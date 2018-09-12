盤前財經大事搶先讀2018年9月12日

今日操盤前瞻

股東會：凌陽、VHQ-KY

法說會：國巨、統一超、聯陽、力旺、永日、凡甲、合一、競國、矽創、陞泰、寶一、亞德客 - KY、華榮、大飲

除權息：慧洋 - KY

新股掛牌：群翊、建新國際

被動元件龍頭村田釋出三訊息 「MLCC 漲價無法避免」

被動元件供需緊俏，近來業界傳出全球被動元件龍頭廠村田製作所 (Murata) 發信給經銷商，釋出 MLCC(積層陶瓷電容) 價格上漲無法避免、供貨吃緊情況將持續到 2019 年後，提醒客戶要去找尋退出品的其它貨源等三大訊息。閱讀全文...

台積電 7 奈米訂單吃香 外資估明年營收占比將達 28%

台積電 (2330-TW) 7 奈米晶片訂單吃香，外資報告預估， 7 奈米晶片貢獻台積電營收，將從第 3 季的 10%，提升到第 4 季的 24%，今年貢獻年營收貢獻 9%，2019 年貢獻佔比將提高為 28%；雖然台積電遇上病毒事件，不過第 3 季營收已達外資圈估的 64%，第 4 季營收季增率上看 15%，外資維持買進評等，目標價 302 元。閱讀全文...

美中貿易戰延燒 周小川：人民幣可望獲得投資人支持

美中貿易戰持續延燒，前中國人民銀行行長周小川昨 (11) 日表示，在美國對特定國家，採取過多金融制裁的情況下，「會促使投資人，考慮另一種貨幣」，人民幣可望獲得支持。周小川接受 CNBC 採訪時指出，美中貿易戰，可望為人民幣提供快速成長的機會。閱讀全文...

金金併遊戲規則定案 金管會點名潛在買家 5 金控、6 銀行

金管會推動「金金併」的法規今 (11) 日正式定案，金管會表示，要啟動「非合意」併購的金融業者須符合「經營能力佳、資本充實、國際布局、企業社會責任」4 大條件，符合此條件的金控潛在買家有「中信金、富邦金、國泰金、玉山金、台新金」等 5 家；符合的潛在銀行買家則有「中國信託商銀、北富銀、玉山銀行、台新銀、上海商銀及國泰世華銀行」等 6 家。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉台股是存款！不是提款機！！

「黑天鵝」你就來吧！SWOT 可以安撫你的！有心栽培花、花不開；無心插柳、柳成蔭。極力看好大量買進的股票；往往輸給不經意，買入連自己多不懂的股票，結果反而卻賺了大錢。所謂「看不懂」不會是真的看不懂，而是當時「沒有心」。本來只是一般朋友，沒有利害關係、雙方卸下心防、最後變成終身事業夥伴。閱讀全文...