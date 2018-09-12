併購後的怒吼：全食超市成立工會 反抗亞馬遜惡劣工作條件

亞馬遜 (AMZN-US) 創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 每天的收入為 268,000,000 美元，而亞馬遜和 Whole Foods Market 的常規員工平均每小時收入 15 美元。

有報告揭露了亞馬遜員工糟糕的工作條件，有些員工甚至必須用寶特瓶解決上廁所需求。現在，Whole Foods 的員工正在組建一個工會，表示在亞馬遜收購公司後，工作條件惡化，期望尋求更好的補償。

在一份備忘錄中，工會的組織者表示，亞馬遜正在加速裁員，將員工的生計置於風險之中。這份備忘錄被傳送到 499 多家 Whole Foods 商店。這是在亞馬遜掌權後的第一次遭遇員工的反抗。工會要求每小時 15 美元的最低工資、更好的退休福利、帶薪產假和更低的醫療保險費用以及其他福利。

「在過去的一年裡，整個食品市場的裁員和商店的整併嚴重影響員工的生計，引發焦慮並且降低了員工士氣。」備忘錄裡寫道。

在 Whole Foods 賣給了亞馬遜之後，「從我們的商店削減數億美元的勞動力。亞馬遜和 Whole Foods 的成功不應以犧牲我們的奉獻精神和威脅我們的經濟穩定為代價。」

有消息表示，Whole Foods 曾經多次嘗試組織工會，對此，亞馬遜在今天可能會採取行動，而工會成功的可能性非常低。今年夏天，有許多消息指出亞馬遜員工的工作條件極差，不過該公司否認了這一點。

幾十年來，Whole Foods 創造了一個良好的雇傭關係，提供比大多數競爭對手更好的工資和福利。然而，隨著亞馬遜的接管，這一切都發生了變化，因為亞馬遜執行長計畫削減 Whole Foods 的勞力成本以提高效率。

美國參議員 Bernie Sanders 提出了「通過補貼清零來阻止不良僱主法案」(Stop Bad Employers by Zeroing Out Subsidies Act），又名「阻止貝佐斯法案」(Stop BEZOS Act)，要求政府對大型僱主徵稅，以承擔政府給予其低薪員工聯邦援助的開銷。

Sanders 表示，貝索斯的財富每天增加 2.6 億美元，但他「繼續支付數千名亞馬遜員工低廉工資，以至於他們必須依靠食品券、醫療補助或補貼住房才能生存，」 Sanders 同時也瞄準了沃爾瑪、漢堡王、麥當勞和美國航空公司。