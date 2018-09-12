【異動股】軍工板塊集體拉升 通光線纜(300265-CN)等多股漲停

今早，國防軍工板塊集體拉升，截止發稿，通光線纜(300265-CN)漲停報6.79元，天奧電子(002935-CN)漲停報54.41元，太陽電纜(002300-CN)漲8.47%報6.15元，中航電子(600372-CN)漲8.03%報14.93元，光啓技術(002625-CN)、寶塔實業(000595-CN)漲逾6%，航天通信(600677-CN)、中直股份(600038-CN)漲逾4%，四創電子(600990-CN)、航天電子(600879-CN)、航發動力(600893-CN)、中航沈飛(600760-CN)等個股均漲逾3%。

據報道，8月份新增軍工裝備採購公告數環比增加7%，延續今年3月以來的增勢。有分析認為，2018年或為軍品訂單大年。

機構認為，從估值來看，中證軍工指數估值處於歷史最底部區間，整體66倍左右，雖然絕對值依然不低，但是與歷史最高值245.8倍相去甚遠。2018年軍工行業經過三年估值調整和消化，目前有業績支撐的上市公司估值已進入合理低估的範圍。隨著軍民融合、軍工混合所有製的推進，軍工行業可能存在改革主題投資和基本面改善的雙線投資機會。目前投資者風險偏好已經基本觸底，這些利好更會放大，因此軍工行業下半年吸引了資本市場的關註。

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