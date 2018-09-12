美股盤前─ 三大股指期貨持平 蘋果盤前股價走揚

受貿易戰擔憂情緒影響，今 (12) 日美股盤前，三大股指期貨幾乎持平；而即將發表新產品的蘋果 (AAPL-US) ，盤前股價走揚。

台北時間週三晚間 8 點 30 分左右，美股三大期貨指數：

道瓊工業平均指數期貨下跌 0.01%，至 25999.0 點

那斯達克指數期貨上漲 0.03%，至 7514.25 點

S&P 500 指數期貨下跌 0.03%，至 2888.75 點

政經消息方面，中美貿易戰越演越烈，美國對中國火力全開，新一輪 2000 億美元關稅箭在弦上，美國總統川普還揚言，將另對 2670 億美元中國輸美產品加稅。

不滿川普挑起貿易戰，超過 60 個美國工商團體，將組成聯盟，公開表達反對意見。

美國與歐盟的貿易談判仍在繼續，美國貿易代表 Robert E. Lighthizer 表示，與歐盟官員會晤具有「建設性」，但兩國之間的協議仍須一段時間才能達成。

由於對全球供應的擔憂日益增加，油價在每桶 80 美元附近徘徊，能源股盤前在 S&P 500 指數期貨中領漲。

企業消息方面，蘋果 (AAPL-US) 股價在盤前交易上漲 0.4%。

經濟數據方面，經季節性因素調整後，美國 8 月生產者物價指數下降 0.1%。