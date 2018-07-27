市場監管總局：遺憾高通公司放棄收購恩智浦

耗時近 20 月之後，高通最終還是宣布了終止收購恩智浦。對此，中國國家市場監督管理總局表示遺憾，並稱尊重交易雙方的選擇。

市場監管總局表示，高通和恩智浦是全球知名半導體企業，收購交易將對全球半導體產業產生深遠影響。依據《反壟斷法》規定，市場監管總局對該交易進行了經營者集中反壟斷審查，與高通就如何消除交易對市場競爭產生的不利影響進行磋商。

但市場監管總局的評估結果表明，高通的最新方案不能解決競爭關注，市場監管總局已將評估結果通報高通，期望繼續與高通溝通，在審查期限內找到合適的能夠解決問題的方案。本次集中的進一步審查階段截止日是 2018 年 8 月 15 日，進一步審查階段延長期截止日是 2018 年 10 月 14 日。

對於高通和恩智浦因雙方約定的交易期限到期而決定放棄本次交易，市場監管總局已經注意到，並對此表示遺憾。市場監管總局公告稱，尊重交易雙方的選擇。審查過程中，市場監管總局與高通公司始終保持了良好溝通，對高通公司的積極配合予以讚賞。

當地時間周三，高通宣布終止收購恩智浦，這一耗時近 20 個月、價值 440 億美元的交易，最終未能完成。

恩智浦方面也表示，已經收到來自高通的通知，高通已終止收購，立即生效。高通將於美東時間 2018 年 7 月 26 日上午 9:00 前支付 20 億美元「分手費」。

這筆交易啟動於 2016 年 10 月 27 日，原本 2017 年 2 月 6 日就能完成，但是因為一系列原因反覆被延期。7 月 20 日，高通第 30 次延長對恩智浦的收購要約，將時間推遲至美東時間 7 月 25 日下午 5 點。

2016 年 10 月，高通原本期望以創紀錄的 380 億美元將恩智浦收入囊中，不料卻在一年後被博通的要約輕易超越，價格也在各方壓力下水漲船高，達到 440 億美元。

對於高通來說，這筆交易具有極高的戰略意義和吸引力，不僅將增強高通在 5G 技術領域的領導力，推動高通業務多元化，減輕對智慧型手機的依賴，以進軍汽車、安防行業等，還能加強其抵禦博通等相關方敵意收購的能力。

不過，高通 CEO Steve Mollenkopf 也樂觀地表示，即使不能收購恩智浦，高通也能也能取得成功，因為 5G 可以幫助高通擺脫對智慧型手機的依賴。

這場曠日持久的併購需要得到美國、歐盟、中國、韓國、日本、俄羅斯等地監管部門的批准，在高通宣布放棄前，僅剩中國反壟斷機構未做出決定。

在距離最新截止時間不到 10 個小時之際，在 25 日外交部例行記者會上，有記者問：「中國政府是否會批准美國公司高通收購荷蘭公司恩智浦？我知道這不是外交部負責的問題，但是相關部門都對此沒有回應」。

外交部發言人耿爽表示：「具體情況，我還是得建議你向主管部門詢問。」

我能告訴你的是，高通和恩智浦是全球知名半導體企業，高通收購恩智浦的交易將對全球半導體產業產生深遠影響。

中方有關部門正在根據《反壟斷法》規定，依法對收購案進行審查。審查過程中，中方有關部門與高通公司保持着良好溝通。