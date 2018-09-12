

◆盤勢分析

1. 能源、科技股領漲，僅費半指數下跌，美股四大指數漲跌介於 - 1.01%~0.61%。其中，亞馬遜上漲 2.48%、谷歌上漲 1.27%、FB 上漲 1.07%、AMD 上漲 0.70%，台積電 ADR 下跌 0.16%、特斯拉下跌 2.12%、美光下跌 2.90%、英特爾下跌 2.96%。

2. 美國科技股反彈，但是貿易爭端陰影持續籠罩，周二亞洲股市表現不一。台股早盤小低盤開出緩步走高，因台積電跌幅擴大，指數一度下跌至 10669 點，所幸尾盤權值股回穩，終場台股上漲 26.50 點，漲幅 0.25%，收在 10,752.30 點；OTC 指數再創年內新低 131.68 點，收盤上漲 0.7%，初見止穩跡象。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股收長下影線小紅 K 棒，波動區間縮小。

(2) 量能：成交量縮至 1245.68 億元，後不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉後開口縮小，MACD 柱狀圖持續向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 9.2 億元；外資 11.04 億元、投信 - 1.91 億元、自營 + 0.07 億元。

4. 電子類股

(1) 蘋概：9/12 即將新機發表，蘋果三雄 2330 台積電漲多後回檔、2317 鴻海 8 月營收創同期新高，股價逆勢走高、3008 大立光則平盤附近震盪；此外，近期跌深的 2439 美律、4943 康控 - KY 周二逐漸回穩。

(2) 跌深 DRAM、被動元件、矽晶圓：雖然第四季 DRAM 報價出現雜訊，2344 華邦電、2408 南亞科周二股價緩步走升。6488 環球晶、6182 合晶 8 月營收持續攀高，股價收盤上漲超過 4%。2327 國巨營收突破百億，股價止跌回穩。

5. 非電子類股

(1) 生技：4119 旭富 8 月營收年增 23.56%，近期外資持續買超，帶動早盤股價續漲逾 5%。3176 基亞受惠衛福部再生醫療法有意鬆綁，股價持續跳空漲停。4123 晟德 8 月營收年增 66.19%，加上昨獲外資買超 841 張，激勵早盤股價強彈逾 4%。

(2) 紡織：近期 PTA 報價走高，1402 遠東新配合新產能開出，市場預期獲利持續攀高，股價重新站回短天均線之上。

6. 重點訊息：

(1) 蘋果 iPhone 新機發表在即，蘋果新款 6.1 吋 LCD 版 iPhone(目前市場估定價在 699 美元)，但組裝與量產遞延至 9 月底～10 月初，出貨時間略落後，換言之，OLED 款將優先發售，但重申 LCD 版仍是最重要的 iPhone 投資主軸。

(2) 全球第二大晶圓代工廠格芯（GF）決定無限期擱置 7 奈米投資計畫後，7 奈米及更先進製程晶圓代工市場將呈現台積電及三星雙雄競逐局面。台積電結合旗下創意分進合擊，三星則與智原擴大合作，明年可望在 7 奈米及 8 奈米市場搶下多款 ASIC 訂單。

(3)5388 中磊宣布將自 9 月 12 日起動，直至 11 月 9 日止買回庫藏股，買回價格區間落在每股 34.3 元至 86.3 元間，買回的庫藏股將用來轉讓給員工。

