.77010 -0.00080 -0.04520 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34070 2.34170 -0.00100 -0.04270 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.04490 8.05270 -0.00780 -0.09686 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.32740 10.33730 -0.00990 -0.09577 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.47000 4.49000 -0.02000 -0.44543 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.06000 20.17000 -0.11000 -0.54536 永豐主流品牌基金 17.96000 17.96000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 35.58000 35.94000 -0.36000 -1.00167 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.81480 9.80950 0.00530 0.05403 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.88310 9.87770 0.00540 0.05467 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.76090 9.75750 0.00340 0.03484 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.82990 9.82650 0.00340 0.03460 永豐亞洲民生消費基金 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 永豐南非幣2021保本基金 12.90960 12.90110 0.00850 0.06589 永豐高科技基金 23.39000 23.74000 -0.35000 -1.47430 永豐貨幣市場基金 13.88520 13.88500 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10660 2.10730 -0.00070 -0.03322 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49110 2.49200 -0.00090 -0.03612 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.71480 7.72170 -0.00690 -0.08936 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35630 10.36560 -0.00930 -0.08972 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.98490 6.99800 -0.01310 -0.18720 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.75800 10.77820 -0.02020 -0.18742 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.17000 7.20000 -0.03000 -0.41667 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.50000 16.57000 -0.07000 -0.42245 永豐臺灣加權ETF基金 55.49000 55.61000 -0.12000 -0.21579 永豐領航科技基金 38.31000 38.92000 -0.61000 -1.56732 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 永豐趨勢平衡基金 41.61000 42.20000 -0.59000 -1.39810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.58990 11.58890 0.00100 0.00863 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.46880 9.47350 -0.00470 -0.04961 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72180 9.72660 -0.00480 -0.04935 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.49970 9.50270 -0.00300 -0.03157 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67260 9.67570 -0.00310 -0.03204 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48860 9.49200 -0.00340 -0.03582 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87100 9.87450 -0.00350 -0.03544 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47660 9.47940 -0.00280 -0.02954 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72940 9.73220 -0.00280 -0.02877 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 兆豐國際中小基金 15.16000 15.31000 -0.15000 -0.97975 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.12000 13.34000 -0.22000 -1.64918 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.36000 17.68000 -0.32000 -1.80995 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.23000 17.55000 -0.32000 -1.82336 兆豐國際生命科學基金 16.71000 16.72000 -0.01000 -0.05981 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.30530 10.31490 -0.00960 -0.09307 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.52950 10.53560 -0.00610 -0.05790 兆豐國際全球基金 32.16000 32.00000 0.16000 0.50000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28200 10.28140 0.00060 0.00584 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06510 10.06100 0.00410 0.04075 兆豐國際國民基金 21.42000 21.63000 -0.21000 -0.97087 兆豐國際第一基金 12.71000 12.82000 -0.11000 -0.85803 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.91090 9.93050 -0.01960 -0.19737 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86220 7.87770 -0.01550 -0.19676 兆豐國際萬全基金 20.01000 20.14000 -0.13000 -0.64548 兆豐國際電子基金 24.30000 24.60000 -0.30000 -1.21951 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.43000 22.56000 -0.13000 -0.57624 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.46000 16.44000 0.02000 0.12165 兆豐國際豐台灣基金 32.54000 32.62000 -0.08000 -0.24525 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50480 12.50470 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.16000 11.30000 -0.14000 -1.23894 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15360 11.15600 -0.00240 -0.02151 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98660 11.98210 0.00450 0.03756 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75200 10.74990 0.00210 0.01954 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.51560 11.51300 0.00260 0.02258 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11900 8.12080 -0.00180 -0.02217 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43500 9.43090 0.00410 0.04347 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99900 8.99720 0.00180 0.02001 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.90820 8.90660 0.00160 0.01796 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26100 9.25920 0.00180 0.01944 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 合庫全球新興市場基金 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 合庫貨幣市場基金 10.13160 10.13150 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.31440 9.32330 -0.00890 -0.09546 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.56200 9.57300 -0.01100 -0.11491 合庫新興多重收益基金A類型 9.86740 9.88220 -0.01480 -0.14976 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.26370 11.27320 -0.00950 -0.08427 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.41000 13.42930 -0.01930 -0.14372 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60460 8.61360 -0.00900 -0.10449 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.26860 9.27940 -0.01080 -0.11639 合庫新興多重收益基金B類型 7.72630 7.73800 -0.01170 -0.15120 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.57560 8.58260 -0.00700 -0.08156 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94160 9.95600 -0.01440 -0.14464 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99180 10.99090 0.00090 0.00819 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92040 9.92240 -0.00200 -0.02016 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76690 9.77390 -0.00700 -0.07162 安聯中國東協基金 14.81000 14.90000 -0.09000 -0.60403 安聯中國策略基金-新臺幣 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420 安聯中華新思路基金-人民幣 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850 安聯中華新思路基金-美元 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 安聯台灣大壩基金 27.42000 27.79000 -0.37000 -1.33141 安聯台灣科技基金 44.74000 45.68000 -0.94000 -2.05779 安聯台灣貨幣市場基金 12.49390 12.49380 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 30.09000 30.57000 -0.48000 -1.57017 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11970 10.12280 -0.00310 -0.03062 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.03710 15.04350 -0.00640 -0.04254 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60570 9.60980 -0.00410 -0.04266 安聯四季成長組合基金-美元 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.31640 12.31800 -0.00160 -0.01299 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12940 10.13210 -0.00270 -0.02665 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22010 12.22400 -0.00390 -0.03190 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44230 9.44330 -0.00100 -0.01059 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.30660 9.30910 -0.00250 -0.02686 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.97680 8.97980 -0.00300 -0.03341 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04150 12.03520 0.00630 0.05235 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96000 10.95670 0.00330 0.03012 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62690 10.62420 0.00270 0.02541 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.87260 8.86870 0.00390 0.04397 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.66990 8.66730 0.00260 0.03000 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.38120 8.37910 0.00210 0.02506 安聯全球人口趨勢基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.15000 37.39000 -0.24000 -0.64188 安聯全球油礦金趨勢基金 8.60000 8.55000 0.05000 0.58480 安聯全球計量平衡基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.94340 12.00460 -0.06120 -0.50980 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.33460 10.38760 -0.05300 -0.51022 安聯全球新興市場基金 16.81000 16.90000 -0.09000 -0.53254 安聯全球農金趨勢基金 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 安聯全球綠能趨勢基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 安聯亞洲動態策略基金 21.83000 21.92000 -0.09000 -0.41058 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.04400 10.04930 -0.00530 -0.05274 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79990 9.80510 -0.00520 -0.05303 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.79310 83.22610 -0.43300 -0.52027 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.30040 12.37180 -0.07140 -0.57712 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.71000 65.04810 -0.33810 -0.51977 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.53270 9.58800 -0.05530 -0.57676 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57680 2.57740 -0.00060 -0.02328 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47190 10.48640 -0.01450 -0.13827 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20030 2.19900 0.00130 0.05912 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.69340 8.70550 -0.01210 -0.13899 宏利台灣動力基金 30.44000 30.59000 -0.15000 -0.49036 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.10060 10.10560 -0.00500 -0.04948 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.89480 9.90260 -0.00780 -0.07877 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.92060 7.92460 -0.00400 -0.05048 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.89780 7.90360 -0.00580 -0.07338 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 宏利全球債券組合基金 13.00460 13.01070 -0.00610 -0.04688 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76540 2.76200 0.00340 0.12310 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66530 11.65420 0.01110 0.09524 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62840 8.62020 0.00820 0.09513 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42620 2.41930 0.00690 0.28521 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86450 10.85570 0.00880 0.08106 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.55040 3.58120 -0.03080 -0.86005 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57390 0.57880 -0.00490 -0.84658 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.63000 16.77000 -0.14000 -0.83482 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80800 11.80860 -0.00060 -0.00508 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.51130 10.51320 -0.00190 -0.01807 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19670 10.20020 -0.00350 -0.03431 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92210 8.92150 0.00060 0.00673 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.52720 8.52870 -0.00150 -0.01759 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44560 8.44860 -0.00300 -0.03551 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39700 8.39830 -0.00130 -0.01548 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70300 2.70740 -0.00440 -0.16252 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39230 0.39300 -0.00070 -0.17812 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.92130 11.94530 -0.02400 -0.20092 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89470 0.89630 -0.00160 -0.17851 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.20980 7.22430 -0.01450 -0.20071 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99060 1.99370 -0.00310 -0.15549 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28670 0.28730 -0.00060 -0.20884 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.83030 8.84830 -0.01800 -0.20343 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32220 0.32280 -0.00060 -0.18587 宏利萬利貨幣市場基金 13.64350 13.64340 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.49000 -0.02000 -0.80321 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.25000 11.32000 -0.07000 -0.61837 宏利臺灣股息收益基金 26.70000 26.84000 -0.14000 -0.52161 宏利澳幣保本基金 12.18710 12.18770 -0.00060 -0.00492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22610 10.22540 0.00070 0.00685 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.48160 9.48930 -0.00770 -0.08114 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.90830 8.92020 -0.01190 -0.13341 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.64930 10.66350 -0.01420 -0.13316 貝萊德亞美利加收益基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.93520 