特斯拉又一財務高管出走 最大機構股東建議馬斯克尋求「行為和心理」幫助

據彭博社援引不願意透露姓名的知情人士稱，特斯拉全球財務與營運副總裁 Justin McAnear 即將離職，成為特斯拉財務團隊失去的另一員大將。在 2015 年從蘋果跳槽過來後，McAnear 是直接向特斯拉 CFO Deepak Ahuja 匯報的最高級別管理人員之一。

美東下午 3 點 15 分消息傳出後，特斯拉股價漲幅一度收窄至 2% 左右，交投接近 285 美元。美股收盤前特斯拉漲幅重新擴大，最終收漲近 4%，重新站上 290 美元，創 9 月以來最高。

盤後，特斯拉 CEO 馬斯克在社交媒體上表示，特斯拉電動汽車在北美地區的交付量大幅上升，因此客戶將需要更長時間才能收到貨，已經在優先解決這一問題。

上周五盤前消息稱，上任僅一個月的特斯拉首席會計官 Dave Morton 將辭職，理由是「公眾對公司的關注程度過高」。同日傳出特斯拉首席人力資源官 Gaby Toledano 也將離職，不會在休假結束後重返崗位，此人剛於 2017 年 5 月從藝電跳槽加盟。

分析指出，上周和今日被爆離職的三名高管，與特斯拉私有化以及 6 月公司宣布全面重組、將裁掉 9% 的崗位有關。由於最高財務主管 CFO 依舊在職，減緩了對股價的負面衝擊。值得注意的是，今年特斯拉財務部門的高層人事動盪格外劇烈。3 月時，特斯拉企業財務主管、副總裁級別的 Susan Repo 也辭職了。

特斯拉內部的常見做法是在正式辭職前休假，例如前首席工程師 Doug Field 從 5 月起休假，6 月 27 日為最後一天上班，隨後被爆出重返老東家蘋果公司。特斯拉上周剛提拔為汽車業務總裁的 Jerome Guillen 也曾在 2015 年長期休假，最終選擇回歸。而特斯拉製造機械主管 Shen Jackson 本周表示 4 月就休假了，上周正式停止了工作。

特斯拉今年以來累跌 8%，上周一度跌至五個多月收盤新低。除了被爆出多名高管離職，馬斯克在加州某播客節目上公開吸食大麻惹來非議，他的領導力和公司留住高級人才的能力都被質疑。

華爾街見聞曾提到，特斯拉最大支持者之一的野村證券也看不下去馬斯克的種種失態行徑了，周二將股票評級從「買入」下調至「中性」，理由是馬斯克行為古怪可能損害了公司的品牌形象，給市場營造了「特斯拉內部不穩定」的強烈印象，「已經不再具有可投資性」。

Loup Ventures 創始人、資深投資人士 Gene Munster 也表示，如果特斯拉不從董事會開始做出一些改變，公司可能面臨着終結的命運，馬斯克日益令人不安的行為已把公司帶到了十字路口。如果董事會無法控制馬斯克的行為，由此帶來的損失可能在接下來一兩個季度顯現。

他重點提到了對特斯拉人才流失的擔憂。過去一年裡 13 名關鍵高管離職，從側面反映了馬斯克的個性也許很難共事；很多離職高管跳槽去了競爭對手，削弱了特斯拉在自動駕駛和電動車領域的競爭優勢。來自高層的衝擊不僅影響現有員工，也會影響未來可能加入的員工。沒有人才，特斯拉就無法競爭，不管馬斯克工作有多努力。

特斯拉最大機構投資者、擁有 110 年曆史的蘇格蘭資管公司 Baillie Gifford 主管 James Anderson 今日對路透社表示，已經同美國證監會 SEC 匯報了對特斯拉私有化的了解，認為馬斯克需要幫助，「行為和心理上都需要」：

「我跟馬斯克談話了兩次，想勸他引入高管協助管理公司，他說已經接近達成目標，會接受更多的幫助。我之前也建議馬斯克，他發的那些推特不是太好的事情。」

儘管如此，Anderson 還是表達了對馬斯克及特斯拉的信任。他表示，不知道 SEC 會採取何種行動，但「沒有跡象表明我們做錯了任何事」。私有化鬧劇不會動搖他認為馬斯克及特斯拉公司「卓越非凡」的觀點，並認為特斯拉有「極大可能」盈利超強，為股東產生高額回報。