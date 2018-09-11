大陸肥咖條款上路 大陸台商半年匯回台灣4226億元 占比創新高

受到陸版肥咖條款上路影響，台商在大陸獲利有持續匯回台灣趨勢，金管會今 (11) 日表示，截至今 (2018) 年第 2 季底，上市櫃公司投資大陸收益累計匯回金額合計達 4226 億元，占累積原始投資金額 2.38 兆的 17.73%，不但匯回比例創下歷史新高，也比去年底大增 312 億元。

金管會表示，截至第 2 季止，投資大陸的上市公司達 662 家，上櫃公司 523 家，合計 1185 家赴大陸投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1575 家的 75.24%，比起去年底減少 7 家。

上市公司累計投資新臺幣 2 兆 1454 億元，上櫃公司 2378 億元，合計累計投資 2 兆 3832 億元，則是比去年底增加 678 億元。

若從投資損益來看，截至第 2 季，上市公司獲利 1166 億元，上櫃公司獲利 32 億元，合計獲利 1198 億元，整體去年同期增加 132 億元。其中上市公司本期投資利益較去年同期增加 161 億元，主要是水泥工業因大陸水泥售價成長所致；而上櫃公司本期投資利益較去年同期減少 29 億元，主要是原物料價格上漲及用人費用增加所致。

而上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為 3894 億元及 332 億元，合計 4226 億元，占累積原始投資金額 2 兆 3832 億元的 17.73%，累計匯回金額去年底增加 312 億元，以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

據了解，大陸台商獲利持續匯回，除了因為國內母企業發放股利需求，加上大陸今年 9 月開始實施「CRS」(共同申報準則，又稱肥咖條款)，因此影響台商的資金布局。