【華冠投顧】台股如預期破底後 浮現止穩反彈前兆 用「這個訊號」作確認

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到：「台股反彈不管在期貨價差、現貨量價及類股輪動方面的配合都不是很好，假使今日成交量依舊無法有效降低，便要提防反彈不易延續，乃至再度下跌創波段新低」。

今天大盤預估量依舊高於月均量，在短線負乖離仍大的情況下還有量，表示賣壓尚未竭盡，因此縱有美股反彈助陣，大盤於開高後仍一路震盪走低，和 OTC 指數同步再創波段新低，尾盤則受惠於亞股拉抬及護盤力道進場，終場大盤收斂跌幅 - 29 點，OTC 指數 - 1.34%。

近日盤勢相當刁鑽，前天大盤重挫時浮現了隔天會反彈的契機，昨天反彈時則出現了今天會破底的疑慮，昇楷皆於盤後分析文事先提醒，今天如期破底了，卻偏偏又見明天頗有機會止穩反彈之徵兆：(1) 美股 Nasdaq 與 SP500 指數守穩月線及頸線後，昨日走出陽線吞噬線；(2) 今日現貨殺盤時，期貨已悄悄由逆價差再度轉為正價差，台指期甚至未破昨日低點；(3) 大盤連拉三天下影線，多頭顯露防守 10700 整數關卡以及前波低點的企圖；(4) 上市櫃融資餘額降幅明顯、降速夠快，依據過往經驗當有反彈空間。

前述幾點是多頭目前所具備的優勢，是否正式宣告反攻呢？還差臨門一腳來確認，這個確認訊號是什麼呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

＜被動元件族群＞

昨日被動元件個股同步出現壓尾盤情形，今日隨即見到媒體斗大的標題 "被動元件籌碼面四大利空"、"被動元件逢高減碼不宜重押"... 等看衰報導，但觀察三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》在消息面利空、大盤破底背景下皆不破上週低點，暗示短線又有搶短契機。

不過老話一句，這個族群在籌碼好轉之前，多方操作大概只能短打，而且搶短還需注意資金控管並嚴守停損停利，因為台股本波回檔融資驟降但相關個股的融資卻紋風不動甚至愈跌愈增，存在融資鬆動的風險。

＜實買盤股＞

台股上週正式進入「回檔整理期」，週一盤面更進一步出現 "恐慌性殺盤"，昇楷當日提醒可優先留意逆風穩守者，因為一旦盤勢止穩，這種具有特定買盤進駐的個股通常很有機會成為帶領大盤反彈的要角，像是當天篩選出的紡織股（1476 儒鴻、1477 聚陽...）、風電（9958 世紀鋼、2013 中鋼構...），這兩天確實獲得市場資金青睞，紡織類也擴散到 9910 豐泰、4401 東隆興、4433 興采、4438 廣越....，可留意擴散效應帶來的獲利機會。

若大盤確認止穩反彈，還有哪些個股可以一馬當先衝出去呢？歡迎加入昇楷 Line@於盤中即時跟大家提醒。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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