12.93510 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.86000 25.96000 -0.10000 -0.38521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22930 11.23130 -0.00200 -0.01781 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86560 9.88960 -0.02400 -0.24268 保德信大中華基金-人民幣 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 保德信大中華基金-美元 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 保德信大中華基金-新台幣 27.06000 27.22000 -0.16000 -0.58780 保德信中小型股基金 42.13000 42.88000 -0.75000 -1.74907 保德信中國中小基金-人民幣 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 保德信中國中小基金-美元 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 保德信中國中小基金-新臺幣 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.01890 9.05910 -0.04020 -0.44375 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.08710 9.12570 -0.03860 -0.42298 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.14720 9.18520 -0.03800 -0.41371 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.87520 9.91610 -0.04090 -0.41246 保德信中國品牌基金-人民幣 8.36000 8.42000 -0.06000 -0.71259 保德信中國品牌基金-美元 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 保德信台商全方位基金 33.85000 34.15000 -0.30000 -0.87848 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.32000 30.33000 -0.01000 -0.03297 保德信全球消費商機基金 18.44000 18.44000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142 保德信全球資源基金 7.96000 7.93000 0.03000 0.37831 保德信全球醫療生化基金-美元 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.20000 34.17000 0.03000 0.08780 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.73120 9.73310 -0.00190 -0.01952 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.54160 10.54380 -0.00220 -0.02087 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.23080 9.23740 -0.00660 -0.07145 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98430 9.99150 -0.00720 -0.07206 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.17010 8.17660 -0.00650 -0.07950 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77450 10.78300 -0.00850 -0.07883 保德信亞太基金 20.64000 20.78000 -0.14000 -0.67372 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.45520 8.46680 -0.01160 -0.13701 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20290 11.21820 -0.01530 -0.13639 保德信店頭市場基金 30.42000 30.95000 -0.53000 -1.71244 保德信拉丁美洲基金 6.27000 6.39000 -0.12000 -1.87793 保德信金平衡基金 29.84000 29.94000 -0.10000 -0.33400 保德信金滿意基金 41.77000 42.24000 -0.47000 -1.11269 保德信科技島基金 25.35000 25.72000 -0.37000 -1.43857 保德信高成長基金 91.78000 92.08000 -0.30000 -0.32580 保德信第一基金 25.19000 25.42000 -0.23000 -0.90480 保德信貨幣市場基金 15.77170 15.77150 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.59150 10.57970 0.01180 0.11153 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75890 10.75250 0.00640 0.05952 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.82820 10.82170 0.00650 0.06006 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.29890 10.29810 0.00080 0.00777 保德信新世紀基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.97400 7.98510 -0.01110 -0.13901 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.78080 10.79580 -0.01500 -0.13894 保德信新興趨勢組合基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 保德信瑞騰基金 15.54720 15.54730 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.63440 9.64360 -0.00920 -0.09540 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.86160 9.87060 -0.00900 -0.09118 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.57840 9.58650 -0.00810 -0.08449 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.68620 9.69600 -0.00980 -0.10107 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73460 9.74450 -0.00990 -0.10160 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.71840 9.72870 -0.01030 -0.10587 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.60380 9.61410 -0.01030 -0.10713 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.60640 9.61690 -0.01050 -0.10918 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.90450 9.91560 -0.01110 -0.11194 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83860 9.84750 -0.00890 -0.09038 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89640 9.90440 -0.00800 -0.08077 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74940 9.75770 -0.00830 -0.08506 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.74930 9.75760 -0.00830 -0.08506 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.41720 9.43320 -0.01600 -0.16961 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.28820 9.30400 -0.01580 -0.16982 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90180 9.92200 -0.02020 -0.20359 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90170 9.92180 -0.02010 -0.20258 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.03350 10.05950 -0.02600 -0.25846 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.06410 10.09020 -0.02610 -0.25867 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.95290 9.97320 -0.02030 -0.20355 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.95290 9.97320 -0.02030 -0.20355 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94120 1.94210 -0.00090 -0.04634 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65580 2.65700 -0.00120 -0.04516 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29170 0.29220 -0.00050 -0.17112 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43310 0.43380 -0.00070 -0.16136 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.35250 8.36520 -0.01270 -0.15182 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64100 11.65990 -0.01890 -0.16209 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39590 9.40300 -0.00710 -0.07551 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.54230 11.55110 -0.00880 -0.07618 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.49820 8.51390 -0.01570 -0.18440 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46460 10.48400 -0.01940 -0.18504 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98270 9.99080 -0.00810 -0.08107 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91040 9.91650 -0.00610 -0.06151 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.97740 9.98190 -0.00450 -0.04508 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.53180 10.53650 -0.00470 -0.04461 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.88670 9.88910 -0.00240 -0.02427 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.66290 9.66810 -0.00520 -0.05379 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.96570 9.97110 -0.00540 -0.05416 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.64620 9.65070 -0.00450 -0.04663 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.83280 9.83740 -0.00460 -0.04676 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.30730 10.29330 0.01400 0.13601 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.03960 6.04500 -0.00540 -0.08933 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.42960 10.43900 -0.00940 -0.09005 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65050 11.65040 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.34000 18.64000 -0.30000 -1.60944 施羅德樂活中小基金-I類型 4187.12000 4255.90000 -68.78000 -1.61611 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.99810 10.03900 -0.04090 -0.40741 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.95180 10.99030 -0.03850 -0.35031 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.22550 10.26300 -0.03750 -0.36539 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.86850 8.90480 -0.03630 -0.40765 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.24000 9.27250 -0.03250 -0.35050 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.07480 9.10810 -0.03330 -0.36561 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.16600 10.20760 -0.04160 -0.40754 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.65630 10.69380 -0.03750 -0.35067 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.61780 10.65670 -0.03890 -0.36503 柏瑞五國金勢力建設基金 5.98000 6.03000 -0.05000 -0.82919 柏瑞巨人基金 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65610 13.65600 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.85000 15.89000 -0.04000 -0.25173 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.40990 13.41640 -0.00650 -0.04845 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76760 11.76720 0.00040 0.00340 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.37860 12.38050 -0.00190 -0.01535 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.77890 8.78320 -0.00430 -0.04896 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72170 6.72490 -0.00320 -0.04758 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66230 8.66200 0.00030 0.00346 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43330 8.43650 -0.00320 -0.03793 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.64280 10.64440 -0.00160 -0.01503 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.26850 8.27050 -0.00200 -0.02418 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.94210 11.94170 0.00040 0.00335 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.61740 11.62300 -0.00560 -0.04818 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.85320 11.85780 -0.00460 -0.03879 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.26840 11.27010 -0.00170 -0.01508 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90780 8.91210 -0.00430 -0.04825 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67900 9.67860 0.00040 0.00413 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63890 9.64260 -0.00370 -0.03837 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.46530 9.46680 -0.00150 -0.01584 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.34080 9.34300 -0.00220 -0.02355 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.28060 10.28360 -0.00300 -0.02917 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12700 10.12310 0.00390 0.03853 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01520 10.01330 0.00190 0.01897 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10240 10.10070 0.00170 0.01683 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98450 9.98750 -0.00300 -0.03004 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.75490 9.75120 0.00370 0.03794 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.72200 9.72010 0.00190 0.01955 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.81010 9.80840 0.00170 0.01733 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.26130 10.26440 -0.00310 -0.03020 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12690 10.12310 0.00380 0.03754 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01530 10.01330 0.00200 0.01997 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10250 10.10070 0.00180 0.01782 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98450 9.98750 -0.00300 -0.03004 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.75500 9.75130 0.00370 0.03794 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.72210 9.72020 0.00190 0.01955 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.81020 9.80850 0.00170 0.01733 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.63920 10.65470 -0.01550 -0.14548 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80700 11.81900 -0.01200 -0.10153 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.21980 11.23250 -0.01270 -0.11306 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.97880 8.99190 -0.01310 -0.14569 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64750 9.65720 -0.00970 -0.10044 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.52460 9.53530 -0.01070 -0.11221 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.35260 10.36770 -0.01510 -0.14564 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.99380 11.00490 -0.01110 -0.10086 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83960 10.85180 -0.01220 -0.11242 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.97900 8.99210 -0.01310 -0.14568 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64780 9.65760 -0.00980 -0.10147 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.52500 9.53580 -0.01080 -0.11326 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.57000 12.59000 -0.02000 -0.15886 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.43000 12.54000 -0.11000 -0.87719 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.61000 12.72000 -0.11000 -0.86478 柏瑞拉丁美洲基金 8.65000 8.83000 -0.18000 -2.03851 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.38130 11.40220 -0.02090 -0.18330 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43470 7.44840 -0.01370 -0.18393 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29800 11.30470 -0.00670 -0.05927 