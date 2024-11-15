馬斯克越界了？頻繁現身海湖莊園 引發川普核心圈不滿

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-15 07:30

‌



要說誰是 2024 年美國總統大選的最大贏家，那一定有全球首富、特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的份。

美國準總統川普在周二（12 日）宣布，馬斯克和美國生物科技業企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），將共同領導「政府效率部」（Department of Government Efficiency）。這項聲明凸顯馬斯克與川普的關係。

‌



但川普「朋友圈」裡的一些人不爽了，他們認為馬斯克的舉動十分刺眼。

據美國《NBC News》周三報導，了解川普過渡團隊的知情人士透露，馬斯克不斷提出自己的看法，而且都很激進。

消息人士說，投票日以來的一周內，馬斯克幾乎每天都會出現在川普位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago），幾乎每天都和川普在一起，參與電話和會議，這讓那些在川普核心圈裡待得比他久的一些人感到厭煩。

在川普任命馬斯克擔任「政府效率部」共同主管之前，他就參與了一些敏感談話，包括旁聽了川普和烏克蘭總統澤倫斯基的電話交談。

過去幾天，馬斯克分享了他在海湖莊園的照片，包括他和川普大家庭的合照。川普的孫女凱．川普（Kai Trump）11 月 10 日在 X 上發布了一張她和馬斯克的照片，並寫下馬斯克「獲得了叔叔的地位」。

一名知情人士表示：「他（馬斯克）的所作所為，就好像他是共同總統（co-president），並且他要每個人都明白這一點。」

「他一定認為川普能夠當選，他的功勞很大。他向任何願意聽的人吹噓美國政治行動委員會（America PAC）和 X。他想讓川普總統覺得欠他人情。事實上，總統不欠任何人。」該消息人士說。