兆元俱樂部二強入列 繼蘋果、亞馬遜後誰會是下一個？

繼蘋果 (AAPL-US) 之後，亞馬遜 (AMZN-US) 成為第 2 家市值超過 1 兆美元的美國上市公司，市場引頸期盼誰將成為第三家？目前熱門的候選名單有微軟 (MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，而且《Forbes》預測下一個進入兆元俱樂部的美企，將在 2019 年 5 月達陣。

本週二 (4 日) 亞馬遜短暫地加入了兆元俱樂部，儘管並未停留太長的時間，股價曇花一現地短暫突破每股 2050.268 美元，市值已達 1 兆。摩根士丹利分析師報告將其股價目標調高至 2,500 美元，看股價後市會不斷增長。

蘋果在 8 月 2 日叩關進入兆元俱樂部，成為全美首家市值超過 1 兆的企業，也是目前唯一的成員，目前市值已達約 1.1 兆美元。

市場引頸期盼誰將會是第三家？目前呼聲最高的名單有微軟 (MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)。

微軟

今年 5 月，微軟市值首次超過 Alphabet，在此前股價上漲了 43%。這段期間跳躍性的成長主要受益於微軟雲端業務，例如 Office 365 軟體和 Azure 網路託管業務。

今年 5 月前的四家企業市值走勢圖，藍色為蘋果、橘色為亞馬遜、綠色為微軟、黃色為 Alphabet (圖片來源：Statista)

微軟週五 (7 日) 盤中市值約 8338.42 億美元。分析師表示，目前微軟有點落後，在未來 12 個月內預測不會超過 1 兆美元。

Alphabet

Alphabet 週五 (7 日) 盤中目前市值為 8,192.84 億美元，該公司主要受 Google 雲端業務和廣告的推動業績成長，7 月的最新財報顯示，營收達 327 億美元，年增 26%。

儘管股價漲勢強勁，但目前加入兆元俱樂部前仍有重重阻礙。7 月歐盟向 Google 提出史上最高的反壟斷罰款，處以 43.4 億歐元 (50 億美元) 罰款。

另外，Alphabet 自 9 月 28 日起將會從「資訊科技」股歸類至「通訊服務股」，分析師預料，科技股資金可能將會一併調整，屆時也許買壓將會湧現。

除了微軟 (MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，臉書 (FB-US) 也不容小覷，昨日 (6 日) 傳出將在新加坡落腳亞洲首座數位資料中心，旗下 Instagram 更積極發展電商購物 APP，目前市值約 4692.60 美元，華爾街預計臉書將在明年出現顯著的增長。

今年 5 月，網路數據平台 Statista 列出可能達到 1 兆美元市值大關的公司的名單，列出的四家企業中，Alphabet 和微軟是最有可能達到兆元里程碑的美企。

鑑於 Alphabet 和微軟股價不斷增長，《Forbes》預測下一個進入兆元美企的公司將在 2019 年 5 月達標。