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.94700 10.94860 -0.00160 -0.01461 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.08690 10.09020 -0.00330 -0.03271 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.24400 8.24890 -0.00490 -0.05940 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.24940 9.25080 -0.00140 -0.01513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.29090 9.29390 -0.00300 -0.03228 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53040 10.53190 -0.00150 -0.01424 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92160 9.92750 -0.00590 -0.05943 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.07040 10.07370 -0.00330 -0.03276 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.58240 9.58380 -0.00140 -0.01461 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.90760 8.91290 -0.00530 -0.05946 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.84480 8.85380 -0.00900 -0.10165 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.31480 9.31790 -0.00310 -0.03327 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.46330 11.47490 -0.01160 -0.10109 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.92340 10.92900 -0.00560 -0.05124 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.38080 10.38800 -0.00720 -0.06931 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.79680 6.80360 -0.00680 -0.09995 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.48080 8.48520 -0.00440 -0.05185 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.07480 9.08110 -0.00630 -0.06937 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.85410 9.86410 -0.01000 -0.10138 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.39730 10.40450 -0.00720 -0.06920 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.17900 9.18370 -0.00470 -0.05118 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.66780 8.67660 -0.00880 -0.10142 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.26820 9.27460 -0.00640 -0.06901 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19970 11.20990 -0.01020 -0.09099 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75650 11.76170 -0.00520 -0.04421 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.78850 10.79460 -0.00610 -0.05651 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.11780 9.12620 -0.00840 -0.09204 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62820 9.63240 -0.00420 -0.04360 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.63370 9.63920 -0.00550 -0.05706 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.08120 11.08600 -0.00480 -0.04330 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99260 10.00170 -0.00910 -0.09098 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.27990 10.28560 -0.00570 -0.05542 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.50100 9.50960 -0.00860 -0.09043 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.27170 9.28020 -0.00850 -0.09159 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.84840 9.85270 -0.00430 -0.04364 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.39530 9.40060 -0.00530 -0.05638 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.93000 17.98000 -0.05000 -0.27809 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.78000 16.85000 -0.07000 -0.41543 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.79510 12.80400 -0.00890 -0.06951 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.67280 10.67710 -0.00430 -0.04027 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.59060 11.59110 -0.00050 -0.00431 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.24950 12.26130 -0.01180 -0.09624 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.11690 11.11930 -0.00240 -0.02158 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.67050 9.67440 -0.00390 -0.04031 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.19130 10.19180 -0.00050 -0.00491 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.12710 10.13690 -0.00980 -0.09668 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.09810 10.10020 -0.00210 -0.02079 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.80920 9.81320 -0.00400 -0.04076 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98940 9.98990 -0.00050 -0.00501 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.74540 11.75670 -0.01130 -0.09612 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.03970 10.04190 -0.00220 -0.02191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.04000 15.11000 -0.07000 -0.46327 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.53000 23.30000 0.23000 0.98712 國泰大中華基金 19.40000 19.70000 -0.30000 -1.52284 國泰小龍基金 15.00000 15.16000 -0.16000 -1.05541 國泰中小成長基金 41.15000 41.86000 -0.71000 -1.69613 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.93400 3.95320 -0.01920 -0.48568 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.63000 17.75000 -0.12000 -0.67606 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.66280 0.66650 -0.00370 -0.55514 國泰中國內需增長基金美元級別 0.62510 0.62870 -0.00360 -0.57261 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18590 2.18560 0.00030 0.01373 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60030 9.61110 -0.01080 -0.11237 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.10780 8.11680 -0.00900 -0.11088 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31350 0.31380 -0.00030 -0.09560 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.52280 11.52170 0.00110 0.00955 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67210 1.67330 -0.00120 -0.07171 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.96170 9.98770 -0.02600 -0.26032 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32840 0.32910 -0.00070 -0.21270 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.04340 4.07630 -0.03290 -0.80710 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.12000 18.29000 -0.17000 -0.92947 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.58310 0.58830 -0.00520 -0.88390 國泰中港台基金人民幣級別 3.00010 3.01450 -0.01440 -0.47769 國泰中港台基金台幣級別 13.45000 13.53000 -0.08000 -0.59128 國泰中港台基金美元級別 0.43800 0.44050 -0.00250 -0.56754 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.73000 27.81000 -0.08000 -0.28767 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.37000 36.50000 -0.13000 -0.35616 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.40410 10.40480 -0.00070 -0.00673 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25890 10.25970 -0.00080 -0.00780 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.28180 10.28250 -0.00070 -0.00681 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33730 0.33720 0.00010 0.02966 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33240 0.33230 0.00010 0.03009 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33310 0.33290 0.00020 0.06008 國泰台灣貨幣市場基金 12.41380 12.41370 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 26.41000 26.64000 -0.23000 -0.86336 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.48870 2.48640 0.00230 0.09250 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36230 0.36230 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51120 0.51180 -0.00060 -0.11723 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45210 0.44990 0.00220 0.48900 國泰全球資源基金台幣級別 5.81000 5.76000 0.05000 0.86806 國泰全球資源基金美元級別 0.18570 0.18410 0.00160 0.86909 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41410 0.41320 0.00090 0.21781 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37370 0.37280 0.00090 0.24142 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43930 0.43830 0.00100 0.22815 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52570 0.52520 0.00050 0.09520 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.02000 21.06000 -0.04000 -0.18993 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.30000 22.32000 -0.02000 -0.08961 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.46460 2.46700 -0.00240 -0.09728 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.08760 11.11250 -0.02490 -0.22407 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.92910 9.95140 -0.02230 -0.22409 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35970 0.36040 -0.00070 -0.19423 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32220 0.32270 -0.00050 -0.15494 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50430 0.50590 -0.00160 -0.31627 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37900 0.38090 -0.00190 -0.49882 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.68000 18.69000 -0.01000 -0.05350 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60620 0.60630 -0.00010 -0.01649 國泰科技生化基金 32.89000 33.52000 -0.63000 -1.87947 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.80000 27.69000 0.11000 0.39726 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.13390 39.39450 -0.26060 -0.66151 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.74210 19.62130 0.12080 0.61566 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.93660 19.17680 -0.24020 -1.25256 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.91610 40.03290 -0.11680 -0.29176 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.06160 41.14840 -0.08680 -0.21094 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.45280 43.45960 -0.00680 -0.01565 國泰紐幣2021保本基金 12.21380 12.21230 0.00150 0.01228 國泰紐幣八年期保本基金 12.50630 12.50720 -0.00090 -0.00720 國泰紐幣保本基金 12.45590 12.45410 0.00180 0.01445 國泰高科技基金 12.20000 12.36000 -0.16000 -1.29450 國泰國泰基金台幣I級別 22.27000 22.66000 -0.39000 -1.72109 國泰國泰基金台幣級別 22.27000 22.66000 -0.39000 -1.72109 國泰富時中國A50基金 17.36000 17.52000 -0.16000 -0.91324 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33600 0.33610 -0.00010 -0.02975 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48120 0.48200 -0.00080 -0.16598 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37360 0.37240 0.00120 0.32223 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53510 0.53400 0.00110 0.20599 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34770 0.34730 0.00040 0.11517 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49800 0.49810 -0.00010 -0.02008 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.43770 10.44370 -0.00600 -0.05745 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.45380 7.45810 -0.00430 -0.05766 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35290 0.35300 -0.00010 -0.02833 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25000 0.25010 -0.00010 -0.03998 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20090 2.20320 -0.00230 -0.10439 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.82670 9.85020 -0.02350 -0.23857 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31800 0.31860 -0.00060 -0.18832 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.86470 39.92560 -0.06090 -0.15253 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.27000 18.37000 -0.10000 -0.54437 國泰新興市場基金台幣級別 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996 國泰新興市場基金美元級別 0.36970 0.37080 -0.00110 -0.29666 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22020 2.22060 -0.00040 -0.01801 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45390 1.45410 -0.00020 -0.01375 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33310 0.33350 -0.00040 -0.11994 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33160 0.33180 -0.00020 -0.06028 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22030 0.22050 -0.00020 -0.09070 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.21730 10.22970 -0.01240 -0.12122 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.56500 6.57290 -0.00790 -0.12019 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.76000 35.88000 -0.12000 -0.33445 國泰價值卓越基金 14.47000 14.64000 -0.17000 -1.16120 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37710 0.37520 0.00190 0.50640 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.79230 38.80710 -0.01480 -0.03814 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.81000 21.69000 0.12000 0.55325 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.46000 18.58000 -0.12000 -0.64586 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.33000 19.47000 -0.14000 -0.71905 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07400 12.07750 -0.00350 -0.02898 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39600 0.39600 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62460 9.62960 -0.00500 -0.05192 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28040 8.29410 -0.01370 -0.16518 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73800 10.74370 -0.00570 -0.05305 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34920 