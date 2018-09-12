網易嚴選回應入駐拼多多 蘋果將於13日凌晨1點開發布會

熱點新聞

· 蘋果將於台北時間 9 月 13 日凌晨 1 點舉行發布會

蘋果秋季新品發布會，台北時間 9 月 13 日凌晨 1 點將在蘋果矽谷總部賈伯斯劇院舉行。據外媒消息，這次發布會的新品或將是有史以來最大，可以基本確定發布的有新款 iPhone、新款 Apple Watch 以及無線充電 AirPods。

· 蔚來汽車 IPO 價格為定價區間下限

蔚來汽車 (代碼「NIO」) 將於 9 月 12 日登陸紐交所，但市場反應冷淡。據外媒報導，蔚來汽車美國 IPO 定價為每股 6.25 美元，在定價區間下限。此前給出的定價區間為每股 6.25-8.25 美元。

· 拼多多牽手網易嚴選，拼多多漲近 20%

周二拼多多收漲 19.40%，報 23.57 美元，觸及 7 月 30 日以來的最高點，創 IPO 以來的最大漲幅。在 9 月剛剛更新的大版本中，拼多多將「名品折扣」板塊升級為「品牌館」。拼多多品牌館共上線品牌 494 個，網易嚴選在列。拼多多的創始人黃崢和網易創始人丁磊私人關係本來就非比尋常，黃崢在大學期間就與丁磊有所交往，另外，根據公開披露的資訊，拼多多於 2015 年 4 月獲得的天使輪融資中，網易丁磊就是投資者之一。

· 趣頭條再更新招股書：董事長譚思亮表決權上升至 73.2%

趣頭條向美國證券交易委員會提交了 IPO 上市申請書的第三版修訂文件。修訂文件顯示，在趣頭條完成此次 IPO 交易時，將有 3757 萬股 A 類普通股和 3424 萬股 B 類普通股被公開發行和在外流通；屆時，公司聯合創始人及執行董事長譚思亮將持有總表決權的 73.2%。

· 美團點評 IPO 公開發售部分保證金貸款未達目標

來自 16 家券商的數據顯示，將於香港時間周三中午結束 IPO 認購的美團點評吸引了約 15.2 億港元保證金貸款，大約相當於 17.3 億港元公開招股規模的 88%。周二是散戶投資者獲得保證金融資進行美團點評 IPO 認購的最後一天。

· 國內營運商人士確認新款 iPhone 手機將具備雙卡功能

兩位國內營運商內部人士向記者確認，新款 iPhone 手機將配備雙卡槽，同時支持雙卡全網通 4G 通信功能。

· 京東擬在 2-3 年內打造 30 個國際供應鏈樞紐

京東集團副總裁黃星在東方經濟論壇期間表示，京東在全球打造 30 個國際供應鏈樞紐的計劃應在 2 到 3 年內完成。黃星指出，京東希望未來在全球 30 個國家設立大概 30 個國際供應鏈節點，核心的目標是實現 48 小時之內中國能夠通達全球。

· 網易嚴選回應入駐拼多多：「只是試水」

據網易嚴選方面透露，網易嚴選入駐拼多多發生在 2017 年下半年，至今已有約一年的時間。網易嚴選相關負責人回應稱：「入駐拼多多隻是試水，沒有投入更多資源。」拼多多官方數字顯示，網易嚴選旗艦店提供了 89 種商品。

· 亞馬遜稱其 B2B 業務年銷售額將達 100 億美元

亞馬遜表示隨著該公司由在線零售消費業務轉向為辦公、醫院和工廠提供服務等業務，其全球 B2B 平台的年銷售額達到了 100 億美元。2015 年，亞馬遜推出面向企業和機構的 Amazon Business 業務，一年後，銷售額達到了 10 億美元。

· 滬三部門再度進駐滴滴，發現眾多「違規操作」

11 日下午，上海市交通委執法總隊、市公安局交警總隊、市交運管理處等三部門再度聯合對滴滴開展安全專項檢查，發現部分已完成訂單的機動車駕駛證號為空、部分訂單缺失、部分註冊賬號司機資訊不全等情況。

· 京東在泰國建成智能倉儲物流中心

9 月 10 日京東在東南亞地區的智能倉儲物流中心在泰國正式建成，其集成了倉儲、分揀、運輸、配送在內的一整套供應鏈服務體系，為中國品牌「走出去」提供一站式的物流服務，這也是京東物流搭建全球供應鏈基礎網路 (GSSC) 的重要落地。目前，京東物流已經在泰國全境範圍內搭建起了大件、中小件、跨境物流在內的三張大網，在曼谷，京東物流開通 211 限時達服務，當地消費者可以享受到「上午下單，下午送達」的服務。

· 持續搶占線下市場市佔率，AmazonGo 計劃紐約開店

亞馬遜方面日前宣布，公司計劃在「大蘋果市」紐約開設其無人雜貨店 Amazon Go，繼續向大本營西雅圖以外擴張。公司想通過 Amazon Go 在線下消費場景中較為日常的食品雜貨品類消費市場搶占更多的銷售市佔率。除此之外，Amazon Go 也可以為亞馬遜提供極具價值的客戶數據，而這對其在線業務將有很大的幫助。

· 魯大師向港交所遞交招股書，三六零持股超 41%

9 月 11 日港交所昨夜披露了 360 魯大師控股有限公司遞交的上市申請。魯大師已連續三年半產生盈利。公司軟體產品「魯大師」是一個專門為 PC 和智慧型手機提供硬體和系統評測及監控的軟體。2018 年 8 月重組完成後，三六零科技全資持有的誠盛約持股 41.37%。

投研觀點

· 網易嚴選牽手拼多多的猜想

網易嚴選已經與天貓、京東等多個大型電商平台展開了合作，開設了官方旗艦店。但相比天貓、京東的銷量，網易嚴選在拼多多的銷量幾乎可以忽略不計。電子商務研究中心主任曹磊表示：「網易嚴選原本是在網易信箱流量基礎上發展起來的，現階段，嚴選的第一波流量紅利大致已經耗盡，正希望藉助大平台引流，以尋求新一輪流量的導入。」但另一方面，雙方在氣質上似乎又略顯不搭。從雙方的核心價值上看，網易嚴選的口號是「好的生活，沒那麼貴」，透露的還是高性價比品質消費的資訊。但拼多多無論是「拼的多，省得多」還是「拼着買，更便宜」都透露出更強的低價導向。

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