美元面臨閃崩風險 人民幣中間價報6.8488下調99點

美元面臨閃崩風險，人民幣中間價報 6.8488，下調 99 點，上一交易日中間價報 6.8389，在岸人民幣上一交易日收報 6.8655 。

機構警告美元面臨閃崩風險

瑞銀證券（UBS Securities）認為美元最近的上漲恰恰是交易員應該拋售美元的幾個原因之一，因為該行認為美元被高估了。儘管中美貿易僵局促使投資者出於避險需求競相買入美元，但瑞銀全球新興市場股票策略主管 Geoffrey Dennis 認為，中美貿易摩擦的進一步升級將對美元構成壓力。

大型投資機構皮克泰資產管理公司（Pictet Asset Management）首席策略師 Luca Paolini 上週五則在一份報告中寫道：“美元的估值至少是 25 年來的最高水平，美元現在已處於超買狀態，一旦出現回調，美元很可能出現閃崩。”

人民幣匯率走勢與基本面相符

交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健認為，美元下跌也是人民幣匯率上漲的主要原因之一，“此前德國央行行長關於歐洲央行加息的言論，以及英國央行可能於 5 月份加息的預期，都導致英鎊和歐元對美元升值，帶動美元指數下跌。”

此前市場預判，美聯儲年內將加息 3 次至 4 次，有人擔憂這將對人民幣匯率造成影響。有專家認為，美聯儲加息已在市場預期之內，不會對經濟和市場造成太大衝擊，也不會顯著提升美元指數和長債利率，對人民幣匯率影響也不大。

“影響匯率的因素非常多，不僅僅包括境內外利差，還包括經濟增長相對態勢、通脹指數、跨境資本流動情況、市場預期、貨幣政策變化和外匯管理等因素。” 王有鑫認為，雖然美聯儲持續加息會縮小中美利差，但中國經濟繼續保持穩定增長，跨境資本流動形勢持續改善，市場預期好轉，金融去槓桿持續，外匯管理和金融監管依然保持相對嚴格態勢，美元指數繼續處於調整週期，這些因素會支撐人民幣匯率在年內實現小幅升值。