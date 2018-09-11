歐股盤中─中美新關稅的擔憂 歐股開高走跌 基本資源、汽車類股重挫

受到英國脫歐談判有望在兩個月內達陣激勵，歐股週二 (11 日) 開盤小幅走揚，但受到中美間新關稅的擔憂與瑞安航空罷工等消息拖累，歐股主要指數盤中皆走跌，基本資源、汽車類股重挫。

台北時間週二 (11 日) 下午 5 點 40 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.44%，暫報 373.84；英國 FTSE 指數走跌 0.62%，暫報 7234.35；德國 DAX 指數下跌 0.69%，暫報 11903.06；法國 CAC 40 指數下跌 0.21%，暫報 5258.54。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

據外媒報導，美國對日本和韓國的石油出口將在本月創下歷史新高之後，歐股開盤後，石油和天然氣領漲。

然而，由於對美中貿易戰升級的擔憂，歐股盤中基本資源、汽車類股領跌，全球最大鋼鐵廠阿塞洛米塔爾 (ArcelorMittal) 股價重挫 2.6%，暫報每股 24.36 歐元。

此外，受到分析師降評衝擊，Heineken (HEIA-EU) 週二 (11 日) 日股價下跌 1.99%，暫報每股 81.68 歐元。

政經消息方面，市場聚焦英國脫歐談判有望達陣，以及歐盟首席談判代表 Michel Barnier 週一 (10 日) 表示，將與英國最快在 6-8 週達成達成第一輪的英國脫歐協議，這個積極言論也繼續促使英鎊在週二 (11 日) 走升。

此外，根據外媒報導，美國與歐盟也將在未來兩個月內，完成部分貿易協議。

另外全球政經消息方面，白宮發言人 Sarah Sanders 在週二 (11 日) 日記者會上表示，川普收到北韓領導人金正恩的親筆信，期望安排再次會面，美國已開始安排相關會面事宜。

企業消息方面，瑞安航空將於週三 (12 日) 再次面臨機組人員罷工，將影響德國境內所有的航班。