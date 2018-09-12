美元走強難全面衝擊新興市場 人民幣中間價下調58點

美元走強難全面衝擊新興市場，人民幣中間價報 6.8546，下調 58 點，上一交易日中間價報 6.8488，在岸人民幣上一交易日收報 6.8637。

美元走強難全面衝擊新興市場

美聯儲年內加息兩次已經基本在市場預期之中，各種資產的價格變動已經 “提前計入” 該因素。從目前來看，美聯儲主要官員，包括美聯儲主席鮑威爾在內，對於一些外因對美國經濟的影響並不十分擔憂，因此美聯儲繼續加息的阻礙也越來越小。近期美元已經對多種貨幣，特別是部分新興市場貨幣走強。未來相對於加息而言，投資者實際更應關注縮減資產負債表進程對於美元的影響。如果 “縮表” 力度加快，無疑美國整體的信貸環境會收緊，不僅會對全球經濟產生振動，屆時金融市場也會發生拋售，從中期看美元走強的趨勢可能放緩。

其次，此前例如土耳其、阿根廷等出現貨幣波動，儘管受到美元外因影響，但更多是受到高負債、國內經濟下滑等內因主導，而一些基本面良好的新興經濟體抗壓性將較為良好。以土耳其為例，一些外因看似此次土耳其市場巨震的主因，然而實際上更重要的影響因素是其高負債、高逆差、高失業率、高通脹率。外債方面，根據土耳其財政部最新數據，2018 年第一季度，土耳其外債總額達到 4667 億美元，根據世界銀行的統計，土耳其 2017 年的 GDP 僅為 8495 億美元，外債占到了土耳其 GDP 的 55% 左右。而土耳其外儲備外匯儲備只有 1350 億美元，連償付外債和經常賬戶赤字的一半都不夠。

離岸流動性收緊人民幣匯率回穩有望

在逆週期因子重啟之前，離岸市場的人民幣流動性也有所收緊。9 月以來，隔夜、1 週、1 個月等期限的離岸人民幣 Hibor 全線走高，1 個月 Hibor 更是刷新 2017 年 6 月來新高紀錄。

韓會師表示，離岸流動性收緊會導致做空成本上升，人民幣匯率這波快速走低正是始於離岸市場。逆週期因子重啟的最直接作用就是打擊了離岸市場的做空情緒。

如此清晰的政策表態對投資者起到了震懾作用。“這自然有助於調整市場結售匯行為，暫時壓制購匯衝動，進而推動人民幣匯率走勢反彈。” 韓會師表示。

連平認為，人民幣短期內的走勢不能等同於長期趨勢。鑑於人民幣匯率有經濟基本面支撐，加之監管部門採取逆週期調控政策，同時外匯供求關係趨於平衡，因此人民幣的貶值程度仍處在可控範圍。

連平預期，目前人民幣匯率相較於其他新興市場經濟體而言還是較為穩定的，未來人民幣匯率在均衡範圍內雙向波動仍是主旋律