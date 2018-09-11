貴金屬盤後─黃金空頭頭寸加大 英國有望迅速脫歐 金價持平

由於市場認為英國脫歐協議將會迅速，因而提升了英鎊和歐元兌美元的匯率，使黃金價格小幅走高，也使得英國和歐元區買家的黃金價格更便宜。

歐盟首席談判代表 Michel Barnier 表示，英國退出歐盟的協議「在六到八週內是現實的」。

現貨黃金價格收高 0.1% 至 1195.91 美元 / 盎司。

美國黃金期貨 12 月交割價下跌 0.60 美元，或 0.1%，至每盎司 1199.80 美元。

現貨白銀上漲 0.5% 至每盎司 14.17 美元。

現貨鉑金上漲 0.6% 至 783.49 美元 / 盎司。

現貨鈀金下跌 0.3% 至 977.50 美元 / 盎司。

由於貿易糾紛、新興市場貨幣下跌、以及美國利率上升，推動美元反彈，黃金價格已從 4 月份的 1365.23 美元高位下挫 12% 以上。

近日由於投資者在貿易緊張局勢中尋求美元避險，黃金價格週一 (10 日) 短暫下跌。週一中國人民幣再次下跌，因為投資者認為美國在貿易戰中的損失要小於世界上最大的黃金消費國中國。

同樣支撐美元的是週五美國就業數據的強勁，這表明美聯準會 Fed Reserve 有望 12 月份繼續加息。

較高的利率會增加債券殖利率，使未有報酬的黃金減少吸引力，並傾向於提振美元。

Comex 黃金中的淨空頭頭寸自 2006 年來最大，投資人對價格下跌加大了賭注。黃金支持的 ETF 持有量從 5 月份的高點下跌近 500 萬盎司，或 8.6%。