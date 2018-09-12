「新債王」岡拉克看美元：下一步可能呈現走弱趨勢

《彭博社》報導，雙線資本 (DoubleLine Capital) 的投資長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，美元的下一步走勢可能將減弱，有望為非美股市場帶來一些舒緩，如新興市場。

岡拉克週二 (11 日) 在為雙線總回報債券基金 (otal Return Bond Fund) 所提供的網路直播中指出，他認為在美元再度創新高之前，美元將先呈現一些下行走勢，他預測，美元年底可能將收在比目前低的水平。12 日上午 10 點 30 分，美元指數 95.1610 點。



此外，岡拉克表示，看多美元的長期投機者可能最終會出錯，部分原因為美國總統川普希望看到美元走低。

投機者的美元淨多單部位呈現接近 2017 年初的高點

強勢美元和全球貿易戰緊張局勢升溫，對土耳其和阿根廷等新興市場國家的股票和債券造成衝擊，這些國家的貨幣對美元貶值，使償還外債壓力急速攀升。

岡拉克指出，雖然主要的經濟指標，顯示沒有即將到來的經濟衰退跡象，但如果新興市場情況持續惡化，全球市場可能面臨更廣泛的危機。



截至 6 月 30 日，雙線資本管理約 1200 億美元的資金，而主要的雙線總回報債券基金管理約 490 億美元，資金主要集中於不動產抵押貸款證券，截至 9 月 10 日，該基金今年的回報率為 0.2%，優於 78% 彭博社追蹤的基金表現，過去 5 年的平均年報酬率為 3.3%，優於 89% 的競爭對手。

岡拉克對其他資產的評論：

他不認為 10 年期美債殖利率將下探 2.25% 的水平，但如果出現軋空情況，不排除殖利率將大幅走低的情形。根據 CFTC 持倉報告，截至 9 月 4 日，10 年期美債的投機者淨空單為 682757 口。

投機者的 10 年期美債淨空單部位持續增加

銀行貸款和不動產抵押貸款證券為現階段最好的債務類型。同時，目前可能是將商品加入投資組合的好時機，因為商品通常在經濟周期的後段呈現良好表現。

儘管標準普爾 500 指數今年創下新高，岡拉克認為在年底前可能會走跌，收於比年初低的水平，拉近與其他大跌的股票市場距離。