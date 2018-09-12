英特爾轉移新一代記憶體晶片開發至新墨西哥廠

英特爾 (INTC-US) 宣布，要將 3D XPoint 記憶體晶片的技術開發轉移到位於新墨西哥的工廠。新墨西哥州長 Susana Martinez 表示，英特爾正在為新墨西哥州增加就業機會並帶來新的機會，此舉將為當地增加 100 多個工作機會。

2015 年，英特爾和美光 (MU-US) 宣布共同開發 3D XPoint，這是一種更快、更密集和不易丟失的新型記憶體晶片技術。然而，今年 7 月，英特爾和美光公司宣布將各自獨立進行。現在，英特爾正努力適應這一轉變，其中包含將 3D XPoint 的技術開發轉移到新墨西哥工廠。

英特爾新墨西哥工廠經理 Katie Prouty 表示:「目前英特爾在技術開發上有著領先地位，能在客戶端和數據中心市場上提供搭載有 3D XPoint 記憶體的英特爾 Optane SSD 產品，我們要感謝州長 Martinez 和新墨西哥州對我們業務的持續支持」。

「自從第一天開始，我們一直致力於讓新墨西哥州成為一個開展業務的好地方，現在英特爾正在增加就業機會，為新墨西哥帶來新機會。」州長 Martinez 表示。他在上任後減少了 61 次稅費，並改革了不必要的法規，以便在新墨西哥州創造一個有利於商業的環境，並加強新墨西哥州與其他州的競爭力。

作為這些改革的一部分，州長 Martinez 簽署了稅收減免的法案，並致力於推動扶植當地新創事業，包括與當地國家投資委員會達成的 4000 萬美元的合作夥伴關係，幫助新墨西哥州科技新創公司發展壯大。同時，新墨西哥州持續招募像是臉書 (FB-US) 等全球性企業到新墨西哥州設廠。