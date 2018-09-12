[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄09/11 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6578 達邦蛋白 09/12 初上櫃 09/06-09/10 795 20.00 20.00 永豐金 01 09/11 81198 9935 慶豐富 09/12 上市增資 09/06-09/10 1360 17.00 17.00 群益金鼎 01 09/11 1994 6573 虹揚-KY 09/13 第一現增 09/07-09/11 225 40.00 40.00 康和 01 09/12 32503 6641 基士德-KY 09/17 第一上市 09/11-09/13 930 75.00 75.00 永豐金 01 09/14 8415 大國鋼 09/18 上櫃增資 09/12-09/14 35700 28.00 28.00 統一 02 09/17 2069 運錩 09/19 上市增資 09/13-09/17 900 20.00 20.00 台新 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。
[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表鉅亨台北資料中心
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