9.36470 -0.01550 -0.16552 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19860 11.19790 0.00070 0.00625 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82320 9.83050 -0.00730 -0.07426 第一金大中華基金 26.50000 26.67000 -0.17000 -0.63742 第一金小型精選基金 35.09000 35.39000 -0.30000 -0.84770 第一金中國世紀基金-人民幣 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 第一金中國世紀基金-美元 7.65340 7.66680 -0.01340 -0.17478 第一金中國世紀基金-美元-N 7.65410 7.66750 -0.01340 -0.17476 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 第一金中概平衡基金 24.71000 24.82000 -0.11000 -0.44319 第一金台灣貨幣市場基金 15.25480 15.25460 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.89100 177.88900 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.26890 10.22030 0.04860 0.47552 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.26890 10.22080 0.04810 0.47061 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.62000 14.53120 0.08880 0.61110 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.62070 14.53210 0.08860 0.60968 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.03000 13.95000 0.08000 0.57348 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.03000 13.95000 0.08000 0.57348 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.77390 9.78290 -0.00900 -0.09200 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.77710 9.78610 -0.00900 -0.09197 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43620 9.44900 -0.01280 -0.13546 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46110 9.47400 -0.01290 -0.13616 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.28170 10.29120 -0.00950 -0.09231 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.93850 9.95200 -0.01350 -0.13565 第一金全球大趨勢基金 24.00000 23.87000 0.13000 0.54462 第一金全球不動產證券化基金A 8.23800 8.21170 0.02630 0.32027 第一金全球不動產證券化基金B 5.85830 5.83950 0.01880 0.32195 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.30040 9.29850 0.00190 0.02043 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.30150 9.29960 0.00190 0.02043 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.69520 9.69320 0.00200 0.02063 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.69650 9.69460 0.00190 0.01960 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54080 8.53840 0.00240 0.02811 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12800 10.12520 0.00280 0.02765 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.64650 9.64390 0.00260 0.02696 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.64560 9.64310 0.00250 0.02593 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.94870 7.94750 0.00120 0.01510 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.82450 8.82670 -0.00220 -0.02492 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.82490 8.82710 -0.00220 -0.02492 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.21430 11.21140 0.00290 0.02587 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.21520 11.21230 0.00290 0.02586 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02380 10.02230 0.00150 0.01497 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.83540 14.83910 -0.00370 -0.02493 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.14360 14.13110 0.01250 0.08846 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.16120 14.14870 0.01250 0.08835 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 18.57000 18.60000 -0.03000 -0.16129 第一金亞洲新興市場基金 12.80000 12.87000 -0.07000 -0.54390 第一金店頭市場基金 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 第一金創新趨勢基金 22.54000 22.78000 -0.24000 -1.05356 第一金電子基金 32.09000 32.31000 -0.22000 -0.68090 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.31000 20.48000 -0.17000 -0.83008 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.22000 19.19000 0.03000 0.15633 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 統一大中華中小基金(美元) 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280 統一大中華中小基金(新台幣) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 統一大東協高股息基金(美元) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 統一大滿貫基金-A類型 32.86000 33.35000 -0.49000 -1.46927 統一大滿貫基金-I類型 32.86000 33.35000 -0.49000 -1.46927 統一大龍印基金 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650 統一大龍騰中國基金(美元) 7.96000 8.01000 -0.05000 -0.62422 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 統一中小基金 24.48000 24.90000 -0.42000 -1.68675 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.80500 9.81270 -0.00770 -0.07847 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.14630 9.15290 -0.00660 -0.07211 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.87140 8.88060 -0.00920 -0.10360 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.70440 11.71360 -0.00920 -0.07854 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85040 10.85820 -0.00780 -0.07184 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51500 10.52590 -0.01090 -0.10355 統一台灣動力基金 16.30000 16.74000 -0.44000 -2.62843 統一全天候基金-A類型 105.34000 106.52000 -1.18000 -1.10777 統一全天候基金-I類型 105.39000 106.56000 -1.17000 -1.09797 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.83190 8.84810 -0.01620 -0.18309 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.53150 8.54670 -0.01520 -0.17785 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.50990 8.52740 -0.01750 -0.20522 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.17020 9.18700 -0.01680 -0.18287 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.86600 8.88180 -0.01580 -0.17789 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.83610 8.85430 -0.01820 -0.20555 統一全球債券組合基金 11.92340 11.92960 -0.00620 -0.05197 統一全球新科技基金(人民幣) 16.97000 16.81000 0.16000 0.95181 統一全球新科技基金(美元) 16.00000 15.84000 0.16000 1.01010 統一全球新科技基金(新台幣) 15.32000 15.18000 0.14000 0.92227 統一亞太基金 24.58000 24.78000 -0.20000 -0.80710 統一亞洲大金磚基金 12.00000 12.09000 -0.09000 -0.74442 統一奔騰基金 56.77000 57.44000 -0.67000 -1.16643 統一強棒貨幣市場基金 16.66310 16.66290 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.76000 9.92000 -0.16000 -1.61290 統一強漢基金(美元) 8.81000 8.94000 -0.13000 -1.45414 統一強漢基金(新台幣) 23.15000 23.51000 -0.36000 -1.53126 統一統信基金 29.43000 30.00000 -0.57000 -1.90000 統一黑馬基金 56.81000 57.51000 -0.70000 -1.21718 統一新亞洲科技能源基金 18.06000 18.09000 -0.03000 -0.16584 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.90050 7.91090 -0.01040 -0.13146 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07920 10.09260 -0.01340 -0.13277 統一經建基金 44.47000 44.95000 -0.48000 -1.06785 統一龍馬基金 64.90000 66.06000 -1.16000 -1.75598 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.73000 20.41000 -0.68000 -3.33170 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.17000 46.65000 -0.48000 -1.02894 野村中國機會基金 12.34000 12.50000 -0.16000 -1.28000 野村巴西基金 4.89000 5.04000 -0.15000 -2.97619 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 野村台灣高股息基金 24.01000 23.98000 0.03000 0.12510 野村台灣運籌基金 34.53000 35.25000 -0.72000 -2.04255 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48130 9.47910 0.00220 0.02321 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.40500 9.40630 -0.00130 -0.01382 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.44930 9.45560 -0.00630 -0.06663 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68680 9.68460 0.00220 0.02272 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56160 9.56230 -0.00070 -0.00732 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52010 9.52630 -0.00620 -0.06508 野村平衡基金 18.65000 18.85000 -0.20000 -1.06101 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 野村全球生技醫療基金 17.89000 17.89000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99120 9.98870 0.00250 0.02503 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.96870 9.97300 -0.00430 -0.04312 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97730 9.98660 -0.00930 -0.09312 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99120 9.98870 0.00250 0.02503 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.96860 9.97300 -0.00440 -0.04412 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.97730 9.98660 -0.00930 -0.09312 野村全球品牌基金 27.84000 27.81000 0.03000 0.10787 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.88000 19.87000 0.01000 0.05033 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.46000 12.43000 0.03000 0.24135 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.99940 9.99870 0.00070 0.00700 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44530 10.44730 -0.00200 -0.01914 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35590 10.36260 -0.00670 -0.06466 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.47790 9.48010 -0.00220 -0.02321 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.24770 9.25120 -0.00350 -0.03783 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84620 8.85240 -0.00620 -0.07004 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.23310 11.23590 -0.00280 -0.02492 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.73090 10.73500 -0.00410 -0.03819 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.32980 10.33700 -0.00720 -0.06965 野村成長基金 28.61000 28.82000 -0.21000 -0.72866 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.61150 8.63820 -0.02670 -0.30909 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.62720 8.65570 -0.02850 -0.32926 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.80070 8.83430 -0.03360 -0.38034 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.15630 9.18460 -0.02830 -0.30812 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.07130 9.10130 -0.03000 -0.32962 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.25410 9.28940 -0.03530 -0.38000 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.94000 12.06000 -0.12000 -0.99502 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.25570 9.26560 -0.00990 -0.10685 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.32010 9.33350 -0.01340 -0.14357 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.44630 9.46440 -0.01810 -0.19124 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84060 9.85210 -0.01150 -0.11673 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.81480 9.82880 -0.01400 -0.14244 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95320 9.97220 -0.01900 -0.19053 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.45080 8.46450 -0.01370 -0.16185 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.99480 9.00380 -0.00900 -0.09996 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.87470 8.88530 -0.01060 -0.11930 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.94480 12.96570 -0.02090 -0.16119 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.96110 11.97320 -0.01210 -0.10106 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.74640 9.75810 -0.01170 -0.11990 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00130 10.00640 -0.00510 -0.05097 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.14910 10.14830 0.00080 0.00788 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.82820 9.82870 -0.00050 -0.00509 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38660 9.39150 -0.00490 -0.05217 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.26790 11.27380 -0.00590 -0.05233 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15280 10.14740 0.00540 0.05322 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.18540 11.17240 0.01300 0.11636 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.68480 10.67500 0.00980 0.09180 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.48540 10.47950 0.00590 0.05630 野村泰國基金 41.34000 41.83000 -0.49000 -1.17141 野村高科技基金 10.24000 10.57000 -0.33000 -3.12204 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.21640 10.18700 0.02940 0.28860 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.28890 10.25080 0.03810 0.37168 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.85040 10.82710 0.02330 0.21520 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.65480 9.62260 0.03220 0.33463 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.59680 9.56960 0.02720 0.28423 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.48940 9.45360 0.03580 0.37869 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.88200 11.83760 0.04440 0.37508 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.62410 13.59930 0.02480 0.18236 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.82030 10.78430 0.03600 0.33382 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76220 10.73170 0.03050 0.28420 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.90210 10.86150 0.04060 0.37380 野村貨幣市場基金 16.27060 16.27040 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.54000 15.56000 -0.02000 -0.12853 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.96320 