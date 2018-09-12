恩智浦合併未遂後 庫藏股和股利都無法籠絡投資人的心

荷蘭晶片製造商恩智浦半導體 (NXPI-US) 在無法與晶片商高通 Qualcomm (QCOM-US) 合併後，週二 (11 日) 股價下跌 4.39% 來到 89.57 美元。而週一 (10 日) 董事會通過未來分發例行股利後，還是無法逆轉投資人對恩智浦中長期的看法。

恩智浦股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

恩智浦執行長 Rick Clemmer 及其他高層表示，公司希望在現在至 2021 年年底之間保持在汽車晶片供應方面的領先地位，並將銷售額每年增長 5% 至 7%，此目標比業界高出 50% 左右。

恩智浦高層週二在紐約舉行的投資者和分析師日表示，計劃至 2019 年年底時將其毛利率從目前的 53% 左右提高到 55%，到 2021 年年底達到 57%，同時可能會出售低增長或低利潤的業務。

這些措施以及新的 0.25 美元的季度股息和 50 億美元的庫藏股回購計劃，是恩智浦自 7 月份與高通公司提出的 440 億美元合併計劃以來，第一個重要的計劃案。

由於美國和中國之間的貿易緊張局勢，高通無法獲得中國監管機構批准，放棄了對恩智浦的收購。這 2 年的併購交易中，恩智浦未與分析師和投資者舉行季度電話會議。

Stifel 股票研究的董事總監 Tore Svanberg 表示，該公司需要很長時間才能恢復合併期間失去的動力，「我們也不相信更大的庫藏股回購和啟動股息支付，足以恢復投資者的信心」。

分析師向該公司施壓，要求它是否可以將毛利率提高到 60%，如同德州儀器 (TXN-US) 或英特爾 (INTC-US) 等公司一樣。但 Clemmer 在電話採訪中透露，毛利不是滿足恩智浦增長和現金回報目標的必要條件。

Clemmer 表示，與競爭者輝達 Nvidia (NVDA-US) 一樣，在汽車方面的增長機會是即時且摸得著的，提到與汽車商合作的機會越來越多。

恩智浦財務長 Peter Kelly 表示，原計劃的 50 億美元庫藏股回購進度已在 2018 年 9 月 10 日時達 3990 萬股，或 37.6 億美元，預計 2018 年年底可完成回購。