「血汗工廠」亞馬遜？美參議員炮轟其壓榨員工 工作環境惡劣

亞馬遜現在處境不妙，正遭受來自美國前總統候選人、參議員桑德斯和總統川普的「左右」夾擊。

桑德斯已經在社交媒體和公開聲明中持續數月炮轟亞馬遜。當地時間周三，桑德斯表示，亞馬遜低級別員工工作條件惡劣，薪水被壓榨，亞馬遜倉庫是美國最危險的工作場所，將要求美國職業安全與健康協會（OSHA）對亞馬遜進行調查。

周一，桑德斯還在社交媒體上呼籲亞馬遜員工填寫一份表格，分享他們糟糕的工作經歷。

表格中的問題包括：「你是否利用公共援助，比如食品券、醫療補助或補貼住房，以維持生計？」 桑德斯認為，亞馬遜壓榨員工薪水，導致員工被迫申請國家援助，但亞馬遜 CEO 貝佐斯卻日進斗金，每天收入 2.6 億美元，這非常荒唐。

而川普對亞馬遜的炮轟火力集中在稅、費方面。川普指責亞馬遜交稅太少占政府便宜，而且擠垮了其它零售商。

川普還批評亞馬遜，讓美國郵政局虧大了。他稱，美國郵政局每替亞馬遜寄送一個包裹，就會平均損失 1.50 美元，總計損失數十億美元，郵政部門應該大大提高費用價格。

雖然亞馬遜 CEO 貝佐斯旗下有喉舌《華盛頓郵報》，但是亞馬遜和貝佐斯面對川普的反覆炮轟，基本保持沉默。

不過，當地時間周三，亞馬遜反駁了桑德斯。

亞馬遜發聲明稱，桑德斯關於亞馬遜物流中心勞動條件惡劣的說法是「不準確、誤導性的」，亞馬遜給員工的待遇福利優渥。亞馬遜稱：

桑德斯參議員玩弄政治，（對亞馬遜的）指控誤導民眾，並表示正投入大量資金和精力來幫助員工提升技能。

在我們物流中心工作是什麼感覺，沒有人比現場的員工們更了解。

亞馬遜的回應招來了桑德斯的再度炮轟。桑德斯重申，亞馬遜員工被迫依賴政府救援計劃，接受低工資，在惡劣的條件下工作，並要求亞馬遜公開臨時工人數和他們的時薪待遇。

沒有人為地球上最富有的人工作，還得被迫依靠食品券生活。沒有人為一個每天掙 2.6 億美元的男人工作，還被迫睡在他們的車裡。然而，亞馬遜正在發生這種情況。

雖然桑德斯在 2016 年民主黨內初選中敗給希拉里，但是桑德斯選舉中發動了一場草根運動，其主力是年輕族群和勞工階層，通過小額募款的方式募集近 2 億美元資金，而且在貿易、最低工資和社會福利保險等重大議題上，產生了不可忽視的影響，被認為是「落敗的勝利者」。

在桑德斯的影響下，民主黨總統候選人希拉里對 TPP（跨太平洋夥伴關係協定）由支持轉為反對，並接受了桑德斯提出的 15 美元時薪的最低工資標準。

桑德斯對亞馬遜的指控並非空穴來風。

2016 年，亞馬遜因沒有匯報其新澤西州倉庫內至少 26 起因工作引起的疾病或傷害事件，而被美國聯邦機構罰款。當年 6 月，承包商同意支付高達 190 萬美元的費用，以解決一家擁有亞馬遜產品的儲存工廠面臨的時薪違規和報復指控。

此外，英國《衛報》最近進行的一項深入調查顯示，亞馬遜的許多員工在遭受意外工傷後，未能獲得應有的工傷補償或其它援助，其中一些員工甚至由於喪失工作能力無家可歸而淪為流浪漢。而且，還有很多亞馬遜物流中心的其他員工，因為危險的工作環境和高強度的工作量而感到力不從心，因此在受傷前就已經主動離職了。

今年 4 月，OSHA 公布了 12 個美國最危險的工作場所，亞馬遜的倉庫位列這一「黑名單」之中。亞馬遜之所以榜上有名，是因為其工作環境安全係數極低，而且公司高度注重生產力和生產效率，而非員工的安全和生計。

目前，亞馬遜股價依舊堅挺。美股周三收盤上漲 3.38%，市值逼近 1 兆美元。