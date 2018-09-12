蘋概股無力 台股止穩靠中小型股止跌 年線附近反覆築底

蘋果即將發表新機，不過台蘋概股受美中貿易戰影響，今 (12) 日仍一片慘綠，分析師認為，櫃買市場持續破底，現階段只有中小型股為主的櫃買市場止跌，才有助大盤回穩，台股目前雖回測到年線以下，但不排除在年線附近築底，估計一週內可重新站回年線。

蘋果將於美國時間 9 月 12 日 (台灣時間 13 日凌晨一點) 發表新機，蘋果股價大漲，但是台蘋概股今日卻多走跌，尤其大立光跌幅一度超過 5%，今日外資出具被告指出，未來蘋果 3D 感測恐不需要 VCSEL，PA (功率放大器) 三雄穩懋、全新都以跌停作收，宏捷科也大跌 9.5%。

華南投顧董事長儲祥生表示，矽晶圓、被動元件族群一路下跌，造成大盤弱勢，現階段只要櫃買市場止跌，有助大盤回穩，而 9/13 凌晨蘋果發表新機，也可望增添動能。

儲祥生認為，市場對蘋果三款新機看法保守，加上外資認為出貨量只有 7700 至 7800 萬支，數量沒有成長，恐影響蘋概股營運；接下來美中貿易戰關稅升級，恐擴散到蘋果穿戴式產品，一旦蘋果銷量不佳，零組件等蘋果供應鏈獲利空間也恐被壓縮，致使外界對蘋概股看法保守。

元富投顧總經理劉坤錫表示，今日主要還是 PA 族群受外資報告影響，利空效應擴散至其他蘋概股，預估明日效應可望緩和，蘋果發表新機後，可觀察美股、亞股等市場反應。

劉坤錫認為，櫃買市場中小型股回檔較深，投資人近期若想要進場，可能要優先考慮權值股。而最近外資沒有明顯到賣超偏空，先求穩再求好，台股目前雖然回測到年線以下，但不排除在年線附近築底，初估一週時間可以重新站回年線以上。