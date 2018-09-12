【異動股】鋰電池板塊集體走強 億緯鋰能(300014-CN)強勢漲停

午後，鋰電池板塊集體走強，截止發稿，億緯鋰能(300014-CN)強勢漲停報13.79元，超頻三(300647-CN)漲停報20.52元，猛獅科技(002684-CN)漲停報7.8元，新海宜(002089-CN)漲停報3.87元，雅化集團(002497-CN)漲8.34%報8.44元，璞泰來(603659-CN)漲7.06%報45.5元，煉石有色(-CN)漲6.54%報15.8元，當升科技(300073-CN)漲6.37%報23.38元，鵬輝能源(300438-CN)漲5.46%報16.6元，星源材質(300568-CN)、贛鋒鋰業(002460-CN)等個股均上漲近5%。

消息面上，中汽協最新發佈的統計數據顯示，8月，新能源汽車產銷分别完成9.9萬輛和10.1萬輛，比上年同期分别增長39%和49.5%。此外，今年1至8月，新能源汽車產銷分别完成60.7萬輛和60.1萬輛，比上年同期分别增長75.4%和88%。

此外，根據Technavio發佈的最新市場研究報告，全球家庭光伏儲能市場預計將在2018-2021年預測期内以近68%的復合年增長率高速增長。報告中認為，光伏和儲能係統成本的降低是引發市場增長的關鍵因素。鋰離子電池和鉛酸電池是儲能係統的主要類型。2017年，鋰離子電池部門佔全球市場的份額達到48%，預計到2021年，這一比例將增至51%。

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