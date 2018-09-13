貴金屬盤後─美中貿易緊張消退 黃金觸及1200水位

黃金價格週三表現佳，隨著美中貿易緊張局勢的消退，價格還是觸及突破每盎司 1200 美元的水平。

現貨黃金價格收高 0.40% 至 1206.50 美元 / 盎司。

黃金期貨 12 月交割價收高 0.06%，至每盎司 1211.60 美元。

現貨白銀下跌 0.01% 至 14.19 美元 / 盎司。

白銀期貨 12 月交割價收低 0.06%，至每盎司 14.28 美元。

現貨鉑金上漲 1.1% 至 799.00 美元 / 盎司。

現貨鈀金下跌 1.0% 至 973.00 美元 / 盎司。

黃金在本交易日早些時候受到推動，美元指數回落至 94.74 並將 12 月 Comex 黃金期貨推升至 1213.10 美元，當日上漲 0.91%，最後回落 1211 美元水位。

週三，在對中國進口商品徵收額外關稅之前，華盛頓已經推動與北京進行新一輪貿易談判。

道明證券 TD Securities 商品策略師 Daniel Ghali 提到，由於圍繞貿易擔憂以及對外匯市場產生的影響，金價一直處於低迷狀態，而美國貿易方面恢復與中國的談判，已經全面提升了金屬價格。

同時，在美中貿易關係恢復後，市場有望看到來自中國更多的貴金屬需求。加拿大皇家銀行財富管理公司董事總監 George Gero 也指出，美元走勢以及商品方面的微幅通膨也是黃金上漲的原因。

此外，美國颶風 Florence 也提醒了貿易商，大宗商品有望短期內減少，而風暴過後所遺留的可能是農作物的短期損害，使商品價格短時間內提升。

最重要的是，美國關鍵經濟報告也支持週三金價走高，顯示 8 月生產者物價指數 PPI 低於預期，下降 0.1%，是一年半以來首次下降。