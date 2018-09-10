受惠熱浪和世界杯 英國7月GDP優於預期

英國國家統計局 (ONS)今 (10) 日公布的最新數據顯示，受熱浪和世界杯推動，7 月英國國內生產毛額(GDP) 月增 0.3%，年增 1.6%，創去年 11 月以來最大增幅。

ONS 表示，截至 7 月的 3 個月 GDP 季增 0.6%，是自 2017 年 8 月以來最大增幅，優於先前預測的 0.5%；並且從截至 6 月的 3 個月 GDP 則增長 0.4%。

截至 7 月的 3 個月 GDP 季增 0.6%，是自 2017 年 8 月以來最大季度增幅。(圖：ONS)

ONS 負責人 Rob Kent-Smith 表示：「受到天氣和世界杯推動，服務增長特別強勁，零售業表現優異，建築業也在今年開局不利後反彈。」

Smith 提到，服務業再次主導 7 月的經濟成長，同時英國工程師、會計師和律師都處於旺季繁忙時期，而建築業增長主要受到維修和維護工程推動，創下 2017 年 2 月以來的新高。

然而，7 月製造業生產指數下降了 0.2% 。ONS 表示，下降主因在於藥品生產下降。隨著英國準備退出歐盟，製藥公司面臨越來越大的壓力，這將會限制英國藥品和藥品製造商與歐洲客戶來往。

英國 GDP 按月細項比例。(圖：ONS)

許多公司已經開始儲備供貨，阿斯利康 (AstraZeneca) 近幾個月開始在瑞典與英格蘭西北部生產藥品，以防止受到英國脫歐影響。

本數據是在本週四 (10 日) 英國央行貨幣政策會議之前提出，先前外界普遍預計利率將不會發生變化。英國央行上個月 (8 月) 升息 1 碼，上調 0.75%，是自金融海嘯以來第 2 次升息。