9.97410 -0.01090 -0.10928 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.85610 9.87810 -0.02200 -0.22271 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.88850 9.91410 -0.02560 -0.25822 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.77050 9.77860 -0.00810 -0.08283 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.76290 9.77210 -0.00920 -0.09415 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75830 9.77200 -0.01370 -0.14020 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.77050 9.77860 -0.00810 -0.08283 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76290 9.77210 -0.00920 -0.09415 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.75830 9.77200 -0.01370 -0.14020 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.64530 9.66940 -0.02410 -0.24924 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.62400 9.64990 -0.02590 -0.26840 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.62360 9.65410 -0.03050 -0.31593 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.64530 9.66940 -0.02410 -0.24924 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.62400 9.64990 -0.02590 -0.26840 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.62360 9.65420 -0.03060 -0.31696 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.04840 10.05630 -0.00790 -0.07856 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.87970 7.88460 -0.00490 -0.06215 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72470 11.73200 -0.00730 -0.06222 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209 野村精選貨幣市場基金 12.08080 12.08070 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.91000 9.04000 -0.13000 -1.43805 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.48000 32.94000 -0.46000 -1.39648 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34970 10.34970 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58390 8.57910 0.00480 0.05595 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93320 7.93010 0.00310 0.03909 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86640 7.86710 -0.00070 -0.00890 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.71260 11.70660 0.00600 0.05125 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.56410 10.56000 0.00410 0.03883 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50810 10.50890 -0.00080 -0.00761 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 野村環球基金-人民幣計價 16.35000 16.26000 0.09000 0.55351 野村環球基金-美元計價 12.76000 12.70000 0.06000 0.47244 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.86000 17.77000 0.09000 0.50647 野村鴻利基金 21.65000 21.87000 -0.22000 -1.00594 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86110 16.86100 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.63000 19.03000 -0.40000 -2.10194 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.17000 13.39000 -0.22000 -1.64302 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.56000 14.62000 -0.06000 -0.41040 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11420 10.11890 -0.00470 -0.04645 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.26940 13.27590 -0.00650 -0.04896 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.94970 9.95500 -0.00530 -0.05324 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.89210 9.90570 -0.01360 -0.13729 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.43150 9.43760 -0.00610 -0.06464 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.42360 9.42740 -0.00380 -0.04031 凱基台商天下基金 12.69000 12.74000 -0.05000 -0.39246 凱基台灣精五門基金 19.68000 19.86000 -0.18000 -0.90634 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.99700 39.99740 -0.00040 -0.00100 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.99520 39.99580 -0.00060 -0.00150 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.00210 39.99810 0.00400 0.01000 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.78260 10.79330 -0.01070 -0.09914 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.11000 13.25000 -0.14000 -1.05660 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.83850 11.97320 -0.13470 -1.12501 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.67000 11.80000 -0.13000 -1.10169 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54580 11.54570 0.00010 0.00087 凱基開創基金 25.90000 26.08000 -0.18000 -0.69018 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.31000 23.11000 0.20000 0.86543 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.58490 22.38020 0.20470 0.91465 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.84000 16.94000 -0.10000 -0.59032 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.08700 16.17170 -0.08470 -0.52375 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.03510 12.00740 0.02770 0.23069 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.10760 12.05280 0.05480 0.45467 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453 凱基護城河基金-台幣計價A 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784 凱基護城河基金-美元計價B 13.19570 13.15140 0.04430 0.33685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.40000 13.49000 -0.09000 -0.66716 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.48000 35.98000 0.50000 1.38966 富邦NASDAQ-100基金 31.58000 31.34000 0.24000 0.76579 富邦上証180基金 26.55000 26.71000 -0.16000 -0.59903 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18150 0.18280 -0.00130 -0.71116 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.60000 5.64000 -0.04000 -0.70922 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.57000 32.27000 0.30000 0.92966 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.04370 11.05510 -0.01140 -0.10312 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.20110 10.21260 -0.01150 -0.11261 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.80560 9.82850 -0.02290 -0.23300 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.62070 9.65960 -0.03890 -0.40271 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.81490 8.85180 -0.03690 -0.41686 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.48020 8.52590 -0.04570 -0.53601 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.11170 20.12820 -0.01650 -0.08197 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.36030 11.35930 0.00100 0.00880 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38540 10.39910 -0.01370 -0.13174 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81860 12.83380 -0.01520 -0.11844 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88800 1.88980 -0.00180 -0.09525 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29040 9.35450 -0.06410 -0.68523 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41640 1.42540 -0.00900 -0.63140 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76660 11.76610 0.00050 0.00425 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71380 1.71410 -0.00030 -0.01750 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13120 10.15870 -0.02750 -0.27070 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49450 1.49880 -0.00430 -0.28690 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.14000 22.26000 -0.12000 -0.53908 富邦日本東証基金 21.76000 21.82000 -0.06000 -0.27498 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.48000 44.48000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.50000 47.77000 -0.27000 -0.56521 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.47000 52.66000 -0.19000 -0.36081 富邦台灣心基金 21.68000 21.91000 -0.23000 -1.04975 富邦台灣釆吉50基金 49.33000 49.43000 -0.10000 -0.20231 富邦台灣科技指數基金 55.83000 55.93000 -0.10000 -0.17879 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.19420 41.33490 -0.14070 -0.34039 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.54480 41.53830 0.00650 0.01565 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29360 0.29280 0.00080 0.27322 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52010 2.51960 0.00050 0.01984 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33830 0.33860 -0.00030 -0.08860 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50200 10.51220 -0.01020 -0.09703 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18330 2.18520 -0.00190 -0.08695 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32360 0.32430 -0.00070 -0.21585 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.03940 9.06050 -0.02110 -0.23288 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.30000 23.68000 -0.38000 -1.60473 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.06000 13.86000 0.20000 1.44300 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.12000 33.09000 -0.97000 -2.93140 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64360 15.64340 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.86520 39.91090 -0.04570 -0.11451 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.74860 39.86790 -0.11930 -0.29924 富邦長紅基金 61.76000 62.53000 -0.77000 -1.23141 富邦科技基金 23.23000 23.67000 -0.44000 -1.85889 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.58800 40.62750 -0.03950 -0.09722 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.75890 40.03270 -0.27380 -0.68394 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.26000 39.39740 -0.13740 -0.34875 富邦恒生國企ETF基金 19.33000 19.49000 -0.16000 -0.82093 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.82000 14.73000 0.09000 0.61100 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.15000 25.44000 -0.29000 -1.13994 富邦高成長基金 23.68000 23.83000 -0.15000 -0.62946 富邦基金 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423 富邦基金I類型 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423 富邦深証100基金 8.51000 8.60000 -0.09000 -1.04651 富邦富時歐洲ETF基金 20.19000 20.12000 0.07000 0.34791 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41390 0.41370 0.00020 0.04834 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34060 12.33700 0.00360 0.02918 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.50840 9.53910 -0.03070 -0.32183 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30560 0.30680 -0.00120 -0.39113 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.83300 8.87540 -0.04240 -0.47772 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.19000 20.31000 -0.12000 -0.59084 富邦精準基金 44.15000 44.61000 -0.46000 -1.03116 富邦精銳中小基金 10.87000 11.01000 -0.14000 -1.27157 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.02000 18.08000 -0.06000 -0.33186 富邦臺灣公司治理100基金 22.30000 22.31000 -0.01000 -0.04482 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.46000 15.50000 -0.04000 -0.25806 富邦標普美國特別股ETF基金 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.04970 10.08750 -0.03780 -0.37472 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.89920 9.94570 -0.04650 -0.46754 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.03820 10.09370 -0.05550 -0.54985 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.75610 9.81300 -0.05690 -0.57984 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.56770 9.63160 -0.06390 -0.66344 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.68420 9.75730 -0.07310 -0.74918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.52000 30.63000 -0.11000 -0.35913 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60160 8.60640 -0.00480 -0.05577 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.13620 9.14230 -0.00610 -0.06672 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84600 8.85420 -0.00820 -0.09261 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.64020 9.64550 -0.00530 -0.05495 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.65370 9.66020 -0.00650 -0.06729 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.35120 9.35990 -0.00870 -0.09295 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.42780 9.43630 -0.00850 -0.09008 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35490 8.37660 -0.02170 -0.25905 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.37950 9.40500 -0.02550 -0.27113 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84850 8.87480 -0.02630 -0.29634 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43080 10.45790 -0.02710 -0.25913 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.20870 10.23640 -0.02770 -0.27060 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70720 9.73620 -0.02900 -0.29786 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.97640 9.00300 -0.02660 -0.29546 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54340 9.57170 -0.02830 -0.29566 富達卓越領航全球組合基金 15.23000 15.25000 -0.02000 -0.13115 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.52610 8.55010 -0.02400 -0.28070 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22970 9.25670 -0.02700 -0.29168 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.90140 