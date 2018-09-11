【豐銀投顧】量縮才能斷速 斷速才能轉向

◆盤勢分析

昨天跟今天，筆者在自己的家族中提到由筆者研發的「神奇動能圖」已經出現量能極度萎縮的情況，一般來說，當盤勢開始崩跌時，若要改變空方格局，就要先截斷空方下跌的速度。而要截斷空方的速度，則要先阻斷空方的量能。這個概念筆者講過無數次了，每次都屢試不爽。昨天和今天神奇動能都出現了極度量縮的情況，這就代表大盤在下跌的過程中，其實並沒有很多的力道再繼續追空了。事實上，前天、昨天融資餘額就大大的減少了 77 億，市場上的浮額已經清洗的很乾淨了，要再下殺力道有限。今天盤中筆者也算出 8/30 高點為 11186，而今天最低點為 10669，下跌幅度達 4.62%。而同一時間的融資餘額則從 1728 億減肥至昨天的 1645 億，減幅達側 4.8%。易言之，融資的減幅已經超過了大盤的跌幅了。

另外，今天盤勢的結構也和之前大大不同，之前的盤勢都是靠台積電獨撐大局，而其他個股則慘跌。但今天似乎已經扭轉這個情況，在鴻海的帶領下，大盤今天反而是被台積電拖累，而其他個股則大多活繃亂跳。因此接下來的盤勢雖然指數沒有太大的空間，但預計將會是利於個股操作的盤勢，再加上 OTC 指數跌幅已深，近期操作股票的機會增加不少，請好好把握。

話雖如此，那麼大盤就可以從此一路順暢馬上反彈？倒也不能這麼樂觀，上週我們分析過，動能忽漲忽跌且都是大漲大跌的話，絕對不是正常的多頭樣貌，應該要等量能穩定確認落底之後，再配合 5 日線與月線形成負乖離，且乖離的距離越大，認落底訊號就越明確。換言之，大盤在這邊不會形成「V 型反轉」。而是要再經歷過幾次的震盪，才會有機會開始反彈，因此筆者要勸大家雖然不要在這邊殺低持股或其他多頭部位，但也不要急著搶反彈，就算要搶，也應該以短線為之。祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師