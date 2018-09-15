超低利率時代、超寬鬆資金環境...雷曼兄弟破產10年，我們學到什麼教訓？

文／今周刊編輯團隊

「美國金融體系的核心正搖搖欲墜！」2008 年 9 月 15 日，美國《華爾街日報》頭版內文的第一句話，試圖為該日即將發生、堪為二戰以來美國金融市場最重要的新聞，下一個歷史性的注解。

這一天，擁有 158 年悠久歷史的雷曼兄弟，在與美國財政部、美國銀行及英國巴克萊銀行的收購談判失敗後，正式向美國聯邦政府聲請破產，其高達 6130 億美元的負債，創下美國史上規模最大的投資銀行破產紀錄。

保險業巨擘 AIG 也在同一日宣布重整。當天，美國道瓊指數開盤即重挫 504 點，跌幅 4.42％，全球股市跟進暴跌，一場源自於美國房地產的次貸風暴，快速擴大為全球性的金融海嘯。

「我們沒有真正學到教訓！」澳洲經濟學家史提夫．基恩（Steve Keen）被認為是雷曼兄弟破產前，「最早且最篤定」預言危機無可避免的學者。在接受本刊採訪時認為，因為忘記教訓，這個世界已經重新回到了危險邊緣……。

脆弱一〉超低利率環境

讓大債危機重回 10 年前處境

2008 年全球金融海嘯後，聯準會三輪 QE 將大量美元倒進市場，然而長期的超低利率，讓企業發債更加容易，私部門的債務也隨之快速擴張。在基恩眼中，過度的信貸擴張，正是促成 2008 年金融海嘯的本原因。

他解釋：「當一國的私人債務經過一段時間快速成長，過程中，舉債所創造的需求會帶動 GDP；但當債務占 GDP 比率終於來到 200％的水準，這個國家的經濟成長就等於高度仰賴舉債，那麼，只要信貸擴張的速度開始減緩，經濟衰退就是必然宿命。」

依此標準，基恩也大膽點名中國、澳洲、韓國及加拿大，是下一波最有可能爆發金融危機的國家。

脆弱二〉超寬鬆資金環境

讓資產價格膨脹回到海嘯前水準

除了超低利率，柏南克主導的三次 QE，也讓另一項 10 年前被用來預測危機的重要指標，重新走回懸崖邊緣：股市市值占 GDP 的比率。

2008 年以來，美、歐、日、英及瑞士等全球主要國家央行大量印鈔，使得短短 10 年間，全球央行資產負債表規模翻了 4 倍，從 3.68 兆美元暴增至 16.15 兆美元。 股市，就成為市場消化這些資金一個再合理不過的去處。

而 QE 推動的美股資金盛宴，也間接造就以五大科技巨擘：臉書、亞馬遜、阿里巴巴、網飛（Netflix）及 Google （FAANG）為首的科技股，近年來「漲聲」不斷。市場資金對科技股的瘋狂，也讓科技股整體市值占標普 5 百指數比重，在今年 8 月初大幅攀升到 26％，超過了 1999 年 11 月網路泡沫前夕的 25％。

金融海嘯後，金融監管是市場共識。目的是在消除「大到不能倒」的銀行。然而，10 年過去，這些當初被市場抨擊大到不能倒的銀行，非但沒有變小，許多甚至變得更大了。

雷曼兄弟破產 10 年，債務水準、資產價格膨脹程度、金融業的「大到不能倒」，幾乎全部回到、甚至超過 10 年前的樣貌。

雷曼危機 10 年，金融市場循著明斯基的鐘擺軌跡移動，只是，這次迎接我們的下一個端點，叫作「脆弱」。



來源：《今周刊》 1134 期

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