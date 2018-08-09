日車廠再爆測試造假醜聞 馬自達、鈴木、山葉認錯

日本國土交通省今 (9 日) 表示，馬自達 (Mazda)、鈴木汽車 (Suzuki) 和山葉汽車 (Yamaha) 在提交給日本政府的內部報告中皆坦承，曾在燃油經濟效能和排放測試數據中造假，三間公司將於下午召開記者會。

日本車廠醜聞連環爆，Subaru 汽車於 4 月提交的報告顯示，該車廠在燃油經濟效能和廢氣排放數據造假，並且在不合適的環境下測試車輛，並且在 6 月被迫承認實際造假測試數據的車輛高達兩倍之多。

緊接著 Nissan 汽車在 7 月傳出竄改新車油耗及排氣檢查數據，共涉及 19 款在日販售車款。在數據造假問題層出不窮之下，日本國土交通省要求日本車廠呈交內部調查報告。

馬自達和鈴木汽車的代表證實他們提交了關於進行部正當測試的報告，但拒絕進一步評論使事件，山葉汽車亦承認他們檢測過程出現問題，發言人表示「關於排放檢查… 過程中的確發生不正當的行為，我們真摯地道歉」。

日本國土交通省指出，在針對新車的抽樣檢查中發現，鈴木汽車 2012 年後的 6401 輛車、馬自達 2014 年後的 72 輛車與山葉 2016 年後的 7 輛車，數據存在造假行為。

馬自達 (7261-JP) 股價 9 日早盤下跌 1.38%，為近 4 週低點，鈴木汽車 (7269-JP) 大跌 6.28%，山葉汽車 (7272-JP) 則下挫 3.86%。日經 225 指數早盤走低 0.27%，至 22584.18 點。