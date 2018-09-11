野村稱特斯拉不再值得投資 騰訊連續三日庫藏股

熱點新聞

• 騰訊連續三個交易日庫藏股 總金額超 8500 萬港元

據港交所公告顯示，騰訊 9 月 11 日庫藏股 12.6 萬股公司股票，涉資 3900 萬港元。

此前連續兩天庫藏股，涉資共 4618 萬港元。三天累計庫藏股約 8514 萬港元。

周二，騰訊股價下挫 1.79%，報收 308 港元。

• ofo 向阿里借款 6 千萬被滴滴「阻攔」？滴滴回應：從未行使否決權

近期 ofo 向阿里借款近 6 千萬元，用來發工資，但由於滴滴不表態導致阿里借款未到賬。滴滴回應稱，從未在 ofo 融資或借款過程中使用過否決權，也沒有發生過拒絕簽字的情況。

投研觀點

• 趣頭條招股書沒有說的秘密

9 月 14 日，趣頭條將正式登陸美國那斯達克交易所。上市前夕，鳳凰網科技指出，黑五類廣告泛濫、經營巨額虧損、上市路演引用第三方數據或缺乏真實性等問題也被相繼曝出。

• 野村下調特斯拉評級 並大幅下調目標價至 300 美元

野村分析師 Romit Shah 在最新的研究報告中稱，出於對馬斯克最近行為的擔憂，將特斯拉的評級從買入下調至中性，並將目標價由 400 美元下調至 300 美元。

Shah 稱：「我們擔憂他的作為將給公司名譽帶來污點，而對特斯拉來說，公司的品牌榮譽至關重要。」值得一提的是，Shah 將這份研究報告命名為：《不再值得投資》。

周二美股盤前，馬斯克宣布將特斯拉的 7 種可選配色減少 2 種，以簡化生產。

• 兆亞馬遜：殺手鐧與絆腳石

如今，這家曾經被看衰的企業已經成為繼蘋果公司之後第二個市值過兆美元的巨無霸，而在一些分析人士看來，這還遠不是它的終點，未來或許還將首個問鼎 2 兆美元市值。

中國企業家雜誌文章發問，兆高點之後，亞馬遜還會一路勢不可擋嗎？

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：