8.92970 -0.02830 -0.31692 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.75230 9.77970 -0.02740 -0.28017 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72240 9.75090 -0.02850 -0.29228 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41330 9.44320 -0.02990 -0.31663 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.99580 9.02430 -0.02850 -0.31581 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48800 9.51810 -0.03010 -0.31624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.64110 9.64440 -0.00330 -0.03422 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.13510 9.14090 -0.00580 -0.06345 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75100 8.76030 -0.00930 -0.10616 富蘭克林華美中華基金 11.64000 11.75000 -0.11000 -0.93617 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.07000 20.26000 -0.19000 -0.93781 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.65000 19.73000 -0.08000 -0.40547 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85220 7.85670 -0.00450 -0.05728 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.95520 8.95680 -0.00160 -0.01786 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.66690 9.66840 -0.00150 -0.01551 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.21850 9.22380 -0.00530 -0.05746 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.12300 11.11940 0.00360 0.03238 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74460 8.74170 0.00290 0.03317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.14460 9.14160 0.00300 0.03282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.35260 13.34860 0.00400 0.02997 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29920 10.29620 0.00300 0.02914 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.17650 10.17340 0.00310 0.03047 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68070 7.67840 0.00230 0.02995 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.13980 9.13700 0.00280 0.03064 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76910 10.77040 -0.00130 -0.01207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58940 7.59030 -0.00090 -0.01186 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05030 9.05130 -0.00100 -0.01105 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.47760 10.46760 0.01000 0.09553 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.72950 7.72210 0.00740 0.09583 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.11380 8.12040 -0.00660 -0.08128 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.09980 9.10330 -0.00350 -0.03845 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90200 9.90590 -0.00390 -0.03937 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.52330 12.53350 -0.01020 -0.08138 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.34000 12.45000 -0.11000 -0.88353 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.22670 13.21560 0.01110 0.08399 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美第一富基金 37.95000 38.42000 -0.47000 -1.22332 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30600 10.30590 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.96000 14.87000 0.09000 0.60525 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.91000 13.84000 0.07000 0.50578 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.13000 16.05000 0.08000 0.49844 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.62560 7.61520 0.01040 0.13657 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.32430 10.42470 -0.10040 -0.96310 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.35190 9.36260 -0.01070 -0.11428 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.77370 10.78610 -0.01240 -0.11496 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70680 6.71850 -0.01170 -0.17415 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83070 8.84220 -0.01150 -0.13006 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.93520 9.94820 -0.01300 -0.13068 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.32230 10.34030 -0.01800 -0.17408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.56000 20.56000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 復華人民幣貨幣市場基金 11.64110 11.64040 0.00070 0.00601 復華人生目標基金 36.54010 36.89330 -0.35320 -0.95736 復華大中華中小策略基金 8.28000 8.41000 -0.13000 -1.54578 復華中小精選基金 68.77000 70.07000 -1.30000 -1.85529 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.67820 49.73060 -0.05240 -0.10537 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.63000 7.67000 -0.04000 -0.52151 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 復華六年到期新興市場債券基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 復華全方位基金 28.77000 28.98000 -0.21000 -0.72464 復華全球大趨勢基金-美元 13.79000 13.71000 0.08000 0.58352 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.63000 21.51000 0.12000 0.55788 復華全球平衡基金-美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 復華全球平衡基金-新臺幣 20.44000 20.41000 0.03000 0.14699 復華全球物聯網科技基金-美元 17.12000 17.01000 0.11000 0.64668 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.44000 16.34000 0.10000 0.61200 復華全球原物料基金 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 復華全球消費基金-新臺幣 13.42000 13.38000 0.04000 0.29895 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47240 11.48030 -0.00790 -0.06881 復華全球債券基金 13.37230 13.41160 -0.03930 -0.29303 復華全球債券組合基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華有利貨幣市場基金 13.43910 13.43890 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 復華亞太成長基金 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 復華亞太神龍科技基金-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 復華東協世紀基金 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459 復華南非幣長期收益基金A 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 復華南非幣長期收益基金B 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543 復華南非幣短期收益基金A 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.23000 13.14000 0.09000 0.68493 復華美國新星基金-新臺幣 13.35000 13.26000 0.09000 0.67873 復華恒生基金 19.82000 19.86000 -0.04000 -0.20141 復華恒生單日反向一倍基金 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 復華恒生單日正向二倍基金 27.97000 27.89000 0.08000 0.28684 復華神盾基金 24.30880 24.61960 -0.31080 -1.26241 復華高成長基金 64.31000 64.97000 -0.66000 -1.01585 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40010 14.40000 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.99000 20.04000 -0.05000 -0.24950 復華富時台灣高股息低波動基金 52.60000 52.75000 -0.15000 -0.28436 復華復華基金 20.14000 20.34000 -0.20000 -0.98328 復華華人世紀基金 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634 復華傳家二號基金 29.47930 29.77400 -0.29470 -0.98979 復華傳家基金 22.39010 22.78860 -0.39850 -1.74868 復華奧林匹克全球組合基金 14.79000 14.81000 -0.02000 -0.13504 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.22000 14.18000 0.04000 0.28209 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 復華新興市場10年期以上債券基金 19.29000 19.35000 -0.06000 -0.31008 復華新興市場高收益債券基金A 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 復華新興市場高收益債券基金B 5.39000 5.41000 -0.02000 -0.36969 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.07000 12.00000 0.07000 0.58333 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 復華滬深300 A股基金 19.64000 19.79000 -0.15000 -0.75796 復華數位經濟基金 52.15000 53.54000 -1.39000 -2.59619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.68080 9.69280 -0.01200 -0.12380 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.51900 9.52770 -0.00870 -0.09131 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.83400 9.84620 -0.01220 -0.12391 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.63480 9.64920 -0.01440 -0.14924 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.50440 9.51380 -0.00940 -0.09880 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.99500 10.01020 -0.01520 -0.15185 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.52250 9.52870 -0.00620 -0.06507 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01580 10.02760 -0.01180 -0.11768 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.52170 9.52790 -0.00620 -0.06507 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01750 10.02920 -0.01170 -0.11666 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.75930 9.76660 -0.00730 -0.07474 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.71920 10.77860 -0.05940 -0.55109 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.78160 9.78780 -0.00620 -0.06334 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.75940 9.76670 -0.00730 -0.07474 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.71740 10.77670 -0.05930 -0.55026 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.78180 9.78790 -0.00610 -0.06232 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.81760 9.82890 -0.01130 -0.11497 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.12350 9.24610 -0.12260 -1.32596 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21670 8.34110 -0.12440 -1.49141 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18300 8.31120 -0.12820 -1.54250 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39670 11.54950 -0.15280 -1.32300 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28940 10.44510 -0.15570 -1.49065 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36450 10.52680 -0.16230 -1.54178 景順主流基金 16.66000 17.08000 -0.42000 -2.45902 景順台灣科技基金 29.06000 29.81000 -0.75000 -2.51593 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 景順全球科技基金 22.71000 22.60000 0.11000 0.48673 景順全球康健基金 19.42000 19.40000 0.02000 0.10309 景順貨幣市場基金 15.94010 15.94000 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.68000 31.44000 -0.76000 -2.41730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.50000 14.44000 0.06000 0.41551 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.54000 13.49000 0.05000 0.37064 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64470 8.67070 -0.02600 -0.29986 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.92880 7.96920 -0.04040 -0.50695 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10710 11.10300 0.00410 0.03693 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16630 10.18340 -0.01710 -0.16792 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.32000 7.36000 -0.04000 -0.54348 華南永昌中國A股基金(美元) 7.02000 7.08000 -0.06000 -0.84746 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.29000 10.38000 -0.09000 -0.86705 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.30080 9.30350 -0.00270 -0.02902 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48160 9.48930 -0.00770 -0.08114 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.58360 9.58640 -0.00280 -0.02921 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.77240 9.78030 -0.00790 -0.08077 華南永昌永昌基金 18.51000 18.72000 -0.21000 -1.12179 華南永昌全球亨利組合基金 14.23420 14.24740 -0.01320 -0.09265 華南永昌全球神農水資源基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 華南永昌全球精品基金 16.00000 16.05000 -0.05000 -0.31153 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.56000 13.50000 0.06000 0.44444 華南永昌物聯網精選基金 10.93000 11.15000 -0.22000 -1.97309 華南永昌策略報酬基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20840 16.20810 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 23.46520 23.64940 -0.18420 -0.77888 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93980 11.93960 0.00020 0.00168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19560 10.19570 -0.00010 -0.00098 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.09030 10.10410 -0.01380 -0.13658 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84850 9.84860 -0.00010 -0.00102 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.71750 9.73090 -0.01340 -0.13771 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00410 10.00560 -0.00150 -0.01499 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.84510 9.85990 -0.01480 -0.15010 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.76070 9.76210 -0.00140 -0.01434 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.59880 9.61330 -0.01450 -0.15083 華頓中小型基金 25.75000 25.93000 -0.18000 -0.69418 華頓中國多重機會平衡基金 11.58090 11.56410 0.01680 0.14528 華頓台灣基金 27.03000 27.30000 -0.27000 -0.98901 華頓平安貨幣市場基金 11.52210 11.52200 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.86000 17.69000 0.17000 0.96099 華頓全球高收益債券基金A 13.36790 13.37410 -0.00620 -0.04636 華頓全球高收益債券基金B 8.24060 8.24430 -0.00370 -0.04488 華頓全球黑鑽油源基金 5.73000 5.70000 0.03000 0.52632 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.48520 2.49610 -0.01090 -0.43668 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.13320 11.20620 -0.07300 -0.65143 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36130 0.36350 -0.00220 -0.60523 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.18640 11.20630 -0.01990 -0.17758 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.16040 