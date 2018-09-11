台股盤後─權值股尾盤回神 台積電跌幅收斂 指數甩尾翻紅10752點

台股今 (11) 日在鴻海 (2317-TW) 、被動元件及矽晶圓等族群止跌反彈的表現，適時穩住市場信心，但是權王台積電 (2330-TW) 出現補跌，拖累指數一度再往下探底，尾盤包括權值股、 金融股及傳產股反彈，最後一盤拉升 25.62 點，終場收在 10752.3 點，上漲 26.5 點，成交 1238.27 億元；法人認為，在連續 3 天清洗浮額有效下，蘊釀跌深反彈走勢，短線要先站上年線才有利後市表現。

美股周一道瓊工業指數收跌，但 NASDAQ、S&P500 指數及費城半導體指數則是收漲，台股今年第 5 度跌破年線，今日早盤以 10723 點開出，小跌 2.8 點，股王大立光 (3008-TW)、鴻海止跌反彈，早盤一度拉升指數翻紅，但是台積電補跌拖累大盤指數再向下探，盤中失守 10700 點關卡下探到 10669.59 點。

蘋概三王表現不同調，由大立光及鴻海止跌帶動，跌深反彈股成為盤面上多頭指標，玉晶光、華邦電、嘉聯益、華通、金像電、GIS-KY、TPK-KY、美律等股力守紅盤作收，被動元件股也出現反彈，國巨、大毅、奇力新同步走高，但大立光終場卻是收黑，小跌 0.45%。

台積電盤中一度下探至 258 元，尾盤跌幅縮小，終場收 260 元，下跌 4.5 元，跌幅 1.7%；傳產股部分大多數類股走揚，食品、紡織、造紙、化學、橡膠等股收漲逾 1%，僅水泥及觀光股下跌；遠東新為盤面上強勢指標，金融股、電子股也以上漲作收。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤在尾盤時拉升，主要鎖定權值股居多，以今日表現來看，盤中雖跌破昨日低點，但尾盤拉升，呈現跌深反彈，櫃買中心指數也止穩，連續 3 天清洗浮額有效，後市蘊釀反彈表現。



他表示，後續要先看是否有效回到年線之上，在跌深的過程中融浮額資有沒有清洗乾淨，才有助後市的反彈走勢。

華南永昌投顧董事長儲祥生認為，人氣指標股國巨走高，被動元件及矽晶圓股止跌反彈，後市在兩大人氣族群守穩下，有機會跌深反彈；因市場預測新 iPhone 的銷售可能僅是持平，蘋概股近期股價遭到壓抑，後續要觀察新機上市後的銷售情況。