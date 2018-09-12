【華冠投顧】台股破低，力守10700!國巨，華新科二日未破低!

美股道瓊，那斯達克指數反彈，台股開高卻走低，再創本波拉回新低來到 10667 點，指數終場下跌 29 點，以 10722 作收，力守 10700 關卡，成交量 1237 億元，價跌量縮格局。

盤面結構: 電子股跌 0.63%，金融股漲 0.02%，傳產股漲 0.2%，OTC 跌 1.34%。下跌家數多於上漲家數，漲停家數多於跌停家數。接下來看法，在台股連破低點，市場極度恐慌，融資大減，融券大增，技術指標短線出現低檔背離，進入嚴重超賣區，大盤隨時會彈升，但明日若要漲，必須看弱勢族群臉色，包括被動元件，矽晶圓等! 被動元件國巨 (2327)，華新科(2492)，在大盤連破前低同時，股價已 2 日未再破前低，若能率先彈升，將有助大盤明日指數表現。今日強勢族群方面是風電以及生技相關股，如中鋼構(2013)，世紀鋼(9958)，新光鋼(2031) 以及基亞 (3176)在政府政策法規加持下，吸引多頭搶進，股價持續漲停，連 6 天漲停板! 訊聯 (1784) 股價逆勢收紅再創近 5 日收盤新高，其它還有合一 (4743)，國光生(4142)，健亞(4130) 等股價逆勢強勢表現。

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