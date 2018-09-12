「通往懸崖之路」——聯準會如何引燃了全球流動性危機

三個月前，印度央行行長 Urjit Patel 曾預測，聯準會收緊貨幣政策、縮減資產負債表疊加美債發行量增加將帶來美元流動性短缺。除非現狀有所改變，否則一場美元債市場危機將不可避免地到來。

8 月，聯準會資產負債表縮減 600 億歐元（近 700 億美元），為此次緊縮周期中最大單月降幅。

美國銀行歐洲信貸策略師 Barnaby Martin 指出，這一顯著的縮表成果加上此前公布的工資增長數據，將進一步支持聯準會推動貨幣政策正常化的決心。由於縮表結束看似遙遙無期，市場將迎來更多痛苦。

Martin 還注意到，更重要的是，聯準會的 QT（量化緊縮）正在將全球資本從經濟中抽離，金融危機後的最大受益者，如新興市場及全球股市，都受到了相應的影響。

今年以來，新興市場的脆弱性與央行資產負債表增長的急劇減速相互吻合，這就導致了新興市場與 G7 集團的外匯交易量達到新高，新興市場的交易員們更是一直拚命避免因美元走強而「受傷」。

在美元變得越發稀缺的情況下，Martin 引入了一個新概念：力爭上遊（race to the top）——這一現象與過去十年恰恰相反：

雷曼兄弟轟然倒下後的最初幾年，各大央行主要專注於通過大幅放鬆貨幣政策來緩解通縮威脅。由於貨幣疲軟有助於央行實現目標，全球利率「競相逐底（race to the bottom）」。

但如今風向變了。聯準會的緊縮政策或將推高聯邦基金利率至 3% 及以上水平，資本外逃併流向美國資產的風險就帶來了利率上的「力爭上遊」。其中引領着升息步伐的就是經歷了數年資本流入的新興市場。

Martin 看到，在過去的 6 個月中，全球範圍內各大央行累計升息的次數幾乎與雷曼危機之前的水平相當。與此同時，市場預計將有更多央行加入升息的行列。

但是，利率爭相走高不僅令新興市場「壓力山大」，對歐洲企業債而言，也是個問題：

其一，由於歐洲央行此前承諾至少在明年夏天之前利率都將維持在歷史低位，那麼其他市場的高利率只會為歐洲信貸創造更多「具有競爭性的」資產類別；

其二，極端的新興市場外匯波動成為了許多歐洲企業必須面對的基本問題。歐洲是一個相對開放的經濟體，許多歐洲企業在過去十年間變得更為全球化，增加了它們對新興市場營收的依賴。