淨利持續下滑，產品定價權較弱的新駐車係統公司能否扭轉頹勢？

至今成立約25年的新駐車係統有限公司，在港交所9月11日遞交上市申請！據公司招股說明書披露，城高融資有限公司為其獨家保薦人。

新駐車係統有限公司的主營業務是一家專門向新加坡停車場擁有人及運營商供應、實施保養及檢修其專有自動化泊車係統的係統集成商。該公司備有各類自動化泊車係統（有關停車場的進出控製、收取泊車費及控製停車場交通的係統）。

目前，公司有五套無現金自動化泊車係統及三套輔助自動化泊車係統，據此，可按照不同停車場擁有人及運營商的需求及要求進行配置及改良。就收取泊車費而使用的無現金泊車係統中，三套符合收單機構（即NETS及CEPAS適用智能卡收單機構）的核證和確認，符合其規格。

近三年淨利潤下滑約25%

上面我們簡單的介紹了公司的業務，接下來看看公司近幾年的財務狀況，從公司披露的財報來看，截至2015年、2016年和2017年末公司分别實現營收3335萬元（新加坡幣，下同）、2914萬元、3095萬元；分别實現年度淨利為490萬元、452萬元、374萬元。而到了2018年公司的淨利潤更是下降快的離譜，今年上半年公司營收由1511萬元下降至1376萬元，淨利潤由208萬元下降至39.8萬元。

（圖片來源：新駐車係統有限公司IPO）

以上數據我們可以看出公司近三年不管是營業收入還是淨利潤都是逐漸下滑的，而到了2018年這種趨勢在進一步的加快。據公司自己介紹收益減少的主要原因是由於供應及實施全EPS泊車係統數目減少。

另外公司的淨利潤率也在持續下滑，各種業務開支逐漸增加，而公司併不能把這種成本轉嫁至客戶身上，短期看想要扭轉公司業績可能性不大。

最後我們重點看看公司所處的行業都面臨那些風險？對於公司自身的影響有多大？

上遊供應商過於集中

上面我們也提到近三年公司成本不斷上升在一定程度上蠶食了公司的淨利潤，接下來我們看看公司的成本上升是由於什麽導緻的？

截至2017年12月31日的前三個年度及截至2018年6月30日的前六個月，公司向供應商M1及供應商M2作出的採購分别佔貿易採購總額約80.7%、79.0%、58.8%及70.8%。供應商M1於2016年7月更新了向供應商M2供應EPS設備的合約。供應商M1及供應商M2的母公司是 EPS設備的開發商及製造商，而新加坡所有EPS停車場均採用EPS設備，及供應商M2目前是新加坡唯一一家EPS設備供應商。

所以，公司對於上遊供應商不具有定價權，對於上遊供應商的依耐性較強且可選性較弱，而日後還需要繼續和供應商M2維持業務關係。

更重要的是公司未曾與供應商M2訂立任何長期供應協議或分銷協議，但供應商M2已授權公司購買EPS設備及自動化泊車係統中使用其EPS設備。向公司授權的合約中併無終止或續期條款。然而，公司不能保證供應商M2日後不會撤銷、終止或中斷合約。也不能保證公司目前的安排日後不會出現任何不利變動，例如EPS設備的價格大幅增加。若公司未能將價格升幅轉嫁消費者，公司的財務表現將遭受重大不利影響。

其實，對於公司過多依賴上遊供應商的弊處，我們已經從近幾年財務中感受到了，因為公司的成本一直在上升。如果公司可以把這部分成本轉嫁至客戶身上那還可以接受，但是現實好像併不如意。

另外，公司產品當中的載列泊車係統所用各項設備、儀器及零件的售價，當中考慮到已採購物料成本、貨運開支及外幣匯率。就供應及實施項目而言，公司的定價視乎項目所需相關設備、儀器及零件的售價、停車場規模及復雜性、市場競爭、與客戶關係及該項目對本集團的重要性而定。在維持特定盈利水平的情況下，公司的銷售團隊可給予客戶折扣。

這也就是側面顯示出公司下遊客戶競爭激烈，公司產品提價能力較弱，需要不斷給予客戶折扣才可以維持銷量，所以公司沒有辦法將上遊原材料成本增加的錢轉嫁到下遊客戶身上，所以才會導緻公司淨利大幅下滑。

綜上所述，我們可以看到公司近幾年不管是營業收入還是淨利潤都不太令人滿意，業務上也是“腹背受敵”，對上遊供應商不具有定價權，導緻成本增加，下遊產品競爭加劇，公司為了維持銷售額，給予客戶一定補貼，公司的產品也很難進行提價。所以，未來幾年公司利潤能否扭轉下滑趨勢，或許要打一個大問號。

作者：鄭鵬超

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