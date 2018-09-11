〈電動車陣營選邊站〉日本山葉機車宣布與Gogoro合作 將在台推出新款電動車

日本山葉 Yamaha(7272-JP) 和 Gogoro 今日 (11 日) 宣布將合作針對台灣市場的電動車 (EV) 的合作業務，進行更多的研究與商討。

此次合作涉及 Gogoro 為山葉開發和製造電動車以及電池共享交換系統，預計在今年將正式簽署合約。到時候，山葉將以 Gogoro 市場上既有產品為基準，設計山葉品牌的電動機車，並交由 Gogoro 生產。新款的電動車將在台灣山葉的通路販售。第一款車型計劃於 2019 年夏季推出。

據傳，日本住友 (8053-JP) 是 Gogoro 和山葉的商業合作夥伴，在此次的合作中發揮著關鍵作用。

山葉於 1966 年首次進入台灣摩托車市場，目前每年銷售 29 萬輛摩托車 (2017 年)。此外，該公司還生產並銷售 E-VINO 電動車，主要由台灣山葉研發，並出口到日本。這次通過與 Gogoro 的合作，山葉的目標是在增強並擴展台灣的產品與市場，包含一般機車，並藉由 Gogoro 的電池交換站網絡來提升用戶便利性。

另一方面，Gogoro 則是於 2015 年首次進入台灣機車市場，並藉由電動車和電池更換站，向市場推出新的電動摩托車商業模式。電池交換站由 Gogoro Energy Network 安裝。 Gogoro 目前在台灣擁有超過 750 個 GoStations，預計到 2019 年將超過 1,000 個。自推出以來，已經進行了超過 1700 萬次電池交換。通過此次合作，Gogoro 期望能增加電動機車的產量。

山葉電動車運營總經理 Takuy​​a Kinoshita 表示:「與 Gogoro 在台灣市場的合作不僅會增加我們客戶的移動選擇，而且我們相信先進的電池交換系統能更好的應對新型移動服務市場的挑戰。」

Gogoro 創始人兼執行長陸學森則表示：「Gogoro 是一個開放平台創新者，利用能源網絡基礎設施來促進大城市轉型為智慧城市。我們很榮幸與山葉合作，讓我們向目標邁出了重要一步。」