10.17430 -0.01390 -0.13662 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.96280 10.00220 -0.03940 -0.39391 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.97170 9.00710 -0.03540 -0.39302 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.17590 10.21080 -0.03490 -0.34179 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.19610 9.22670 -0.03060 -0.33165 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49350 2.49360 -0.00010 -0.00401 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04370 2.04110 0.00260 0.12738 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.69400 11.71430 -0.02030 -0.17329 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.45360 9.47010 -0.01650 -0.17423 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36190 0.36250 -0.00060 -0.16552 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29810 0.29850 -0.00040 -0.13400 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.22000 3.23000 -0.01000 -0.30960 匯豐中國動力基金(台幣) 14.42000 14.50000 -0.08000 -0.55172 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.97000 24.12000 -0.15000 -0.62189 匯豐全球趨勢組合基金 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 匯豐安富基金 25.47000 25.56000 -0.09000 -0.35211 匯豐成功基金 41.59000 41.41000 0.18000 0.43468 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56740 2.56410 0.00330 0.12870 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32900 2.32560 0.00340 0.14620 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.44990 11.45690 -0.00700 -0.06110 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.79410 7.80100 -0.00690 -0.08845 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37400 0.37410 -0.00010 -0.02673 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33130 0.33150 -0.00020 -0.06033 匯豐金磚動力基金 13.05000 13.27000 -0.22000 -1.65787 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98200 14.98200 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.36000 4.39000 -0.03000 -0.68337 匯豐新鑽動力基金 10.41000 10.51000 -0.10000 -0.95147 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.15820 5.17100 -0.01280 -0.24753 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.78060 8.79360 -0.01300 -0.14783 匯豐龍鳳基金-A類型 51.54000 51.87000 -0.33000 -0.63621 匯豐龍鳳基金-I類型 51.54000 51.87000 -0.33000 -0.63621 匯豐龍騰電子基金 35.10000 35.57000 -0.47000 -1.32134 匯豐雙高收益債券組合基金 12.12270 12.13810 -0.01540 -0.12687 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.36000 18.54000 -0.18000 -0.97087 新光中國成長基金(人民幣) 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 新光中國成長基金(美元) 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 新光中國成長基金(新臺幣) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.25100 10.25540 -0.00440 -0.04290 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.51910 9.52570 -0.00660 -0.06929 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.81180 9.81990 -0.00810 -0.08249 新光台灣富貴基金 22.76000 22.96000 -0.20000 -0.87108 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.36000 12.33000 0.03000 0.24331 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01960 10.03320 -0.01360 -0.13555 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.78890 9.80340 -0.01450 -0.14791 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63430 9.64730 -0.01300 -0.13475 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.40120 9.41520 -0.01400 -0.14870 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 新光吉星貨幣市場基金 15.44690 15.44680 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 新光多重資產基金(A累積)美元 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 新光亞洲精選基金-美金 21.52000 21.56000 -0.04000 -0.18553 新光亞洲精選基金-新台幣 21.80000 21.84000 -0.04000 -0.18315 新光兩岸優勢基金 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 新光店頭基金 24.22000 24.46000 -0.24000 -0.98119 新光南非幣保本基金 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 新光特選內需收益ETF基金 20.72000 20.64000 0.08000 0.38760 新光創新科技基金 14.82000 14.90000 -0.08000 -0.53691 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.73570 9.74480 -0.00910 -0.09338 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.01070 10.02200 -0.01130 -0.11275 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65450 9.66500 -0.01050 -0.10864 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.18390 9.19250 -0.00860 -0.09355 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.44980 9.46040 -0.01060 -0.11205 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11080 9.12060 -0.00980 -0.10745 新光澳幣八年期保本基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06290 10.06870 -0.00580 -0.05760 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.66210 9.66780 -0.00570 -0.05896 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.64830 9.65940 -0.01110 -0.11491 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98030 9.99180 -0.01150 -0.11509 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.92340 9.93150 -0.00810 -0.08156 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.59050 9.59840 -0.00790 -0.08231 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.59020 9.59460 -0.00440 -0.04586 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92340 9.92790 -0.00450 -0.04533 瑞銀全球創新趨勢基金 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.72070 9.72760 -0.00690 -0.07093 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.23500 9.24120 -0.00620 -0.06709 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.63860 9.64810 -0.00950 -0.09846 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.21990 9.22900 -0.00910 -0.09860 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.30880 9.31560 -0.00680 -0.07300 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.79240 9.79980 -0.00740 -0.07551 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.68960 13.70840 -0.01880 -0.13714 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.36680 8.37830 -0.01150 -0.13726 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.45740 37.59490 -0.13750 -0.36574 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.43850 38.55930 -0.12080 -0.31328 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.72430 39.75240 -0.02810 -0.07069 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21030 11.20950 0.00080 0.00714 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97940 9.98740 -0.00800 -0.08010 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.91210 11.89330 0.01880 0.15807 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.91440 8.90310 0.01130 0.12692 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 群益大印度基金-人民幣 13.55010 13.74650 -0.19640 -1.42873 群益大印度基金-美元 12.75920 12.94810 -0.18890 -1.45890 群益大印度基金-新臺幣 12.09000 12.27000 -0.18000 -1.46699 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.67240 12.65030 0.02210 0.17470 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.23570 12.21810 0.01760 0.14405 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.67460 11.65420 0.02040 0.17504 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.28630 10.27150 0.01480 0.14409 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.16960 10.15180 0.01780 0.17534 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.99600 8.98300 0.01300 0.14472 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.75000 9.73300 0.01700 0.17466 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.91380 8.90090 0.01290 0.14493 群益中小型股基金 41.67000 42.40000 -0.73000 -1.72170 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.62180 9.63410 -0.01230 -0.12767 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.94380 8.95800 -0.01420 -0.15852 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.38110 8.39880 -0.01770 -0.21074 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.44830 8.45920 -0.01090 -0.12885 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.85250 7.86490 -0.01240 -0.15766 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.35920 7.37480 -0.01560 -0.21153 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.90550 10.91390 -0.00840 -0.07697 群益中國高收益債券基金-美元 10.57060 10.57970 -0.00910 -0.08601 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76710 9.78070 -0.01360 -0.13905 群益中國新機會基金N-人民幣 8.11330 8.08420 0.02910 0.35996 群益中國新機會基金N-美元 7.45900 7.43450 0.02450 0.32954 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.96000 7.94000 0.02000 0.25189 群益中國新機會基金-人民幣 7.19530 7.16950 0.02580 0.35986 群益中國新機會基金-美元 7.97550 7.94930 0.02620 0.32959 群益中國新機會基金-新臺幣 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385 群益平衡王基金 18.66620 18.79170 -0.12550 -0.66785 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 5.99000 0.01000 0.16694 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.16480 11.12420 0.04060 0.36497 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.67000 10.63440 0.03560 0.33476 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.97060 9.93440 0.03620 0.36439 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.52840 9.49660 0.03180 0.33486 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07270 10.06990 0.00280 0.02781 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87050 9.86870 0.00180 0.01824 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.37280 9.37030 0.00250 0.02668 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.29590 9.29420 0.00170 0.01829 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13100 10.12830 0.00270 0.02666 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18010 10.17820 0.00190 0.01867 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.53790 9.53540 0.00250 0.02622 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.94600 9.94420 0.00180 0.01810 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04900 10.06950 -0.02050 -0.20359 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.24530 7.26000 -0.01470 -0.20248 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.17510 10.16890 0.00620 0.06097 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.07910 10.07380 0.00530 0.05261 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.23040 10.22780 0.00260 0.02542 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99780 9.99170 0.00610 0.06105 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.92850 9.92330 0.00520 0.05240 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07760 10.07500 0.00260 0.02581 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.17520 10.16900 0.00620 0.06097 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.07920 10.07380 0.00540 0.05360 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.23040 10.22770 0.00270 0.02640 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99790 9.99180 0.00610 0.06105 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.92850 9.92330 0.00520 0.05240 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07760 10.07500 0.00260 0.02581 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 群益全球關鍵生技基金-美元 16.13330 16.13240 0.00090 0.00558 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.12000 10.32000 -0.20000 -1.93798 群益印度中小基金N-美元 9.34920 9.49400 -0.14480 -1.52517 群益印度中小基金N-新臺幣 8.83000 8.97000 -0.14000 -1.56076 群益印度中小基金-人民幣 15.05870 15.28730 -0.22860 -1.49536 群益印度中小基金-美元 13.37190 13.57900 -0.20710 -1.52515 群益印度中小基金-新臺幣 15.45000 15.69000 -0.24000 -1.52964 群益多利策略組合基金 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749 群益多重收益組合基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375 群益多重資產組合基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498 群益安家基金 24.75630 24.92760 -0.17130 -0.68719 群益安穩貨幣市場基金 16.08810 16.08790 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.14000 24.24000 -0.10000 -0.41254 群益亞太中小基金 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225 群益亞太新趨勢平衡基金 15.87000 15.93000 -0.06000 -0.37665 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.67390 9.68590 -0.01200 -0.12389 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.40260 7.41180 -0.00920 -0.12413 群益店頭市場基金 94.80000 95.60000 -0.80000 -0.83682 群益東方盛世基金 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 群益東協成長基金-人民幣 12.58110 12.59300 -0.01190 -0.09450 群益東協成長基金-美元 11.05660 11.07040 -0.01380 -0.12466 群益東協成長基金-新臺幣 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.25110 11.22490 0.02620 0.23341 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68230 10.65860 0.02370 0.22236 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.15070 10.13140 0.01930 0.19050 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.79060 9.76780 0.02280 0.23342 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.29880 9.27810 0.02070 0.22311 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.83390 8.81710 0.01680 0.19054 