貴金屬盤後─黃金白銀價差增至20年新高 銅價維持1年低水位

白銀市場似乎無法有所突破，與黃金相比，其表現已降至 25 年來的最低水平。週二 (11 日)，白銀價格跌至 2 年半以來的最低水平，與此同時，黃金市場已經成功維持在 1200 美元 / 盎司附近的關鍵心理障礙。

現貨黃金價格收高 0.1% 至 1197.80 美元 / 盎司。

黃金期貨 12 月交割價收高 0.20%，至每盎司 1202.20 美元。

現貨白銀下跌 0.4% 至 14.11 美元 / 盎司。

白銀期貨 12 月交割價收低 0.08%，至每盎司 14.17 美元。

現貨鉑金上漲 0.8% 至 790.00 美元 / 盎司。

現貨鈀金下跌 0.5% 至 972.00 美元 / 盎司。

12 月白銀期貨週二收於每盎司 14.153 美元，當日下跌 0.20%，12 月黃金期貨收於每盎司 1202.20 美元 / 盎司，當天上漲 0.20%。

Kitco 數據顯示，白銀的表現不佳導致金銀價差比率飆升至 85 以上，自 1993 年 9 月以來的最高水平，而歷史平均值約為 50。

RJO Futures 高級市場分析師 Phillip Streible 表示，同樣是工業用金屬，銅價正在壓低白銀。由於對貿易緊張局勢加劇的擔憂將降低全球經濟增長，銅價繼續維持在一年低點附近。

期貨黃金 （藍）與白銀價格 / 圖：雅虎金融

雖然白銀繼續顯著落後於貴金屬市場，但 Streible 表示他認為該金屬的潛力最終會再次發現其光彩。表示美中貿易戰如緩和，銅與銀都會有所反彈。然而，在 1200 美元，黃金似乎沒有成長的空間，在貿易戰緩和後有望下跌。

藍線期貨總裁 Bill Baruch 表示，黃金似乎正在建立 1200 美元左右的基準點。認為雖然白銀的下行空間有限，但現在對這類金屬的熱情並不高，認為黃金在短期內更安全。

道明證券 TD Securities 表示，黃金和其他貴金屬繼續感受到強勢美元的重壓，而最新的商品期貨交易委員會 CFTC 數據顯示，由於強勁的美元和利率上升，資金經理再次削減了黃金和白銀期貨的多頭頭寸。

TDS 表示，隨著上月美國工資增長 0.4%、通脹率接近目標、且美國經濟繼續發布相當強勁的活動，因此黃金未能容易的保持在 1200 美元 / 盎司以上的價位。白銀也表現不佳，因為由於與黃金的緊密聯繫以及工業需求下滑，市場情緒有所下降。

TDS 認為自 1995 年以來 (而非 1993 年以來)，白銀交易價格相對於黃金低。

較高的利率會增加債券殖利率，使未有報酬的黃金減少吸引力，並傾向於提振美元。

Comex 黃金的淨空頭頭寸自 2006 年來最大，投資人對價格下跌加大了賭注。黃金支持的 ETF 持有量從 5 月份的高點下跌近 500 萬盎司，或 8.6%。