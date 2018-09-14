亞馬遜無人店「嗶體驗」，靠MIT技術實現

【撰文：高敬原 】

走進店裡，從貨架上取下商品放進包包，然後率性步出商店。如此顛覆傳統的購物體驗，讓今年初開幕的亞馬遜無人商店「Amazon Go」成為焦點。

阿里巴巴也用，加速雙 11 購物效率

這「拿了就走」神奇體驗的背後，關鍵就在天花板上 6 千個 3D 深度鏡頭，出自台灣 IC 設計公司鈺創之手。「Amazon Go 的影片我很喜歡放。」鈺創董事長盧超群之所以難掩驕傲，是因為旗下的視覺感測系統獲得亞馬遜及阿里巴巴無人商店採用。

鈺創的 3D 深度鏡頭不同於業界的紅外線 3D 技術，採用自然光 3D 感測，透過兩顆以上的鏡頭，測出物體的 3D 深度圖（Depth Map）進行辨識運算，「這個很厲害，他把商品變成一點一點的，這個叫做『點雲』，透過鏡頭可以把物體三度空間的 XYZ 抓出來。」盧超群介紹，接著系統能快速轉換成大數據 3D 點雲資料，判斷出商品的形狀、辨別包裝上的顏色，區別外型相同但價格、口味不同的商品。

消費者從貨架上拿取商品，就會同步記錄在帳上，「厲害的是，如果把商品交給另外一個人，帳單就會跑到對方身上。」盧超群所說的這一切 AI 運算，都要靠鈺創參與的視覺辨識系統，也有物流業客戶以此判斷包裹大小來估算運費，加速雙十一等購物旺季處理效率提高。

不只如此，3D 深度鏡頭也能應用在醫學上，鈺創與日本筑波大學附屬醫院合作肝臟腫瘤手術，透過 3D 相機建立肝臟模型，讓醫生能夠在下刀時制定出最好的治療方案，「就像是肝臟的 GPS，3D 視覺去除不相干的影像，只看肝臟上的腫瘤跟血管。」盧超群透露，未來這項技術還要推展到腦瘤治療上。

以 Amazon Go 來說，盧超群認為「這套系統最珍貴的，是知道什麼東西被拿？什麼東西被拿又被放回去？」顧客在店鋪中的動作，全都累積成資料，可以深度掌握顧客消費習慣。盧超群興奮說：「不得了，過去我們都用眼睛看、耳朵聽、嘴巴講，未來腦中在想些什麼都能知道。」而鈺創為 AI 應用收集大數據，正快速走在前頭。

2018 年 1 月正式開幕的亞馬遜無人店 Amazon Go，靠著 3D 感測辨識技術，實現「商品拿了就走」的消費體驗。

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來源：《數位時代》 2018 年 9 月

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