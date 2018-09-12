大盤持續地量+新低 滬指2638點命懸一線急需人工呼吸

截止收盤，滬指收報2656.11點，跌0.33%，成交額935億;深證成指收報8111.16點，跌0.70%，成交額1243億;創業板收報1385.80點，跌0.67%，成交額411億。今日，滬股通淨流出7.5億，深股通淨流出1.8億。

引言：今日上證指數走勢偏弱，雖多次發起上攻，但多數時間維持在平盤線以下運行。由日線級别來看，上證指數今日再收小星線，上方均線呈現空頭排列，對指數形成較大壓製作用。本週成交量持續萎縮，市場人氣呈現冰點狀態，交投意願不足，短期技術性反彈承壓。

最近，A股不是創新低，就是在創新低的路上。

9月12日，滬深兩市各大指數延續弱勢同步低開，開盤後軍工板塊延續近日強勢，但市場整體仍處弱勢，滬指震蕩下行，再創新低。儘管隨後調整居前的三大消費股逆勢拉漲，證券板塊大幅拉升，銀行、保險跟漲，金融股合力護盤帶動滬指分時快速反彈一度翻紅，但整體持續性不強，兩市還是在反抽無力後再度回落，創業板指一度重回1400點，各大指數集體震蕩翻綠。午後國產軟件集體跳水，各大指數尾盤紛紛下挫，市場人氣再度低迷；截止今日收盤，滬指成交額再創階段新低，接連兩日不足千億，指數全天報收十字星。

從盤面上看，國防軍工板塊、貴州、通用航空、大飛機、居板塊漲幅榜前列，造紙、鋰電池、海工裝備、無人機等板塊上漲;白酒、醫藥、生物製品、分散染料、人臉識别、細胞免疫治療、豬肉等板塊跌幅居前。

軍工股逆勢走強 白馬科技股集體殺跌

今日，軍工板塊延續近日強勢，全天領漲兩市，繼續逆市衝高，通光線纜(300265)、中航電子(600705-CN)等漲停；此前嚴重超跌的傳媒娛樂板塊則迎來報復性反彈，唐德影視(300426-CN)率先漲停，慈文傳媒(002343-CN)也一度衝板；昨日鋼鐵等資源股遭到機構大幅抛售，雖然晚間環保部及時澄清傳聞，但資源股反抽無力，再加上藥和酒等部分大消費繼續承壓走低，對指數構成不小拖累；昨日強勢板塊5G出現分化，另外，白馬股持續殺跌，大華股份(002236-CN)午後跌停，海康威視(002415-CN)跌逾8%，涪陵榨菜(002507-CN)等消費股同樣大跌。軟件股午後再度殺跌，中國軟件(600536-CN)快速跳水跌近5%，浪潮軟件(600756-CN)、太極股份(002368-CN)、創業軟件(300451-CN)等個股紛紛下挫。午後鋰電池板塊集體走強，雅化集團(002497-CN)、億偉鋰能(300014-CN)等盤中漲停，但截止收盤，有多隻漲停股炸板。

多空消息疊加市場方向尚不明確

消息面上，證監會近日就上市公司發行股份擬購買少數股權的相關條件作了進一步說明，明確三大核心，即少數股權應與上市公司主業具有顯著協同效應;放開了大部分20%的股權比例限製，隻有購買金融企業的股權才受此限製；央行和證監會合力近日推進債券市場互聯互通，提高信用評級；長期來看，此舉利好金融，也間接利好股市，隨著監管加強，不斷規範市場，廣大投資者會日益得到真正的保護；今晨生態環境部回應取消限產比例的傳聞，確認是不實消息；外圍市場方面，富時中國A50指數暴跌近3%，創逾一年新低。美聯儲可能在9月下旬加息，是目前高懸在A股上方的利刃，加之隔夜歐美市場漲跌不一，人民幣不斷貶值，可見大家都信心不足。目前消息面相對平靜，併無特别重大的利空(或利好)出現，所以A股維持縮量陰跌走勢。短期來看，市場交投低迷，指數反彈承壓較重，企穩行情仍需時日積累。

滬指2638點命懸一線 尚不具備反彈條件

今日滬指低開後，再創愈兩年半新低，隨後V形反彈，但市場資金接力不足；大盤指數頻創新低，滬指連跌三日且A股成交額更創了兩年來最低紀錄，滬市成交繼續低於千億元，近2000股的市值竟不足50億，眼前這反復探底的“虛幻景象”，必然會刺激一部分抄底資金進場博反彈；但考慮到股災底尚未被跌穿，指數陰跌也沒有“殺”出恐慌抛盤，所以抄底力量併不太強;

近期，無論是此前抗跌性較強的權重股、還是受到主力資金炒作的超跌股，都受到集體“棒殺”，市場情緒不穩，預計短期難改震蕩格局，而所謂的日内反彈都是昙花一現，還是隻能以下跌中繼的走勢來看待，短暫掙紮後大盤還會繼續下探。目前市場依然還在延續弱勢格局，本週成交量持續萎縮，今日大盤再創新低到達2647點，滬指2638點的“股災底”命懸一線市場，人氣呈現冰點狀態，交投意願不足。甚至在跌破2638股災底後，隨時都有可能出現跳水殺跌，擊穿2600點的概率大幅增加，行情目前尚未具備反彈條件，投資者繼續觀望為上策。

作者：毛莉

編輯：賀秋霞

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