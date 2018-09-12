【大慶證券】盤前分析－美科技股反彈 蘋概股為台股反彈關鍵



◆盤勢分析

蘋果發表新機在即，帶動蘋果、亞馬遜、臉書等科技股止跌反彈，減緩市場對中美貿易戰的擔憂，美國四大指數呈現開低走高的格局，道瓊終場上漲 113 點收在 25971 點。在川普政府提出減稅方案以及美加貿易談判有望成功的激勵下，美股展開反彈行情，道瓊指數持穩在月線之上，研判短線將可延續高檔震盪不變，但中美貿易發展依舊為市場關注焦點，多空可以月線作為觀察指標。

美國預計發布新一輪稅改法案，投資人恐慌情緒降溫，美科技股逆勢反彈，帶動台股昨日早盤開小低後，拉升到最高 10765 點，但市場追價意願低迷，指數由紅翻黑最低來到 10669 點，所幸在蘋概、被動元件等跌深股反彈下，指數終場由黑翻紅收在 10752 點，上漲 26.5 點，成交量 1298 億元。觀察技術、籌碼面，外資昨日期貨多單再次減碼 5105 口、淨多單口數僅約 2.87 萬口，顯示外資態度轉趨偏空，但大盤融資維持率下滑至 146.6%、且日 KD 指標即將進入超賣區，短線有利台股展開跌深反彈行情，但量能依舊不足 1500 億元，反彈力道恐有限，指數需站回年線約 10800 點關卡才有再攻高可能，多方可以 8/16 前波低點 10606 作為支撐觀察價位。

盤面表現上，昨日權值股表現強勢，除了台積電出現補跌走勢外，包括可成、鴻海等均止跌反彈，帶動蘋概股如美律、嘉聯益、華通、GIS-KY 等力守紅盤，在蘋果將於 9/12 發表新機的情況下，有利相關概念股展開多方走勢。同時，被動元件的國巨、華新科、奇力新，以及環球晶、玉晶光、華邦電等跌深反彈股同樣走高，成為昨日盤面多頭亮點，在台股有望止跌反彈的情況下，相關蘋概股、PCB、IC 設計、面板等族群可擇優逢低布局。另外，傳產股中的塑化、食品以及紡織族群表現持續強勁，包含遠東新、新纖、利勤、統一、泰山、台塑化、南亞等，具有業績且基期較低的個股持續為盤面主流，個股操作仍以具有題材、旺季來臨且基本面優異的類股為主。

