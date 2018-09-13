聯準會理事：預計未來一兩年漸進升息 警惕金融失衡

今年 FOMC 票委、聯準會理事 Lael Brainard 周三在底特律經濟俱樂部演講時表示，未來一年或兩年內聯準會應該堅持逐步升息路徑，可能升息至超越中性利率水平。

她的理由是，隨著美國財政刺激政策陸續出台，助長了經濟的需求端。美國第二季 GDP 獲得四年來最快擴張，經濟增長前景堅實（solid），失業率接近 1969 年以來最低，勞動力市場強勁（strong），薪資增幅展現令人振奮的跡象，升息超過中性利率有助於防止經濟過熱。

6 月 FOMC 提供的點陣圖顯示，聯準會官員對長期自然利率的中位數預期是 2.9%。Brainard 今日表示，聯準會有可能升息超過 3%，因為政策制定者對中性利率的預期區間是 2.5%-3.5%。目前美國聯邦基金利率為 1.75%-2%，這代表至少還會升息四次。

媒體也注意到，Brainard 也呼應了聯準會主席鮑威爾的言論，警告當金融失衡風險出現時，不排除激進升息的可能性。她表示：

「現有資訊顯示，逐步升息還是合適的，但一旦情況生變，聯準會也不會遲疑，將果斷採取行動。例如，當底層通膨意外暴漲時，可能適合偏離現有的逐步升息路徑。」

她還特彆強調了部分（various）金融領域正在釋放失衡信號，企業部門的債務風險上升，槓桿借貸也更為危險。聯準會的研究顯示，金融脆弱性正在構築，可能是長時期經濟擴張和超低利率的必然結果，但也展現了下一個過熱風險會出現在金融市場，而非通膨中。

聯準會主席鮑威爾也曾在上月的傑克遜 · 霍爾年會上表示，如果通膨預期實質性地走高或走低，或者危機再次浮現魅影時，「聯準會將採取一切行動」。

市場普遍預期聯準會會在 9 月 25-26 日的 FOMC 會議上宣布升息 25 個基點，12 月為今年第四次升息的機率漲至 82%，一周前剛超過 70%，一個月前尚不足 60%。