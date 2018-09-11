李慧芬：5.40元左右買入達利食品(03799-HK) 目標5.80元

今天港股大幅下跌超過400點，連26800心理關口位也跌穿，估計大市仍反覆向下。

但總有逆市奇葩，如達利食品(03799-HK)。

達利食品此前公佈了截至今年6月底止的中期業績，錄得純利19.7億元人民幣(下同)，按年升12.30%；每股基本盈利0.14元；每股中期息0.085港元。期內，收益為110億元，按年升11.4%；毛利43.38億元，按年升13.68%。毛利率為39.4%，較上年同期增0.8%。其增長動力來源於新款及高端產品，主要由薯片類食品升15%、能量飲料升21%及植物蛋白飲料和含乳飲料升72%帶動，經營利潤率持續得到改善。

儘管預期下半年消費有所放緩，管理層相信，集團多元化產品策略及龐大的分銷網絡，可繼續跑贏大市。渠道優化完成後，有信心下半年豆奶業務會繼續改善，將成為下一個催化劑。

達利食品主要在中國內地從事食品及飲料生產及銷售。

集團對豆本豆和品質早餐進行研發投入，進一步豐富產品系列，用優質產品深耕早餐產業。鑒於消費者日益關注食品品質和新鮮度，集團計劃推出中短保質期的早餐麵包糕點。為此，集團會大力提升銷售管理和物流配送能力，完善以市場為導向的專業化、扁平化銷售結構，提高對經銷商和零售終端的管理控制能力。

建議投資者於5.40元左右買入達利食品，獲利目標5.80港元。

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