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.58120 9.55890 0.02230 0.23329 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.46430 9.44320 0.02110 0.22344 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.86880 9.85000 0.01880 0.19086 群益長安基金 26.95000 27.05000 -0.10000 -0.36969 群益美國新創亮點基金N-美元 10.28770 10.21980 0.06790 0.66440 群益美國新創亮點基金-美元 15.56260 15.46000 0.10260 0.66365 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.01000 14.92000 0.09000 0.60322 群益真善美基金 16.21240 16.31200 -0.09960 -0.61059 群益馬拉松基金 117.93000 118.62000 -0.69000 -0.58169 群益深証中小板基金 11.39000 11.52000 -0.13000 -1.12847 群益創新科技基金 31.42000 31.72000 -0.30000 -0.94578 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.95490 8.94090 0.01400 0.15658 群益華夏盛世基金N-美元 8.25150 8.24110 0.01040 0.12620 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 群益華夏盛世基金-人民幣 9.75180 9.73660 0.01520 0.15611 群益華夏盛世基金-美元 9.09850 9.08710 0.01140 0.12545 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676 群益奧斯卡基金 26.14000 26.39000 -0.25000 -0.94733 群益新興金鑽基金-美元 10.86860 10.95140 -0.08280 -0.75607 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.29000 8.36000 -0.07000 -0.83732 群益葛萊美基金 22.64000 23.06000 -0.42000 -1.82134 群益道瓊美國地產ETF基金 20.56000 20.58000 -0.02000 -0.09718 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.95030 11.96700 -0.01670 -0.13955 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.22320 11.22030 0.00290 0.02585 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.18320 11.18090 0.00230 0.02057 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64620 8.65830 -0.01210 -0.13975 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01500 9.01270 0.00230 0.02552 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64660 8.64480 0.00180 0.02082 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.06610 10.06360 0.00250 0.02484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.65000 27.93000 -0.28000 -1.00251 德信中國精選成長基金 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 德信台灣主流中小基金 17.86000 18.13000 -0.27000 -1.48924 德信新興股票組合基金 10.49000 10.59000 -0.10000 -0.94429 德信萬保貨幣市場基金 11.93550 11.93530 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.77880 10.79580 -0.01700 -0.15747 德信數位時代基金 26.81000 26.95000 -0.14000 -0.51948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66410 11.66390 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.94000 15.15000 -0.21000 -1.38614 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.84000 18.75000 0.09000 0.48000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33520 10.33750 -0.00230 -0.02225 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.85240 14.85570 -0.00330 -0.02221 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05460 8.06740 -0.01280 -0.15866 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.87170 10.88320 -0.01150 -0.10567 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.23290 11.24460 -0.01170 -0.10405 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.97850 12.99910 -0.02060 -0.15847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.00000 18.00000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 21.52000 22.06000 -0.54000 -2.44787 摩根中國A股基金 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155 摩根中國A股基金(美元) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 摩根中國亮點基金 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.67860 10.73720 -0.05860 -0.54577 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.84100 11.88310 -0.04210 -0.35428 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.05160 9.09830 -0.04670 -0.51328 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.02560 12.09120 -0.06560 -0.54254 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.81490 13.86390 -0.04900 -0.35344 摩根台灣金磚基金-累積型 19.23000 19.57000 -0.34000 -1.73735 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.23000 19.57000 -0.34000 -1.73735 摩根台灣增長基金 49.96000 50.42000 -0.46000 -0.91234 摩根平衡基金 28.05000 28.19000 -0.14000 -0.49663 摩根全球α基金 19.46000 19.39000 0.07000 0.36101 摩根全球平衡基金 14.72750 14.80480 -0.07730 -0.52213 摩根全球發現基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.61520 9.63380 -0.01860 -0.19307 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59200 10.60460 -0.01260 -0.11882 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.99690 10.01560 -0.01870 -0.18671 摩根多元入息成長基金-累積型 11.32670 11.34870 -0.02200 -0.19385 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.94550 9.96410 -0.01860 -0.18667 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.40990 10.44320 -0.03330 -0.31887 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.31460 13.35720 -0.04260 -0.31893 摩根亞洲基金 53.97000 54.55000 -0.58000 -1.06324 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.34560 8.35790 -0.01230 -0.14717 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.70580 9.71560 -0.00980 -0.10087 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.59920 8.61080 -0.01160 -0.13471 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15210 12.17000 -0.01790 -0.14708 摩根東方內需機會基金 17.10000 17.28000 -0.18000 -1.04167 摩根東方科技基金 32.88000 33.00000 -0.12000 -0.36364 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366 摩根金龍收成基金 20.06000 20.18000 -0.12000 -0.59465 摩根第一貨幣市場基金 15.08130 15.08120 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.52000 14.49000 0.03000 0.20704 摩根新金磚五國基金 10.36000 10.51000 -0.15000 -1.42721 摩根新絲路基金 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 摩根新興35基金 12.45000 12.57000 -0.12000 -0.95465 摩根新興日本基金 24.23000 24.18000 0.05000 0.20678 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.09440 7.11810 -0.02370 -0.33295 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.28200 9.30800 -0.02600 -0.27933 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.05120 9.08010 -0.02890 -0.31828 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.29750 10.32940 -0.03190 -0.30883 摩根新興科技基金 52.25000 53.60000 -1.35000 -2.51866 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.29390 8.30310 -0.00920 -0.11080 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.54210 10.55370 -0.01160 -0.10991 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.25990 8.30010 -0.04020 -0.48433 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.95270 8.99140 -0.03870 -0.43041 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.43600 8.47390 -0.03790 -0.44726 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.50630 9.55250 -0.04620 -0.48364 摩根龍揚基金 29.93000 30.10000 -0.17000 -0.56478 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28400 9.28160 0.00240 0.02586 摩根總收益組合基金-累積型 11.23050 11.22760 0.00290 0.02583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.28000 23.64000 -0.36000 -1.52284 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70000 11.70210 -0.00210 -0.01795 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96580 10.97000 -0.00420 -0.03829 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96910 9.97690 -0.00780 -0.07818 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.16290 10.16470 -0.00180 -0.01771 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58310 9.58680 -0.00370 -0.03859 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70640 8.71310 -0.00670 -0.07690 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.26070 10.24130 0.01940 0.18943 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.31310 10.29890 0.01420 0.13788 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.62880 9.63060 -0.00180 -0.01869 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.76930 9.77620 -0.00690 -0.07058 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.39090 9.39270 -0.00180 -0.01916 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.52760 9.53430 -0.00670 -0.07027 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.19080 11.19600 -0.00520 -0.04645 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.98460 10.99090 -0.00630 -0.05732 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16680 10.17750 -0.01070 -0.10513 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.61490 10.61990 -0.00500 -0.04708 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.40320 10.40920 -0.00600 -0.05764 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.63150 9.64160 -0.01010 -0.10475 聯邦金鑽平衡基金 22.01180 22.22330 -0.21150 -0.95170 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.57620 9.53140 0.04480 0.47003 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.88070 9.83960 0.04110 0.41770 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.57620 9.53140 0.04480 0.47003 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.88070 9.83960 0.04110 0.41770 聯邦貨幣市場基金 13.16590 13.16580 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.80000 11.97000 -0.17000 -1.42022 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06890 16.07560 -0.00670 -0.04168 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.37850 12.38290 -0.00440 -0.03553 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.96260 11.98560 -0.02300 -0.19190 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.48040 11.50250 -0.02210 -0.19213 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75570 11.76180 -0.00610 -0.05186 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.04430 11.05560 -0.01130 -0.10221 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49020 10.49560 -0.00540 -0.05145 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60980 8.61860 -0.00880 -0.10210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.72000 36.21000 -0.49000 -1.35322 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.93000 11.87000 0.06000 0.50548 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.17000 15.09000 0.08000 0.53015 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.17000 15.09000 0.08000 0.53015 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.50000 20.48000 0.02000 0.09766 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.66000 18.65000 0.01000 0.05362 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.42000 15.40000 0.02000 0.12987 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.21000 16.20000 0.01000 0.06173 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.43000 15.41000 0.02000 0.12979 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.47000 14.46000 0.01000 0.06916 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.20000 17.21000 -0.01000 -0.05811 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99830 14.99820 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.33090 10.34980 -0.01890 -0.18261 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.52180 13.54190 -0.02010 -0.14843 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.43170 7.44530 -0.01360 -0.18267 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.88000 13.90000 -0.02000 -0.14388 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 21.46000 21.81000 -0.35000 -1.60477 瀚亞中國基金-人民幣 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 瀚亞中國基金-新台幣 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 瀚亞巴西基金 4.11000 4.25000 -0.14000 -3.29412 瀚亞外銷基金 41.53000 41.91000 -0.38000 -0.90670 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.61100 10.61600 -0.00500 -0.04710 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30290 10.30810 -0.00520 -0.05045 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.21100 12.22100 -0.01000 -0.08183 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22060 10.23520 -0.01460 -0.14264 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.43150 7.43450 -0.00300 -0.04035 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95660 7.96060 -0.00400 -0.05025 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.06770 8.07430 -0.00660 -0.08174 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.16470 7.17490 -0.01020 -0.14216 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.80400 8.81120 -0.00720 -0.08171 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.14320 9.14700 -0.00380 -0.04154 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.30120 9.30590 -0.00470 -0.05051 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.17670 9.18430 -0.00760 -0.08275 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.78370 9.81060 -0.02690 -0.27419 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.81160 9.82080 -0.00920 -0.09368 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.72090 9.74250 -0.02160 -0.22171 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.78370 9.81060 -0.02690 -0.27419 瀚亞印度基金-人民幣 13.97000 14.19000 -0.22000 -1.55039 瀚亞印度基金-美元 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