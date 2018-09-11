【華冠投顧】盤後分析：融資大減 醞釀反彈

劉彥良 分析師

近兩日上、市櫃融資餘額合計大減百億元，籌碼沈澱加上 KD 指標來到低檔下已有利大盤跌深反彈，唯關鍵還是在於弱勢的中國股市能否領先止穩。今天上綜指數小跌 0.18% 收 2664 點，若未來能重新站上 2700 點並守穩，則台股的反攻動能才會比較強勁。

台積電 (2330) 公告 8 月營收較去年微幅衰退，股價走弱下跌 4.5 元，不過許多跌深的中小型股開始反彈，包括 GIS-KY(6456)和環球晶 (6488) 都出現破底翻。但跌深反彈的個股只能搶短，除非法人回頭大買、融資大減，才有連續上攻的動能。

現階段盤勢的止穩跡象還不是很明朗，故操作上不宜過度積極，切勿滿手股票。就線型的角度來看若季線還在向上的個股都屬於明顯強於大盤的多方型態股，這些個股待大盤反攻後就有機會領先創高，包括上周和大家分享的頎邦 (6147)、南電(8046) 都是可以持續追蹤的標的。此外還可以整理過後剛放量轉強的紡織股銘旺實 (4432) 和興采 (4433)、鋰電池股順達科(3211) 和加百裕 (3323) 等。

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