【華冠投顧】昨日跌深反彈遍地開花 今日落花流水落葉片片

林幸蓉 分析師

焦點個股：3176 基亞、9958 世紀鋼、3105 穩懋、5483 中美晶、6173 信昌電

昨日美股指數受惠蘋果股價反彈，除了費半以外的其他三大指數都上漲，道瓊漲 113 點。台股融資昨天減約 17 億，三天內融資共減 123 億……

今日大盤仍持續下跌，開高走低再度破底，午盤過後，控盤者再度伸出「愛的小手」拉抬籌碼較乾淨的傳產權值股！！如 6505 台塑化、2912 統一超、1101 台泥、1102 亞泥、1216 統一、1303 南亞、2105 正新試圖穩住大盤，尾盤跌幅收斂為小跌 29 點，成交量 1,235 億（持續量縮）。可憐的 OTC 沒有「愛的小手」來保護…… 只好繼續破底，OTC 從 6 月 7 日 160.41 點至今 131.09 點，跌幅高達 18.28%，投資人損失慘重！！今日成交量稍稍放大為 307 億。

上漲股集中兩大族群，生技 3176 基亞六根漲停，4743 合一、4142 國光生、4130 健亞、2390 云辰，「風力發電 + 鋼鐵」如 2013 中鋼構、8463 潤泰材、2031 新光鋼、9958 世紀鋼等……

昨日跌深反彈遍地開花，今日落花流水落葉片片：如「PA 功率放大器」3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科都跌停板，「矽晶圓」5483 中美晶 - 7.33%、6488 環球晶、3707 漢磊、3532 台勝科 - 7.14%，「IC 設計與封測」6462 神盾、3227 原相、3443 創意、3529 力旺、3035 智原、3034 聯詠、3374 精材、6257 矽格、6451 訊芯 - KY，「聲音元件」4943 康控 - KY、2439 美律，「被動元件」2327 國巨、3624 光頡、6173 信昌電、8043 蜜望實、6127 九豪，「二極體」5425 台半，「工具機」1590 亞德 - KY 跌停、2049 上銀…… 持續上演一日行情……

從 7 月初老師就不斷提醒大家，手中若有 MLCC、矽晶圓、PCB、MOSFET、工具機…… 屬型態轉空的個股，千萬勿逆勢操作，勿逢低攤平加碼！！請尊重趨勢，記得趁反彈調節手中套牢的股票…… 尊重趨勢，才是獲利的唯一方法！！此時請持續保留資金，洗完後再買主流，順勢賺主流即可…… 切記！！小不忍則亂大謀！！

繼 4 月 MLCC 五巨星－6173 信昌電，5 月矽晶圓小星星－3016 嘉晶，PCB、MOSFET－8261 富鼎，6 月零電容驅動 IC－8016 矽創，7 月 4927 泰鼎 - KY、9910 豐泰，8 月 2368 金像電、2425 承啟、6121 新普、3323 加百裕、6552 易華電。不只會員買進賺證，也第一時間分享給幸運星 LINE 粉絲賺起來囉…… 現在滿手現金，等待落底即可！！

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最後祝大家明日操作順利！！！

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