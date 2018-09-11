任志剛：港不會現系統危機 海嘯10年後2大問題未解決

曾任香港金管局總裁的行政會議成員任志剛，在接受媒體專訪時表示，全球資產價格難免要調整，香港亦有可能要調升 P(銀行最優惠利率)，但由於香港銀行體系底子厚，除非中國大陸經濟出現超乎意料的震盪，否則他相信香港出現系統危機的機率不大。

自從 10 年前的金融海嘯之後，美國帶頭以量化寬鬆 (QE) 挽救經濟，印鈔近 4 兆美元，連同歐、日、英央行，合共印鈔 10 兆美元，令全球熱錢氾濫。但 2017 年底 Fed 開始「縮表」，至 9 月底很有機會第 8 次升息，10 月起其資產負債表每月最多縮減 500 億美元。反觀香港一直未跟隨升息。

任志剛表示，香港存在跟隨升息的可能，但香港有很強的聯繫匯率制度，當港美利差擴大，港幣觸及 7.85 弱方兌換保證時，香港金管局即會出手承接港幣賣盤，縮小貨幣基礎，讓匯率維持穩定。

不過，這個過程會導致資金外流，且市場擔心未來香港升息可能會非常急速。

任志剛強調，香港底子厚，銀行的流動性充裕、資本適足率又高，因此不用太過擔心。他表示，當然希望這次資產價格調整不要引發系統性問題，監管機構要適當地管理風險。

任志剛指出，亞洲金融風暴後，香港房價也曾大跌 65%，但香港人仍努力繳房貸，加上銀行可以透過證券化把貸款售給抵押證券公司，有很多備用方法。

不過，他認為今年地緣政治複雜，中美貿易摩擦會如何發展難以揣測，如果中國經濟及金融市場出現超乎意料的震盪，香港也會受到影響。

任志剛對中國經濟較樂觀，因為在社會主義市場經濟體系，處理問題的空間較大，且中國政策傳導亦很有效率，即是中國國務院說什麼，大家就會跟著做。

他說，很慶幸中國資本市場未完全開放，其他新興市場出現的問題較難傳導至中國。雖然去槓桿及房地產泡沫問題仍在，但中央政府應有辦法應付。

任志剛說，10 年前的金融海嘯與 20 年前亞洲金融風暴不一樣，香港只爆出雷曼兄弟連動債事件，這是投資者利益保障的問題，香港並未面對系統性風險。

不過，他強調，亞洲國家在 2 次風暴中汲取教訓，在財政及金融方面都更著重紀律。

金融海嘯爆發將滿 10 周年，任志剛認為市場仍有 2 大問題未解決：